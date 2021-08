Cum a trăit Larisa Iordache finala ratată la JO: ”Sunt bucuroasă că merg pe picioarele mele”

Gimnasta a încercat câteva mișcări de încălzire, dar , iar riscul unei accidentări grave era foarte mare.

ADVERTISEMENT

Vestea că nu va putea lupta pentru medalii , aceasta izbucnind în plâns lângă antrenori.

Larisa Iordache a trecut peste finala ratată la JO

La ceva timp după ce a nu a putut concura în finala la bârnă de la JO, Larisa Iordache a povestit cum a trăit momentul, cum s-a văzut concursul din tribună și ce obiective și-a stabilit pentru viitor.

ADVERTISEMENT

”Nu vreau să fac o dramă din ceea ce am pățit la Tokyo sau din suferințele îndurate în anii de performanță, fiecare sportiv își duce crucea până la capăt cu propria poveste. Nu-mi propun să mai fac tot felul de scenarii cu ‘dacă’, fiindcă risc să trăiesc într-o confuzie.

M-am eliberat realmente când antrenorii mi-au spus că sunt mândri de mine, pentru că numai ei știu cât m-am chinuit. Sunt bucuroasă că merg pe picioarele mele, nu vreau să risc mai mult decât e cazul”, a declarat Iordache, conform .

ADVERTISEMENT

Gimnasta e cu gândul la viitor

”Accept realitatea. Am făcut tot ce-a depins de mine, antrenorii mei la fel. Am așteptat să ajungem în ziua concursului, am sperat până în ultima clipă că voi putea urca pe aparat, dar n-a fost să fie. Nici nu mai vreau să mă gândesc la trecut, mă concentrez pe ceea ce va urma. Sunt epuizată după tot ce s-a întâmplat, dar optimistă.

Am încredere că vom face în continuare o echipă formidabilă. Sunt împăcată cu decizia luată, pentru că a venit momentul să-mi pun sănătatea pe primul plan. Ăsta e un lucru pe care mama mi l-a spus demult, o lecție pe care acum trebuie s-o pun în practică.

ADVERTISEMENT

Nu-mi reproșez absolut nicio decizie din trecut. Mi-am asumat fiecare moment, iar toate, puse la un loc, m-au făcut să devin omul de azi. Sunt mândră de mine! Chiar sunt mândră”, a continuat gimnasta.

Larisa, dominată de durere

”Singurul lucru care m-a marcat atunci, pe loc, a fost întrebarea de ce nu pot trece peste acea durere. De ce n-o pot domina! În rest, au fost multe chestiuni personale, pe care aș vrea să le țin pentru mine. Țin de intimitate.

ADVERTISEMENT

Dar sunt împăcată cu mine. Chiar am crezut că-mi voi face exercițiul pentru finală. Era finala mea! Poate acum veneam să discutăm purtând medalia la gât. Am simțit însă o ușurare când am ajuns în cameră și nu mai trebuia să suport acea durere severă. M-am liniștit.

Va fi greu cu recuperarea, dar, după această experiență, am realizat că, împreună cu antrenorii mei, putem depăși mai departe absolut orice obstacol. E o binecuvântare să-i am lângă mine pe acești doi oameni, despre care știu cu adevărat că-mi doresc doar binele”, a mai spus Larisa Iordache.

ADVERTISEMENT

Cum a trăit Iordache finala de la bârnă

”Am trăit cu sentimentul că n-aș fi avut cum să lipsesc de pe podium. Sunt prieteni care priveau la televizor, îmi spuneau ce mult și-ar fi dorit să fie aici, dar vă închipuiți cât de mult mi-am dorit eu!

Eram la câțiva metri de bârna pe care ar fi trebuit să concurez și am fost obligată să am doar calitate de spectator. Credeți-mă însă că am depășit orice limită de suportabilitate pentru durere, dor, încredere, rezistență la efort!

Știam că, oricât m-ar fi împins mintea înainte, corpul spune ‘stop!’. Mai am nevoie de mâinile mele, de picioarele mele, de mintea mea, de corpul meu sănătos. Mai am nevoie de toate astea pentru a fi iubită și a iubi!”, a afirmat sportiva.

Gimnastica românescă are viitor

Iordache nu crede că gimnastica românească va dispărea după retragerea ei, dar consideră că sportivele care vin din urmă au mai multă nevoie de susținerea autorităților: ”Am fost, într-adevăr, un grup de fete la nivel mare, dar nu cred că trebuie să fiu numită ultima speranță a gimnasticii românești.

Vin din urmă fetițe dornice de performanță, dar trebuie încurajate, ocrotite, respectate și să li se arate o grijă totală față de sănătatea lor. O spune cineva care a simțit și simte pe propria piele ce înseamnă acest subiect.

Sunt convinsă că dureri și probleme apar încă de la vârste fragede, de aceea mi se pare că, pe lângă alte teme, e mare nevoie să se pună mare accent și pe medicina sportivă. Avem nevoie de cât mai mulți specialiști în domeniu și e nevoie de ei ca toți acești copii care visează să ajungă campioni cândva să crească așa cum trebuie!”

Iordache nu știe dacă va prinde Paris 2024

În final, sportiva și-a expus obiectivele pe termen scurt, dar nu a putut garanta că va fi prezentă și la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024: ”Mi-e greu să-mi imaginez ce se va întâmpla peste trei ani. Dar Parisul poate fi un vis.

Cert e că vreau să-mi continui cariera, dar nu știu ce va fi mâine, cu atât mai greu să intuiesc ceva despre 2024. Dacă voi fi însă sănătoasă, orice planuri sunt deschise.

O să plec într-o vacanță peste hotare cu familia, vreau să petrec ceva timp cu ai mei. Iau o pauză de câteva zile, după care încep recuperarea și pregătirile pentru Mondialul din octombrie, tot în Japonia. Va fi bine, fără doar și poate”.