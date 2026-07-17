Cum a trăit Emil Boc un nou eșec al lui U Cluj la lovituri de departajate. Edilul un car de nervi în tribună. Video

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Încă o dată loviturile de departajare s-au dovedit cu ghinion pentru U Cluj, care a fost eliminată din Europa League. Susținător fervent al ”șepcilor roșii”, Emil Boc a fost extrem de nervos la finalul meciului cu Dinamo Kiev.

Eșecul suferit de U Cluj l-a enervat teribil pe Emil Boc

După un excelent 0-0 realizat în manșa tur, U Cluj spera să treacă de Dinamo Kiev la returul de pe teren propriu, din manșa secundă a turului 1 preliminar al Europa League. Cele două formații nu au reușit să înscrie nici de această dată și s-a ajuns la lovituri de departajare.

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”Blestemul” formației lui Cristiano Bergodi, care în ultimele luni, a continuat și de această dată. Dorin Codrea și Alex Chipciu au ratat de la punctul cu var, astfel că .

Pe stadion a fost prezent și primarul Emil Boc, care a filmat atmosfera superbă de pe Cluj Arena. În videoclipul pe care l-a urcat pe contul personal de Facebook, edilul apare cântând alături de fanii clujeni în timpul partidei.

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Însă, într-o altă filmare publicată de Cluj Live, de la finalul întâlnirii din Europa League, edilul apare foarte nervos la tribuna oficială. Boc pare să nu își explice cum favoriții nu reușesc să depășească acest complex al loviturilor de departajare.

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Dan Nistor cere ajutor divin după o nouă înfrângere la penalty-uri

Imediat după încheierea partidei cu Dinamo Kiev, și crede că jucătorii de la U Cluj ar trebui să meargă mai mult la biserică pentru a nu mai pierde la loviturile de departajare.

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”Din păcate, pentru mine este a cincea înfrângere la penalty-uri, parcă sunt blestemat. Cred că fanii meritau o calificare, din păcate asta e soarta noastră, sper să facem ceva, dacă se poate, să nu mai ajungem la penalty-uri.

Nu putem să câștigăm, nu știu ce se întâmplă, să mai mergem pe la biserică, să mai țină și Dumnezeu cu noi. Ne doare. Dacă vă uitați cu ce jucători am terminat noi în teren și ce jucători au ei, e diferență destul de mare. Totuși ne-am ridicat la nivelul acestui meci.

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Le-am antrenat și înainte de Craiova, și ieri, le antrenăm de fiecare dată, au ratat jucători mari, Roberto Baggio și alții mai mari. Se poate întâmpla. Sper ca pe viitor să nu mai ajungem la penalty-uri sau, dacă ajungem, să câștigăm și noi, nu știu, o Cupă, o Supercupă, ceva”, a declarat Nistor.

U Cluj a retrogradat în Conference League. Ce adversar va avea

După eliminarea din Europa League, U Cluj va evolua în cea de-a treia competiție continentală. În turul 2 preliminar al Conference League, .

Partida tur va avea loc joi, 23 iulie, în România, însă nu la Cluj-Napoca, ci la Sfântu Gheorghe, deoarece pe Cluj Arena se desfășoară festivalul ”Untold”. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 30 iulie, în Norvegia.