Cum a trăit Gică Hagi imnul României la revenirea la echipa națională. Foto

Cum a trăit Gică Hagi revenirea pe banca tehnică a echipei naționale a României. Selecționerul a fost vizibil emoționat la intonarea imnului „Deșteaptă-te, române”.
Cristi Coste, Razvan Nicolae
02.06.2026 | 20:38
CORESPONDENȚĂ DIN GEORGIA
Georgia – România este meciul de debut al lui Gică Hagi pe banca echipei naționale. „Regele” a preluat rolul lăsat vacant de Mircea Lucescu, iar ambițiile sunt unele mari. Cum s-a comportat selecționerul în momentul în care „Deșteaptă-te, române” a răsunat pe stadionul „Mikheil Meskhi” din Tbilisi.

Gică Hagi a preluat echipa națională a României într-un moment greu, jucătorii venind după șocul ratării calificării la Campionatul Mondial ce va începe peste 10 zile și va avea loc în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Totuși, selecționerul e optimist că va putea obține rezultate importante, iar primele schimbări au venit încă de la prima convocare.

FANATIK a anunțat în exclusivitate cum va aborda Hagi meciul de la Tbilisi, iar în primul 11 se regăsesc fotbaliști precum Coubiș sau Borza, a căror experiență la echipa națională nu este bogată. „Regele” vrea să împrospăteze lotul și, în acest sens, folosește, așa cum a făcut la fiecare echipă la care a activat, mulți jucători tineri.

Revenind la meciul cu Georgia, FANATIK a urmărit de aproape cum a trăit Gică Hagi momentul în care imnul României a răsunat pe stadionul din Tbilisi. Selecționerul a fost vizibil emoționat, a pus mâna în dreptul inimii și a intonat cântecul reprezentativ. La final, „Regele” a zâmbit optimist, semn că se bucură de debut.

Echipele de start din Georgia – România

  • GEORGIA: 1. Mamardashvili – 4. Kashia-cpt., 5. Goglichidze, 6. Kochorashvili, 8. Zivzivadze, 10. Chakvetadze, 11. Kvilitaia, 14. Lochoshvili, 15. Mamageishvili, 16. Azarov, 17. Kiteishvili. Rezerve: 12. Kereselidze, 23. Gugeshashvili – 2. Gadrani, 3. Dvali, 7. Kvaratskhelia, 9. Lobjanidze, 13. Beriashvili, 18. Gelashvili, 19. Mekvabishvili, 20. Gagnidze, 21. Kvernadze, 22. Kharebashvili, 24. Egoyan. Selecționer: Willy Sagnol.
  • ROMÂNIA: 16. Aioani – 24. Coubiș, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 20. Borza – 6. Screciu, 18. R. Marin – 21. Moruțan, 10. I. Hagi-cpt., 13. Mihăilă – 7. Fl. Coman. Rezerve: 1. Târnovanu, 12. Hindrich – 2. Strata, 8. Cicâldău, 9. L. Munteanu, 11. Baiaram, 14. A. Dobre, 15. Eissat, 17. T. Băluță, 19. D. Matei, 22. M. Ilie, 23. Sorescu. Selecționer: Gică Hagi.
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
