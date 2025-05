Cum a trait Gigi Becali golul de 1-2 din U Craiova - Rapid: “Am zis du-te, bă, d-aici cu şutul tău... şi, pac, gol! E de la Dumnezeu!”

şi rămâne în cursa pentru cupele europene. , la şutul modest a lui Christensen.

Cum a trait Gigi Becali golul de 1-2 din U Craiova – Rapid: “Am zis du-te, bă, d-aici cu şutul tău… şi, pac, gol!”

Gigi Becali a rămas uimit de modul în care a obţinut Rapidul victoria în Bănie, spunând la FANATIK SUPERLIGA că a avut mereu credinţa că giuleştenii vor câştiga în faţa Craiovei:

„Aşa mă aşteptam să fie. Eu am spus că aşa va fi, din credinţă. Iar de la un timp, Dumnezeu îmi ascultă rugăciunea. Eu aşa gol nu am mai văzut, cum a luat portarul lor.

Greşeli de portar am mai văzut, dar să o iei cu mâinile şi să o bagi printre picioare tu singur nu am văzut. Şi fii atent, picioarele lui erau lipite. Doar sus poate intra mingea printre picioare. Aşa ceva…

El a ridicat mingea cu mâinile şi a mers prin gaură, pe la pulpe. N-avea cum să treacă mingea. Eu i-am zis lui Meme că o să bată Rapid. El îmi zicea că pe valoare nu au cum să bată la Craiova. Dar eu o spun din credinţă.

„Du-te, bă, d-aici cu şutul tău!”

Că Domnul o să facă pentru noi. Şi a făcut Dumnezeu. Că degeaba zice Mirel că atitudine. N-ai ce să faci. Dă ăla un gol. Cel mai slab jucător al lor dă un gol. I-am spus lui Meme.

Cum să îl laşi pe ăla în teren (n.r. Gojkovic), are şi cartonaş galben. Am început să râdem cu Meme. Şi după 10 minute a dat gol. După aia, au egalat şi am zis să nu îmi pierd nădejdea.

Iar când a dat şutul la poartă ziceam: „Du-te, bă, d-aici cu şutul tău!”. Şi el s-a întors. Şi când, se ducea mingea în poartă. Nu îmi venea să cred când am văzut. Astea nu sunt lucruri normale”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.