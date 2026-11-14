Cum a trăit Gică Hagi pe bancă meciul România – Polonia. Galerie foto

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Presiunea este uriașă pe umerii lui Gică Hagi (61 de ani) după startul dezastruos din Liga Națiunilor. Din acest punct de vedere duelul de pe Arena Națională dintre România și Polonia are o miză fantastică pentru selecționer.

Trăirile lui Gică Hagi la România – Polonia

Gică Hagi își dorește cu disperare să aducă echipa națională la nivelul de altădată, dar deocamdată nu a găsit cheia pentru a obține rezultate. În speranța că va sparge blestemul, ”Regele” a ales o , pe care FANATIK a anunțat-o încă de la prânz.

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Îmbrăcat în negru complet, selecționerul României a intrat pe Arena Națională extrem de concentrat pe ce urmează să se întâmple la și a mers pe banca de rezerve însoțit de oamenii din staff-ul său. Înainte să se așeze, el a bătut palma cu toți jucătorii care nu au prins primul ”11”.

În momentul în care tenorul Eusebiu Huțan se pregătea să intoneze imnul României, Hagi s-a ridicat în picioare. Extrem de emoționat și cu mâna la inimă, ”Regele” a stat nemișcat pe toată durata momentului.

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Emoții încă din start pentru Gică Hagi

Primele emoții au apărut la scurt timp după primul fluier al arbitrului austriac Sebastian Gishamer. Era doar minutul 8 al meciului când superstarul Robert Lewandowski a trimis mingea în poarta apărată de Otto Hindrich după o lovitură liberă din partea dreaptă. La marginea terenului, Hagi a rămas împietrit de lipsa de reacție a jucătorilor săi, dar România a avut noroc. Golul a fost anulat pentru o poziție de ofsaid a atacantului polonez.

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A fost momentul care l-a activat pe Gică Hagi, care a început să stea cu gura pe elevii săi. Ca un leu în cușcă la marginea terenului, el i-a dat imediat câteva indicații fiului său: ”Ianis, strânge. Hai să urcăm”. Pe toată durata primei reprize el a dat indicații și s-a enervat în momentul în care ”tricolorii” nu îi respectau indicațiile.

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Însă, per total, selecționerul a fost mulțumit de cum s-a mișcat echipa și dovada a fost că nu a făcut nicio schimbare la pauză. În partea secundă, Hagi a fost deranjat de o decizie a arbitrului, care a dat un fault la o intrare a lui Man, a dat din cap nemulțumit, dar imediat s-a întors către jucători să le dea indicații.

Cum a gândit jocul Gică Hagi

Marea surpriză pregătită de Gică Hagi pentru partida cu Polonia este titularizarea lui Lisav Eissat pe postul de fundaș stânga, în locul lui Nicușor Bancu. Din informațiile FANATIK, selecționerul a considerat că jucătorul Universității Craiova este epuizat fizic după ce a jucat foarte mult în acest sezon.

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”Regele” a hotărât să nu-l folosească în avanposturi pe Daniel Bîrligea și a mizat pe cuplul Dennis Man – Florinel Coman, care nu sunt atacanți centrali de meserie. În această formulă, Ianis Hagi a fost titularizat în banda stângă. MM Stoica a explicat că Hagi și care au mai jucat în sistemul gândit de el.