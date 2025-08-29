Sport

Cum a trăit familia Iordănescu finalul nebun care a dus-o pe Legia în Conference League: „Nu este noroc, este Dumnezeu!”

Legia Varșovia s-a calificat dramatic în faza principală a UEFA Conference League. Familia lui Edi Iordănescu a trăit la intensitate maximă meciul cu Hibernian.
Daniel Işvanca
29.08.2025
Cum a trait familia Iordanescu finalul nebun care a duso pe Legia in Conference League Nu este noroc este Dumnezeu
Cum a trăit familia Iordănescu finalul nebun care a dus-o pe Legia în Conference League FOTO: Colaj Fanatik

Edi Iordănescu va juca alături de Legia Varșovia în faza principală a UEFA Conference League, după ce a eliminat în play-off gruparea scoțiană Hibernian. Partida retur a fost plină de dramatism și a fost trăită la intensitate maximă de familia fostului selecționer al României.

Familia Iordănescu a urmărit cu sufletul la gură returul dintre Legia Varșovia și Hibernian

Legia Varșovia a suferit pentru a accede în faza principală a UEFA Conference League, după ce a remizat în prelungiri cu scoțienii de la Hibernian, scor 3-3. Gruparea antrenată de Edi Iordănescu s-a impus în partida tur cu scorul de 2-1, dar a avut nevoie de noroc pentru a rezista în cea de-a doua manșă.

Deși a deblocat tabela în minutul 13 prin Vahan Bichakhchyan, formația din Ekstraklasa a încasat nu mai puțin de trei goluri după pauză. Rocky Bushiri (min. 50), Martin Boyle (min. 59) și Martin Boyle (min. 61) au înscris pentru echipa din Scoția, care era calificată în „faza ligii” la acest scor.

Juergen Elitim a trimis partida în prelungiri, după ce a punctat în minutul 90+3, iar în reprizele adiționale, reușita decisivă i-a aparținut lui Juergen Elitim (min. 98). Chiar dacă a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Jan Ziolkowski, Legia a rezistat și s-a calificat.

Partida a fost urmărită cu sufletul la gură de sora antrenorului român, dar și de Anghel Iordănescu, care a avut un sentiment de descătușare după ce polonezii au marcat golul care a decis soarta acestei calificări. „Acuma ține cu putere, Doamne! Ține să nu mai primim gol!”, se aude pe fundal „Tata Puiu”.

„De la EURO 2024 nu am mai trăit un meci atât de intens. Atunci când ai credință în Dumnezeu, ești corect și muncitor, se întâmplă minute! Nu este noroc, este Dumnezeu!”, a scris sora lui Edi Iordănescu pe clipul publicat pe TikTok.

@maria_iordanescu

Meciurile în familia noastră, se desfășoară cam așa… 🥰🥰❤️ #footbal #footbaltiktok #ediiordanescu #angheliordanescu #iordanescu #meci #mecidefotbal #legia #legiawarszawa #footballgame #match

♬ sunet original – maria_iordanescu

Legia Varșovia poate spera la primăvara europeană

Calificată dramatic în faza principală a UEFA Conference League, Legia Varșovia poate emite pretenții la calificarea în primăvara europeană a celei de-a treia competiții organizate de forul continental. Polonezii vor întâlni o serie de adversari accesibili, câțiva dintre aceștia fiind și viitori oponenți ai Universității Craiova.

Șahtior Donețk, Sparta Praga, Celje, Lincoln Red Imps, Samsunspor și FC Noah sunt echipele pe care urmează să le întâlnească Legia Varșovia. Gruparea din Cehia și campioana Armeniei vor întâlni și Universitatea Craiova în această etapă a competiției.

