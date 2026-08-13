Cum a trăit Marius Șumudică finala electrizantă a lui David Popovici la 100 de metri: „Ceva de nedescris!”. Mesaj dur pentru hateri

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Toată România a fost cu sufletul la gură miercuri seara, atunci când, la Paris, David Popovici a câștigat medalia de aur în cursa de 100 de metri liber la Campionatele Europene de Natație. Marius Șumudică (55 de ani) nu a putut rata nici el acest eveniment major pentru sportul românesc. Tehnicianul își găsește cu greu cuvintele când trebuie să vorbească despre fenomenul „David Popovici”.

Ce spune Marius Șumudică despre medalia de aur obținută de David Popovici la 100 de metri, după o cursă dramatică la Paris

Marius Șumudică a avut în aceste zile o perioadă extrem de încărcată și de agitată. Fostul antrenor de la Rapid a fost în negocieri cu CFR Cluj, pentru o revenire în Gruia. Intrat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, joi, 13 august, „Șumi” a spus câteva cuvinte despre un nou moment uriaș izbutit de fenomenul înotului, David Popovici.

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. David Popovici a devenit de 3 ori campion european la 100 de metri liber, după ce a mai cucerit aurul în 2022 (Roma) și 2024 (Belgrad). Marius Șumudică a urmărit cursa din urmă cu o zi a românului și spune că sentimentul principal experimentat a fost cel de mândrie.

„Șumi” admite că l-au trecut toți fiorii în cele câte zeci de secunde în care Popovici a fost imperial în bazin. „(n.r. Ce senzație ai trăit după această finală de Hollywood a lui David Popovici?) Mândrie, mândrie. M-au trecut toți fiorii. Ce să spun? E ceva extraordinar. Nici nu vedeam așa, nu deosebeam.

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El era pe culoarul patru și la un moment dat nu deosebeam, nu mă uitam, tot îmi fugea ochiul ba la secundar, ba la timpul afișat. Mă uitam și când afișau drapelul să văd pe ce loc este și am văzut că se bătea cu acel înotător rus (n.r. Egor Kornev, sosit pe locul 2) și… Într-un final așteptam cu nerăbdare să atingă cu mâna, să atingă cu degetele plafonul (n.r. marginea bazinului). Ce să mai zic, ceva de nedescris”, a spus Șumudică.

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Mesaj dur de la Șumudică pentru hateri: „E ușor să vorbești din fața televizorului”

Marius Șumudică nu i-a uitat pe așa-zișii „hateri” de serviciu, adică acei suporteri care abia așteaptă un rezultat negativ al unui sportiv român pentru a apărea cu criticile din spatele tastaturii. „E ușor să vorbești din fața televizorului. Unii care stau, se ascund la televizor, se ascund sub tot felul de nickname-uri din-astea, au tot felul de porecle (…) Ei stau și te cataloghează și vorbesc despre tine când ei n-au dat o dată cu piciorul în minge sau n-au sărit în apă să facă un bazin”.

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Antrenorul de fotbal și le reamintește tuturor că în spatele acestor medalii și recorduri sunt multe ore de antrenamente. „În spatele acestor performanțe e o muncă titanică. Și noi pe vremuri ne chinuiam. Păi eu schimbam două rânduri de unghii pe anotimp (….) Dar, în fine, astea nu se văd, într-un final lumea te așteaptă la cotitură, ca în orice domeniu, și nu scot în evidență decât lucrurile negative. Trebuie să ne scoatem pălăria în fața acestui om”.

Șumudică, mesaj pentru români: „Popovici ar trebui așteptat de o mare de oameni la aeroport!”

Șumudică spune că Popovici ne face mândri ca popor prin performanțele sale și ar trebui ca românii să îi arate o prețuire uriașă, așa cum s-a întâmplat în anii 90, pe vremea „Generației de Aur”. Șumi merge mai departe și spune că o mare de oameni ar trebui să îl întâmpine la aeroport pe tânărul înotător.

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„Ar trebui, cum i-am așteptat pe fotbaliști când s-au întors de la Campionatul Mondial din America (n.r. SUA 1994). Cred că ar trebui să fie o mare de oameni care să-l aștepte la aeroport, fiindcă este incredibil. Acest băiat ne face mândri pe noi, poporul român. Este incredibil”, adaugă antrenorul.