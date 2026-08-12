Culisele unei zile de AUR: David Popovici, campion la 100 de metri liber! E prima cursă din istorie în care se întâmplă asta. Fotoreportaj Fanatik

ADVERTISEMENT

, după o finală istorică la Paris. Românul a stabilit un nou record al Campionatelor Europene, cu timpul de 46.56 de secunde. Chiar dacă nu a fost record mondial, Popovici a câştigat una dintre cele mai rapide curse de 100 de metri liber din istorie.

Cum a trăit David Popovici cursa de aur de la 100 de metri liber! Fotoreportaj marca Fanatik

David Popovici a avut 24 de ore de recuperare între semifinale şi finala la 100 de metri liber. Campionul român a dominat seriile şi semifinalele, dar cu toate acestea spunea că nu se va culca pe o ureche, mai ales că va veni odihnit şi va da totul nu doar pentru victorie, ci şi pentru recordul mondial.

ADVERTISEMENT

FANATIK vă prezintă un fotoreportaj de excepţie cu imaginile realizate de Mihai Antonio Vasile la Paris despre cum a trăit David Popovici finala care i-a adus a treia medalie de aur consecutivă în proba de 100 de metri liber.

Cu o oră înaintea finalei, David Popovici şi antrenorul Adrian Rădulescu au realizat ultimele reglaje, la încălzirea din bazinul de la Paris Aquatics Centre. În tribune au fost o mulţime de fani români, echipaţi cu multe steaguri tricolore şi în tricouri în albastru, galben şi roşu.

ADVERTISEMENT

Egor Kornev a condus 80 de metri finala! David Popovici, final monstruos

Românul a fost primit cu urale şi de fanii francezi, iar startul cursei a fost amânat câteva secunde până publicul termina scandările: „David, David, David!”. Românul i-a salutat, apoi şi-a făcut ritualul dinaintea startului. Dar nimeni nu se aştepta la o cursă atât de strânsă.

ADVERTISEMENT

Rusul Egor Kornev a pornit ca din puşcă şi a dat tot ca să îl învingă pe David Popovici. Iar la jumătatea cursei a fost primul, cu 22,06 secunde, cu 30 de sutimi mai rapid decât David Popovici. Românul nu a intrat în panică, ştiind că pe a doua jumătate de bazin este letal.

ADVERTISEMENT

A început să recupereze din handicap şi a preluat conducerea abia în ultimii 20 de metri ai cursei. David Popovici a avut finişul său caracteristic şi a oprit cronometrul la 46,56, nou record al Campionatelor Europene, corectat după 24 de ore. David înotase 46,72 în semifinale.

Una dintre cele mai rapide curse din istorie! Trei înotători sub 47 de secunde

A fost o finală formidabilă, una dintre cele mai rapide din istoria probelor de 100 de metri liber pentru că este pentru prima dată în care trei înotători coboară sub bariera celor 47 de secunde. David Popovici a câştigat cu 46,56, fiind urmat de Egor Kornev, cu 46,74 şi Kristof Milak, cu 46,87.

ADVERTISEMENT

La final, David Popovici a ieşit calm din bazin şi apoi a luat un steag al României care i-a fost aruncat din tribune şi a mers cu el pe umăr la toate interviurile, acordate în limba română sau engleză. Inclusiv la zona mixtă, unde a fost grăbit de organizatori să încheie mai repede pentru a ajunge la ceremonie.

Un sfert de oră mai târziu, David Popovici a mers cu steagul la ceremonia de premiere. Preşedintele Federaţiei Române de Nataţie, Camelia Potec, a fost cea care i-a dat medalia de aur lui David Popovici. Românul a zâmbit în timp ce se intona imnul ţării noastre în Paris Aquatics Centre.

David Popovici şi-a păstrat calmul în momentele de cumpănă: „Înotul de supravieţuire de încetineşte”

După pozele de la premiere, . Peste câteva ore, românul începe campania de apărare a titlului la 200 de metri liber. Seriile vor avea loc dimineaţa la ora 10:30, în timp ce semifinalele se vor desfăşura tot joi, de la ora 19:41.

O cursă neaşteptat de rapidă şi o reacţie de mare campion a lui David Popovici, care a reuşit încă o dată să revină cu calm dintr-o situaţie de dificultate în care a fost pus de Egor Kornev. A explicat asta la final: „Vreau, nu vreau, am pus niște presiune pe mine să reușesc să îmi mențin titlul de campion european. Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, știam că e mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei. Știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu înot panicat. Înotul acesta de supraviețuire mai mult te încetinește”, a spus Popovici la final.