Sport

Cum a trăit Laurențiu Reghecampf revenirea pe banca FCSB! A băut patru sticle de apă într-o repriză și a rezistat doar 40 de secunde pe bancă

Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
10.10.2026 | 23:31
Cum a trait Laurentiu Reghecampf revenirea pe banca FCSB A baut patru sticle de apa intro repriza si a rezistat doar 40 de secunde pe banca
SPECIAL FANATIK
1. Reghecampf, imposibil de ținut pe bancă! Detaliile savuroase ale revenirii la FCSB: 4 sticle de apă în 45 de minute. Foto: Renato Anghelescu FANATIK
Laurențiu Reghecampf a trăit intens revenirea pe banca FCSB, la meciul cu Oțelul Galați. A băut patru sticle de apă, și-a certat jucătorii și a explodat la gol.
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Laurențiu Reghecampf a revenit pe banca FCSB la meciul cu Oțelul Galați, disputat pe Arena Națională. Antrenorul a avut parte de o primire călduroasă din partea suporterilor și a fost extrem de activ la marginea terenului. A oferit permanent indicații, a protestat la deciziile arbitrului și a reacționat la fiecare ocazie importantă a echipei sale.

Reghecampf nu s-a schimbat deloc! Ce a făcut la revenirea pe banca FCSB

Revenirea lui Reghecampf a venit după mai mulți ani în care tehnicianul și-a continuat cariera departe de formația roș-albastră. Acesta a acceptat propunerea lui Gigi Becali într-un moment complicat pentru FCSB, cu obiectivul de a redresa rezultatele. Antrenorul a revenit astfel la clubul alături de care a câștigat două titluri consecutive și a obținut rezultate importante în Europa League.

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Partida cu Oțelul a oferit și primele imagini cu Reghecampf în noul mandat. Tehnicianul și-a păstrat obiceiurile din precedentele experiențe la FCSB. A stat aproape tot meciul în picioare, a consumat patru sticle de apă numai în prima repriză și a avut nevoie de doar câteva secunde pe bancă pentru a se ridica din nou.

Laurențiu Reghecampf, aplaudat de întreg stadionul! A stat permanent în picioare în prima repriză

Reghecampf a părut emoționat încă de la ieșirea din tunel. Antrenorul a salutat cu multă afecțiune galeria FCSB, iar suporterii i-au răspuns cu aplauze. Momentul a continuat atunci când crainicul i-a anunțat numele. Întreg stadionul l-a aplaudat pe tehnicianul revenit la echipă după o pauză îndelungată.

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Imediat după fluierul de start, Reghecampf și-a ocupat locul la marginea terenului. Nu s-a așezat nicio secundă în prima repriză. A strigat permanent la jucători și le-a cerut în mai multe rânduri să urce liniile. A urmărit fiecare fază din apropierea suprafeței tehnice și a reacționat atunci când echipa nu a respectat indicațiile sale.

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Nici deciziile arbitrului nu au trecut neobservate. Reghecampf a ridicat de mai multe ori brațele în aer, nemulțumit de anumite faze. Cele mai agitate momente au venit însă la ocaziile ratate de FCSB. Antrenorul a reacționat vehement în special după ratarea lui Ricci Pădurariu din prima parte.

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Din mâna tehnicianului nu a lipsit nici celebra sticlă de apă. Reghecampf a consumat nu mai puțin de patru sticle în primele 45 de minute. În prelungirile reprizei, l-a chemat pe David Miculescu la margine pentru a-i transmite câteva indicații. Imediat după fluierul arbitrului, a plecat primul spre vestiare.

Reghecampf a cerut eliminarea unui adversar și a rezistat doar 40 de secunde pe bancă

La reluarea jocului, Reghecampf a fost primul dintre membrii băncii tehnice care a ieșit de la vestiare. S-a îndreptat direct spre marginea terenului și a continuat să urmărească partida în picioare. În minutul 50, a reacționat imediat la faultul dur comis asupra lui Korenica. Antrenorul a sărit de pe bancă și a solicitat cartonașul roșu pentru adversar.

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După eliminare, Reghecampf s-a mai liniștit pentru câteva momente. A revenit însă rapid în picioare pentru a-i încuraja pe jucătorii aflați la încălzire. Le-a făcut semn primilor doi fotbaliști pe care intenționa să îi introducă și i-a chemat la marginea terenului pentru a pregăti schimbările. În minutul 55, tehnicianul a aplaudat o ocazie a FCSB, dar la scurt timp a avut o reacție complet diferită. Ricardo Pădurariu a degajat direct în aut o minge, în încercarea de a respinge un atac pozițional al Oțelului. Reghecampf l-a certat imediat și i-a explicat că trebuie să construiască de jos, cu pase pe gazon, fără să se precipite.

Golul FCSB a adus și cea mai puternică reacție de bucurie a antrenorului. Reghecampf a sărbătorit reușita alături de membrii staffului și s-a îmbrățișat cu cei aflați pe banca tehnică. În minutul 70, antrenorul a decis în sfârșit să ia loc pe bancă. Pauza a fost însă extrem de scurtă. După numai 40 de secunde, Reghecampf s-a ridicat din nou pentru a urmări jocul de la marginea terenului. A fost unul dintre puținele momente în care tehnicianul a stat jos de la începutul partidei.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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