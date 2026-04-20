Cristi Coste scrie despre cum a trăit Gică Hagi prezentarea sa ca selecționer al României: emoționat, gânditor, zâmbitor, iritat, războinic!

Gică Hagi este noul selecționer al României! Prezentarea oficială s-a făcut într-o , pe 20 aprilie 2026, la ora 13:30. Alături de Hagi au participat președintele Răzvan Burleanu și directorul tehnic Mihai Stoichiță. În fața a aproape 40 de jurnaliști și cameramani, Gică Hagi a vorbit despre revenirea sa pe banca naționalei după 25 de ani!

Gică Hagi, noul selecționer al României. Cum a trăit conferința de prezentare? Hagi, emoționat!

Chiar a fost ceva deosebit pentru Gică Hagi revenirea pe banca naționalei. S-a simțit din momentul în care a intrat în sala unde avea loc conferința de presă. A venit împreună cu Răzvan Burleanu și cu Mihai Stoichiță, la câteva minute după ce a semnat contractul cu FRF, pe 4 ani, în biroul președintelui. „Una dintre cele mai importante conferințe din istoria fotbalului românesc”, a fost introducerea ofițerului de presă Cătălin Popescu, iar aprecierea a fost cât se poate de reală.

Gică Hagi, emoționat! Părea un jucător care a reușit să-și pună iscălitura pe contractul cu echipa de suflet și urma prezentarea. Pentru că asta este echipa națională pentru Hagi, echipa de suflet! S-a uitat cu coada ochiului la scena care i se pregătise, la cele două poze simbol cu el, una de la Mondialul american, una cu tricoul care l-a consacrat. În timp ce sala privea materialul video dedicat lui Hagi, cu acel gol extraterestru marcat Columbiei în 1994, Gică a privit secunde bune în jos, în lateral, în sală, nu pe ecrane. I se putea citi pe față emoția, i se putea simți pulsul crescut.

Gică Hagi, gânditor! Nici nu a clipit când a vorbit despre strategia pe puncte ce-l definește și pe care-o va aplica la echipa națională

În cele 55 de minute cât a durat conferința de presă, Hagi a alternat stările. Cel mai des a fost gânditor, răspunzând aplicat și cu argumente la orice întrebare. Și-a prezentat la echipa națională, a vorbit despre criteriile de selecție, nu a dat ultimaturi, a creat pozitivitate în fiecare replică.

Au fost întrebări în care a dezvoltat răspunsurile mai mult decât o face de obicei, pentru că a dorit ca mesajul lui să fie transmis foarte clar încă de la prima apariție ca selecționer. A dorit să clarifice un subiect care generase anumite controverse, și anume că el se ocupă de prima reprezentativă, nu este manager al tuturor loturilor naționale. Bineînțeles că-și va arunca non-stop privirea spre echipa de tineret, spre ce vine din urmă, sperând că „poate voi reuși și eu să arunc în luptă un jucător cum m-a aruncat Mircea Lucescu pe mine la 17 ani!”.

Gică Hagi, zâmbitor! „Știu că ăsta e jocul, trebuie să răspund”

Gică Hagi a și zâmbit. A reușit în unele momente să se și relaxeze, pentru că tensiunea i se simțea din sală. A dat-o și pe glume. Chestionat despre arcul peste timp de 25 de ani, de când a plecat frustrat și supărat pe Mircea Sandu și până la revenirea de acum, Gică a replicat: „Atunci eram tânăr și neliniștit! Acum…”. Da, acum e experimentat, e un antrenor care a inventat o echipă cu care a luat două titluri, acum a sosit momentul revanșei pentru Hagi.

Au fost întrebări care semănau cu un tackling mai tare al cumnatului Gică Popescu. Hagi a avut replica la el: „Știu că ăsta e jocul, știu că trebuie să răspund”. Nu a driblat nici rugămintea de a comenta a dat-o la FANATIK SUPERLIGA, în care „Procurorul” spune că nu crede în „Hagi, selecționerul”. Gică a îmbrăcat răspunsul într-un „trebuie să-i demonstrez lui nea Cornel că pot! Trebuie să dovedesc!”

Gică Hagi, iritat! „Cum să nu aibă România jucători tehnici? Cum se poate așa ceva?”

Probabil că Hagi și-a propus să nu reacționeze negativ indiferent de ce va fi întrebat. Venise concentrat și cu un vibe plin de energie, încât părea destul de greu să fie scos de pe direcția pe care și-a propus-o. Are și multă experiență, dar e posibil să fii primit și unele sfaturi „de culise”.

Au fost chestionări nu chiar pe gustul selecționerului, unele observații pe care în mod normal le dădea la o parte. Dar a trecut peste toate, mai cu o grimasă, mai cu un răspuns scurt. A fost însă iritat când a auzit că România nu mai are jucători tehnici! A dus mâna rapid după microfon, să fie sigur că e auzit. „Cum să nu aibă România jucători tehnici? Cum se poate așa ceva?”. Iar discuția a alunecat rapid spre , unul dintre copiii lui Gică la Viitorul.

O astfel de perspectivă – lipsa jucătorilor tehnici în fotbalul românesc – ar dărâma toată strategia lui Hagi. Mai ales că Gică e convins de potențialul jucătorului român, e convins că avem bazinul din care să facă selecția pentru o națională care trebuie să se întoarcă în anii de glorie ai lui Hagi jucătorul.

Gică Hagi, războinic! „M-am născut să câștig, nu să exist! Pentru mine contează doar locul 1”

Gică Hagi a vorbit minyte în șir despre mentalitate, despre joc de atac, despre fotbal complet, despre experiența jucătorilor pe care-i va chema. A trimis un mesaj și pentru care vor trebui să cumpere cluburile din SuperLiga. „Doar cu bani se face performanță! Uitați-vă ce bani se bagă în fotbalul din Turcia!”.

A evitat mai mereu declarații despre politic, în momentul în care interferau cu discuțiile despre strategia sa de fotbal la națională. Nu a uitat de sfatul primit de la Mircea Lucescu, de ce a învățat el de la „profesorul meu”, de ce datorie are în acest moment inclusiv față de fostul selecționer după drama teribilă din ultimele zile. Nu a uitat să precizeze că „Ianis e unul dintre jucătorii care sper să mă ajute cum a făcut-o și cu foștii antrenori”. Nu a permis ca discuția să meargă spre !

Gică Hagi, războinic! Decis! Hotărât! A dorit să transmită crezul pe care i-l știm cu toții. „M-am născut să câștig, nu să exist! Pentru mine contează doar locul 1!” Hagi e conștient de căruța la care s-a înhămat. A încercat să nu lase loc de interpretări, și-a gestionat parcă fiecare virgulă a discursului. De ce ți-e teamă, Gică Hagi? „Da, am o frică, dar la fotbal nu mă tem de nimic! Mi-e teamă doar când nu o să mai fiu…”.

Acum ești. Acum e timpul lui Hagi. Prezentul și viitorul se conjugă cu Hagi selecționer. Baftă, Gică!