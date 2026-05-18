Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Și-a dat seama că e departe de ei”

Universitatea Craiova a reușit să câștige titlul în SuperLiga după o pauză de 35 de ani. Oltenii s-au impus și în Cupa României, iar învinsa a fost, în ambele cazuri, U Cluj. Spre deosebire de ultimii doi ani, când FCSB a reușit să domine în campionat, Gigi Becali a fost nevoit să privească cum o rivală defilează în competiția internă.

Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova?

După doi ani în care FCSB a dominat fotbalul din România, echipa patronată de Gigi Becali nici nu a reușit să se califice în play-off, iar acum tremură serios pentru participarea în cupele europene. În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit faptul că omul de afaceri și-a dat seama că este foarte departe de Universitatea Craiova. Soluția găsită de fostul șef de la LPF este ca Gigi Becali să aducă trei fotbaliști de valoare, pentru că în caz contrar nu va putea emite pretenții la titlu.

„Gigi, dacă vrea să facă performanță, să bage 15 milioane de euro. Să vă vedeți de treabă, să nu vă luați după ce spune Gigi. El a băgat milioane! Gigi, când a văzut acum Craiova… Lui îi e frică să nu dea greș cu jucătorii. Când a văzut acum Craiova, și-a dat seama că e departe, departe de ei.

FCSB e departe și de Dinamo, o să vedeți. La baraj o să aibă un meci foarte greu cu Dinamo. Gigi Becali și-a dat seama că e foarte departe de Craiova, nu poate să ia titlul. Trebuie să ia cel puțin trei jucători de mare valoare și să revină Bîrligea pentru ca Gigi să emită pretenții. Nu are cum să ia titlul cu locul pe care îl are acum, nu intră nici în play-off. Am văzut FCSB cu Slobozia, cu Csikszereda… E o echipă fără busolă, care poate fi bătută de oricine. Craiova, în primul rând, are trei vârfuri de atac demențiale, Etim, Assad și Nsimba”, a declarat Mitică Dragomir.

Gigi Becali nu se teme de Universitatea Craiova

Gigi Becali a comentat recent, în exclusivitate pentru FANATIK, posibilitatea ca , în contextul unei eventuale investiții importante de capital. Patronul FCSB a transmis însă că nu este impresionat de potențialul financiar al oltenilor și susține că s.

„Banii lor sunt fleacuri pentru mine. Ce 10 milioane? Dacă vreau să bag, eu bag mai mult. Nu se cunoaște la mine. Cu ce să se întărească Craiova? Sunt întăriți acum. Ce să mai aducă, că îi are buni acum! Avem nevoie de şase jucători. Atacant, atacant în dreapta că nu îl avem decât pe David Miculescu. Extremă dreapta, atacant, mijlocaș central număr 6, fundaș stânga, fundaș dreapta. 5-6 jucători. Mi-a spus Meme că îmi aduce doi jucători din străinătate, să îi văd eu. Mijlocaşi sunt. O să fac selecţie de câte doi. Nu e demn pentru mine să fiu în play-out. Dacă mă duc în Conference League și cine câștigă titlul vine în cap, că eu asta vreau, să vină ei în cap peste 3 luni și eu să mă ridic”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.