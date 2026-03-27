Cum a trăit Gică Hagi din tribuna VIP Turcia – România 1-0! Adrian Ilie, dezvăluiri de la Istanbul

Adrian Ilie (51 de ani) a fost extrem de dezamăgit de prestația României în meciul cu Turcia, semifinala barajului de calificare la CM 2026. „Cobra” crede că otomanii erau de bătut și a povestit cum s-a trăit meciul, inclusiv de către Gică Hagi (61 deani), de pe Beșiktaș Stadyumu.

Cum a trăit Gică Hagi meciul Turcia – România 1-0

Gică Hagi, un adevărat idol în Turcia, a văzut meciul din loja VIP a stadionului Beșiktaș Stadyumu. Adrian Ilie a povestit cum a trăit „Regele” înfrângerea de la Istanbul și a analizat ce n-a mers în jocul naționalei României.

„Greu meciul, au pus presiune pe noi, nu ne-au lăsat să ieșim. Nici ei nu au avut ocazii, dar au făcut presiune, atât. Au avut o ocazie în prima repriză pe o greșeală a lui Rațiu și în a doua repriză după o greșeală puțin în lanț, la gol, la pasa lui Arda Guler. În rest, în afara presiunii pe care au pus-o pe noi, meciul a fost echilibrat. Dacă mă pui să dau o notă la meci, total, nu trece de 4,5 din 10. Nici turcii nu au avut nimic în afară de presiunea pusă pe noi. Eu cred că cu puțin mai mult curaj și fără gafa din repriza a doua, jocul se îndrepta în favoarea noastră spre final. Da, Turcia era de bătut în seara asta”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Adi, scuză-mă, dar peste 3 zile, turcii pot juca cu aceleași tricouri că nu miros, nu sunt transpirați. Asta a fost impresia pe care am avut-o eu de la TV”, a intervenit Marius Șumudică. „În timpul jocului, în duelurile 1 la 1 cu noi, au cam pierdut în ultimele 30-40 de metri. Ei nu și-au creat ocazii. Mă așteptam la valoarea echipei Turciei, la valoarea lor individuală, la mult mai mult de la ei.

Cred că în timpul jocului și în prima repriză și în a doua nu trebuia să încercăm construim. Pentru că făceau pressing foarte mult și ne blocau acolo la aut. Cred că trebuia să avem mai mult curaj să încercăm să jucăm mingea a doua sau să urcăm mai mult. Cu acest joc am avut prin Ianis o ocazie și bara lui Stanciu. Dovadă că se putea mai mult. Turcia era de bătut. Ne trebuia mai mult curaj, mai multă atitudine”, a adăugat „Cobra”.

Hagi va fi următorul selecționer al României

odată cu terminarea mandatului lui Mircea Lucescu, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. „(n.r. – Cum a trăit Hagi de la VIP?) Cum să îl trăiască? Am crezut că e antrenor deja. A văzut că am suferit și nu puteam să construim. Au fost momente pe mingea a 2-a în care am ieșit, dar atitudinea a lăsat de dorit.

(n.r. – Cum a jucat Ianis?) Spune-mi tu, Arda Guler, în afară de șutul peste poartă și pasa genială de la gol, ce notă i-ai dat? O notă de trecere. Niciun jucător de-al nostru n-a produs nimic pe fază ofensivă. Defensiv, i-am văzut și pe Man și pe Mihăilă cum se apărau în careu, pe 6 metri. Puteam face mult mai mult. România putea să câștige în seara asta.

(n.r. – Gică, dezmăgit când a fost schimbat Ianis?) Nu. Ne așteptam să fie mai multe schimbări. Doar că eu după meci am plecat imediat, Gică a mai rămas în stadion. (n.r. – Te-a dezamăgit cineva azi în mod principal?) Nu, niciun jucător. Au avut atitudine. Nu i-au lăsat pe turci să creeze ocazii, dar dacă suntem mai atenți puțin la faza golului, dacă Man îl ajută mai bine pe Rațiu sau dacă Rațiu strânge puțin, meciul cred că se duce spre un 0-0 la 90 de minute”, a mai spus Adi Ilie.

Meci dezastruos făcut de Andrei Rațiu

Cel mai criticat „tricolor” după Turcia – România 1-0 a fost Andrei Rațiu (27 de ani). „A greșit și în prima repriză, dar a avut un adversar pe băiatul care joacă la Juventus (n.r. – Kenan Yıldız) … (n.r. – Dar și pe Rațiu îl transferam la Barcelona) Păi da, pe Rațiu îl transferau al Barcelona ziarele noastre, atât. (n.r. – Bîrligea?) Inexistent.(n.r. – Hagi poate face mai mult?) Eu cred că dacă Hagi va ajunge la națională o să vedem și alți jucători. Și o să vedem o echipă care încearcă să joace și să își creeze mai multe ocazii. O echipă care să joace mai mult în terenul advers”, a conchis Ilie.