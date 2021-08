Cum a trăit Maria Holbură accidentarea Larisei Iordache: „M-am speriat foarte tare! A căzut din picioare de durere“

Maria Holbură, singura reprezentantă a României în proba de individual compus la Jocurile Olimpice, a vorbit despre experienţa de la Tokyo, dar şi despre .

ADVERTISEMENT

Maria Holbură, despre experienţa la Jocurile Olimpice: „A fost extraordinar“

Pentru Maria Holbură, Tokyo 2020 a fost prima participare la o ediţie a Jocurilor Olimpice. A evoluat numai la individual compus, dar nu a reuşit să prindă un loc în finală.

„A fost extraordinar! Am avut emoții mari, îmi venea să plâng înainte să intru în sala de concurs“, a mărturisit Maria Holbură.

ADVERTISEMENT

Maria Holbură, despre accidentarea Larisei: „M-am speriat foarte tare! Am crezut că a păţi ceva grav“

De acolo, din sala de concurs, ea a asistat la accidentarea Larisei Iordache. Pe cele două le leagă o strânsă prietenie, aşa că momentul în care Larisa s-a lovit la gleznă i-a dat mari emoţii Mariei.

„Prima dată am crezut că s-a lovit la genunchi, pentru că așa se văzuse de unde am stat eu să o urmăresc, dar de fapt se lovise la aceeași gleznă unde are probleme. M-am speriat foarte tare! Am crezut că a pățit ceva foarte grav, a căzut din picioare de durere“, a povestit Maria Holbură.

ADVERTISEMENT

Chiar şi şi-a încurajat prietena, atunci când aceasta a intrat în concurs.

„Eu urmam după ea și draga de ea era acolo și mă încuraja și am apreciat foarte mult. Avea gheață pe picior și striga la mine la fiecare element. A avut foarte multe probleme de sănătate și o admir mult pentru ceea ce face și pentru ceea ce este“, a mai spus Maria.

ADVERTISEMENT

Maria Holbură: „Mama e psihologul meu“

Cel mai mare suporter al Mariei Holbură este nimeni alta decât mama sa. Însă, aceasta nu poate urmări evoluţiile gimnastei, din cauza emoţiilor.

„Mami a stat la biserică, s-a rugat pentru mine și de fiecare dată mă ajută. Îmi dă o stare de liniște. Dar știam că e cu sufletul alături de mine.

ADVERTISEMENT

E psihologul meu. Vorbim orice și este lângă mine tot timpul! Îmi dă cele mai bune sfaturi și ne spunem orice. Mama e educatoare. Uneori și eu mă mir de câtă răbdare poate să aibă“, a povestit gimnasta.

Maria Holbură: „Acest an a fost extraordinar de greu“

Pentru Maria Holbură, 2021 a fost un an foarte greu, cu cantonament la Izvorani, antrenamente intense, o participare în premieră la Jocurile Olimpice şi multe emoţii. Înainte de plecarea spre Tokyo, sportiva originară din Constanţa a stat 4 luni departe de casă şi s-a antrenat alături de Larisa Iordache.

ADVERTISEMENT

„Vorbim orice, ne încurajăm tot timpul, suntem aproape una de cealaltă. Tot anul acesta a fost extraordinar de greu, atât din punct de vedere fizic cât mai ales psihic.

La Izvorani a fost cea mai grea perioadă. Am stat închiși, doar antrenamente și după ce am plecat de acolo mi-am revenit. Știam că voi merge la Tokyo, că voi fi acolo, eram foarte bucuroasă“, recunoscut Maria Holbură.

E în vacanţă acasă, la Constanţa

A revenit la Constanţa şi spune că au trecut zece ani de când nu a mai mers pe faleza cazinoului. Programul încărcat nu i-a permis să facă acest lucru. Acum, se va bucura de o binemeritată vacanţă.

Chiar dacă nu a reuşit să atingă finala olimpică şi să lupte pentru o medalie, Maria este fericită cu evoluţia sa din Japonia.

„Eu sunt mulțumită cu tot ce am realizat acolo, mi-am făcut bine integralele, exact ca la antrenamente. Pentru mine a fost cea mai mare experiență a vieții să fiu la Jocurile Olimpice de la Tokyo“, a încheiat Maria Holbură.