Sport

Cum a trăit Mihai Bobonete primul meci ca acționar al Universității Craiova. Pur și simplu transfigurat de emoții! Era de nerecunoscut după golul finlandezilor. Foto exclusiv

Cunoscutul actor Mihai Bobonete este noul acționar al Universității Craiova. Primul meci la care a asistat în această calitate a fost returul contra lui KuPS. Cum a fost surprins în timpul primei reprize.
Mihai Dragomir, Tibi Cocora
13.08.2026 | 21:19
Cum a trait Mihai Bobonete primul meci ca actionar al Universitatii Craiova Pur si simplu transfigurat de emotii Era de nerecunoscut dupa golul finlandezilor Foto exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Mihai Bobonete, noul acționar de la Universitatea Craiova, prezent la returul contra lui KuPS. Foto: Renato Anghelescu / Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a dat lovitura la startul acestui sezon, aducând un nou investitor în acționariatul Universității Craiova. FANATIK a aflat că este vorba despre cunoscutul actor Mihai Bobonete, un fan declarat al campioanei României. Primul meci la care a asistat în noul rol a fost returul turului 3 din Europa League contra finlandezilor de la KuPS.

Mihai Bobonete, fără reacție în prima repriză de la Universitatea Craiova – KuPS

După 1-1 în turul din Finlanda, Universitatea Craiova și KuPS vor da totul în seara zilei de joi, 13 august, pentru accederea în play-off-ul Europa League. La meciul de pe „Oblemenco” a fost prezent și Mihai Bobonete, noul acționar de la echipa din Bănie. El s-a aflat în compania acționarului majoritar, Mihai Rotaru, dar și a directorului executiv, Ovidiu Costeșin și a celorlalți acționari și sponsori ai formației „alb-albastre”.

ADVERTISEMENT

Doar că toți susținătorii Craiovei au fost șocați de faptul că finlandezii au deschis scorul încă din minutul 4. Gasc a deblocat tabela cu un șut impecabil puțin sub bara transversală, iar efectul căpătat de minge l-a indus în eroare pe Laurențiu Popescu. Ulterior, oaspeții au rezistat mai multor atacuri ale elevilor lui Filipe Coelho și păreau că se îndreaptă către un avantaj minim la pauză.

Universitatea Craiova KuPS Kuopio LIVE VIDEO Europa League
Mihai Bobonete, noul acționar de la Universitatea Craiova, prezent la returul contra lui KuPS. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.

 

Însă norocul le-a surâs gazdelor. În minutul 42, Adams a lovit mingea cu mâna în propriul careu, iar „centralul” a dictat lovitură de la 11 metri. Nsimba și-a asumat responsabilitatea, iar șutul său s-a concretizat în golul egalizator cu puțin timp înaintea pauzei.

ADVERTISEMENT
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul...
Digi24.ro
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor

Mihai Bobonete, mesaj emoționant pentru Universitatea Craiova

Sezonul trecut, Universitatea Craiova câștiga primul trofeu după finala Cupei României cu U Cluj, unde s-a impus la loviturile de departajare. Imediat după meci, Mihai Bobonete posta pe pagina oficială un mesaj emoționant, în care își mărturisea încă o dată atașamentul uriaș pentru olteni. „Sângele apă nu se face și pentru că dacă mă tai curge alb-albastru. 

ADVERTISEMENT
Exclus! David Popovici nici nu se atinge de alimentul consumat zilnic de milioane...
Digisport.ro
Exclus! David Popovici nici nu se atinge de alimentul consumat zilnic de milioane de români

Mă bucur tare mult pentru Mike (n.r. – Mihai Rotaru), omul ăsta care a albit pe stadion și e în stare să-și dea viața pentru culori. Tare bucuros sunt pentru leii mei și pentru întreaga suflare oltenească de peste tot”, scria atunci, printre altele, celebrul actor. Mihai Bobonete este suporter al Universității Craiova de peste 20 de ani și ratează foarte rar chiar și deplasările „leilor”.

ADVERTISEMENT
David Popovici a făcut spectacol în bazin, Taisia în tribune! Cum a trăit...
Fanatik
David Popovici a făcut spectacol în bazin, Taisia în tribune! Cum a trăit iubita sa semifinala de la 200 metri
David Popovici, încurcătură înainte de semifinala la 200 de metri liber: „Băi, ce...
Fanatik
David Popovici, încurcătură înainte de semifinala la 200 de metri liber: „Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?”
Gheorghe Hagi a venit să vadă Craiova! Selecționerul, apariție elegantă la meciul cu...
Fanatik
Gheorghe Hagi a venit să vadă Craiova! Selecționerul, apariție elegantă la meciul cu KuPS. Copiii l-au luat cu asalt. Video
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Scandalos: Becali nu e singurul! Fostul campion al României a numit alți 4...
iamsport.ro
Scandalos: Becali nu e singurul! Fostul campion al României a numit alți 4 finanțatori din SuperLiga care se bagă peste antrenor: 'Știu 100%! Nu era așa înainte'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!