Cum a trăit Gică Hagi meciul România – Slovacia, cu Ianis titular și erou! Dezvăluiri de la omul care a fost alături de „Rege”: „În al nouălea cer!”

. „Decarul” naționalei noastre a făcut un meci excelent și și care a asigurat calificarea în optimile Euro 2024.

Ianis, erou în România – Slovacia 1-1. Cum a trăit Gică Hagi meciul: „Mă bucur pentru el”

Mihai Stoichiță a văzut alături de Gică Hagi și de multe alte personalități meciul România – Slovacia 1-1. Directorul Comisiei Tehnice de la Federația Română de Fotbal a dezvăluit cum a trăit partida tatăl lui Ianis.

În minutul 35, la scorul de 1-0 pentru adversari, fotbalistul care aparține de Rangers, l-a driblat la marginea carelui pe David Hancko, iar cel mai valoros slovac nu l-a putut opri decât prin fault pe „decarul” nostru. Deși, inițial, arbitrul a dictat doar lovitură liberă directă, în urma analizei din camera VAR, brigada a decis să dicteze penalty pentru România.

Răzvan Marin a luat apoi mingea, a șutat cu sânge rece și a stabilti scorul final, 1-1, rezultat care ne-a calificat de pe primul loc în optimile Campionatului European din Germania.

„(n.r. – Cum era Ianis după meci?) Am stat cu taică-su pe acolo, nu cu el. Am băut ceva împreună și a plecat. Era fericit. Am fost acolo cu domnul prim ministru și domnul Ponta și domnul Dîncu. (n.r. – Era în al nouălea cer Gică?) Da. Era fericit, fericit, fericit. O spun de trei ori.

Și mă bucur pentru el că are un copil care a reușit prin faza pe care a făcut-o să aducă jocul în favoarea noastră”, a dezvăluit Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

Declarațiile lui Mihai Stoichiță au stârnit amuzamentul lui Marius Șumudică. Antrenorul vrea să fie și el „amic” cu șeful Comisiei Tehnice de la FRF, când a auzit alături de ce galerie selectă de VIP-uri vede meciurile naționalei

„Vreau să îmi fac și eu loc printre amicii ăia, să îmi dea două bilete la meci”, a fost replica lui Marius Șumudică. „Așa, Șumi, ca să vadă lumea ce cerere este”, a adăugat Stoichiță. „Vreau să fiu și eu printre amicii dumneavoastră să îmi dați și mie două bilete”, a mai spus Șumudică.

Cum poți cumpăra bilete la meciul cu Olanda

„O să vorbesc cu Alex Cândea, așa cum m-a rugat pe mine Horică să văd care e procedura pentru achiziționare. Pentru că și pentru noi e un lucru nou acum”, a conchis directorul tehnic al FRF.

Alex Cândea, reprezentantul FRF în departamentul de evenimente, din optimile Euro 2024. Procedura este una simplă, iar fanii care au participat deja au întâietate, iar apoi vor fi destinate publicului general. Românii au luat cu asalt toate stadioanele de la Euro, fiind permanent peste 30.000 de spectatori.

