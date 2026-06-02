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Cum a trăit Gică Hagi Georgia – România 1-1, primul meci din noul mandat. Cinci momente nevăzute la TV

Gică Hagi a revenit la echipa naţională cu amicalul Georgia - România 1-1, iar primul meci din noul mandat l-a trăit intens pe banca din Tbilisi.
Cristi Coste, Razvan Nicolae
03.06.2026 | 01:55
Cum a trait Gica Hagi Georgia Romania 11 primul meci din noul mandat Cinci momente nevazute la TV
CORESPONDENȚĂ DIN GEORGIA
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Gică Hagi a trăit la cote intense amicalul Georgia - România 1-1 (sursă foto/colaj foto: FANATIK)
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Georgia – România 1-1 a fost primul meci al lui Gică Hagi de la revenirea pe banca echipei naţionale. Un amical trăit la cote intense pe marginea terenului, iar în unele momente părea că e un joc cu biletele la un turneu final pe masă. FANATIK l-a urmărit pas cu pas pe noul selecţioner al „tricolorilor” în timpul partidei de la Tbilisi.

Totul pentru Gică Hagi înainte de Georgia – România 1-1

„Biroul” lui Gică Hagi de pe banca stadionului „Mikheil Meskhi” a fost pregătit cu minuţiozitate încă dinaintea startului amicalului cu Georgia. „Regele” a avut la dispoziţie o tabletă pe care să urmărească parametrii jucătorilor, dar şi un monitor pentru a revedea anumite faze, totul pus la punct cu minuţiozitate de staff-ul său.

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Imediat după intonarea imnului, moment trăit cu emoţie de selecţioner, Gică Hagi le-a strâns mâna tuturor membrilor din staff-ul tehnic. Dupa acest moment, „Regele” şi-a intrat în pâine şi s-a transformat după fluierul de start al meciului. Încă din primele secunde a început să le ofere energic jucătorilor indicaţii.

Gică Hagi a trăit ca un leu cele 90 de minute din Georgia – România 1-1

În cele 90 de minute ale amicalului, Gică Hagi nu a stat o secundă locului. Atunci când nu era la marginea terenului ca să le comunice diferite lucruri elevilor săi, acesta se întorcea către banca şi discuta cu cei din staff-ul său. Anumite greşeli l-au scos din sărite şi nu s-a sfiit să strige la jucători atunci când nu au executat corect ceva.

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La pauza amicalului, Gică Hagi a traversat singur terenul pentru a ajunge la vestiare şi a afişat mina unui om îngândurat. După primele 45 de minute, rezultatul era egal, dar existau aspecte care îl nemulţumiseră vădit şi abia aştepta să corecteze în cele 15 minute de pauză. Chiar dacă a strigat de multe ori la jucătorii săi, selecţionerul a susţinut, la finalul meciului, că jocul prestat din prima repriză l-a mulţumit.

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„Am încercat să punem la punct un plan. În prima repriză l-au interpretat foarte bine. În a doua repriză am mai scăzut din intensitate și nu am mai fost la același nivel ca în prima”, a declarat Gică Hagi la conferinţa de presă de la finalul meciului jucat la Tbilisi.

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Gică Hagi, dialog cu David Matei după debutul în Georgia – România 1-1

În amicalul Georgia – România 1-1, Gică Hagi le-a oferit debutul lui Andrei Borza, Matei Ilie, Otto Hindrich şi David Matei, ultimul fiind şi cel mai tânăr fotbalist convocat pentru cele două meciuri din luna iunie. La finalul partidei, Gică Hagi s-a îndreptat spre sectorul ocupat de fanii români şi timp de câteva zeci de secunde, pe drum, a discutat cu fotbalistul Universităţii Craiova.

Ajunşi în faţa fanilor români, jucătorii au fost primiţi cu aplauze, dar şi cu un discurs motivaţional pentru meciurile din Liga Naţiunilor. „Dați-vă sufletul pentru Hagi!”, a fost îndemnul ultraşilor pentru tricolori, urmat de scandrea numelui selecţionerului.

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Dacă până în acel moment a stat în spatele jucătorilor, Gică Hagi a făcut pasul în faţa şi i-a salutat pe suporterii care au bătut drumul până la Tbilisi. A început a doua eră a „Regelui” pe banca naţionalei şi visul fanilor e să trăiască o nouă vară pe marile stadioane ale Europei, de această dată în Regatul Unit, în 2028.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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