Cum a trăit Mihai Bobonete primul meci ca acționar al Universității Craiova. Pur și simplu transfigurat de emoții! Era de nerecunoscut după golul finlandezilor. Foto exclusiv

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Mihai Rotaru a dat lovitura la startul acestui sezon, aducând un nou investitor în acționariatul Universității Craiova. , un fan declarat al campioanei României. Primul meci la care a asistat în noul rol a fost returul turului 3 din Europa League contra finlandezilor de la KuPS.

Mihai Bobonete, fără reacție în prima repriză de la Universitatea Craiova – KuPS

După 1-1 în turul din Finlanda, Universitatea Craiova și KuPS vor da totul în seara zilei de joi, 13 august, pentru accederea în play-off-ul Europa League. La meciul de pe „Oblemenco” a fost prezent și Mihai Bobonete, noul acționar de la echipa din Bănie. El s-a aflat în compania acționarului majoritar, Mihai Rotaru, dar și a directorului executiv, Ovidiu Costeșin și a celorlalți acționari și sponsori ai formației „alb-albastre”.

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Doar că toți susținătorii Craiovei au fost șocați de faptul că finlandezii au deschis scorul încă din minutul 4. cu un șut impecabil puțin sub bara transversală, iar efectul căpătat de minge l-a indus în eroare pe Laurențiu Popescu. Ulterior, oaspeții au rezistat mai multor atacuri ale elevilor lui Filipe Coelho și păreau că se îndreaptă către un avantaj minim la pauză.

Însă norocul le-a surâs gazdelor. În minutul 42, Adams a lovit mingea cu mâna în propriul careu, iar „centralul” a dictat lovitură de la 11 metri. Nsimba și-a asumat responsabilitatea, iar șutul său s-a concretizat în golul egalizator cu puțin timp înaintea pauzei.

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Mihai Bobonete, mesaj emoționant pentru Universitatea Craiova

Sezonul trecut, Universitatea Craiova câștiga primul trofeu după finala Cupei României cu U Cluj, unde s-a impus la loviturile de departajare. Imediat după meci, Mihai Bobonete posta pe pagina oficială un mesaj emoționant, în care „Sângele apă nu se face și pentru că dacă mă tai curge alb-albastru.

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Mă bucur tare mult pentru Mike (n.r. – Mihai Rotaru), omul ăsta care a albit pe stadion și e în stare să-și dea viața pentru culori. Tare bucuros sunt pentru leii mei și pentru întreaga suflare oltenească de peste tot”, scria atunci, printre altele, celebrul actor. Mihai Bobonete este suporter al Universității Craiova de peste 20 de ani și ratează foarte rar chiar și deplasările „leilor”.