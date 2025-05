Cum a trăit familia lui Gigi Becali în tribunele Arenei Naționale petrecerea campionilor de la FCSB. Promisiunea pe care patronul o face fanilor

Gigi Becali a oferit, în exclusivitate pentru FANATIK, detalii despre felul în care a trăit familia sa petrecerea de titlu de pe Arena Națională, înainte, pe parcursul și după partida .

Gigi Becali, detalii la Fanatik Superliga despre cum a trăit familia sa petrecerea campionilor de la FCSB

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, bucuria pe care a traversat-o când a văzut că suporterii echipei sale sunt fericiți și îi mulțumesc pentru al doilea campionat câștigat consecutiv. Mai mult decât atât, omul de afaceri le-a făcut fanilor o promisiune importantă. S-a angajat că va recupera numele și palmaresul Stelei București.

ADVERTISEMENT

„Da, băiatul acela care stătea cu mine pe scări era băiatul lui Vasi Geambazi. (n.r.- despre felul în care a trăit familia sa sărbătoarea titlului cucerit de FCSB). A fost și fata, și nepoțica mea mică. Bine, aia mai mare, de fapt. E nepoata mai mare, că are trei copii.

Vă dați seama că le-a plăcut la stadion. M-am urcat iar, că dacă mi-au spus: ‘Sus, sus, sus!’. E Rolls-Royce, nu mai e Maybach că am evoluat și eu. E mașina de care am spus că o să merg numai cu ea. Am zis să mă urc pe mașină, să le fac pe plac.

ADVERTISEMENT

Promisiunea lui Gigi Becali pentru fanii campioanei României

E bucurie că atâția oameni sunt bucuroși și îți mulțumesc. Sunt recunoscători pentru ceea ce faci pentru ei. Numai că trebuie să rezolvăm odată asta. Chiar mă gândeam cum să faci tu, un stat, o asemenea mizerie?!

Adică, atâtea mii de oameni se bucură și vii să bagi șicane. Bagi bețe-n roate la bucuria oamenilor. Că e Steaua, că nu e Steaua. Pei, Steaua este! Toți oamenii îi spun Steaua și Steaua este, gata!

ADVERTISEMENT

Am văzut foarte puțin. Nu mă interesează pe mine ce fac ei (n.r.- despre faptul că ). (n.r.- scenografia). Mi-a plăcut când erau CFR, Dinamo și Craiova se închinau împăratului FCSB”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT