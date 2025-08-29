Sport

Cum a trăit Mihai Rotaru calificarea istorică a Universității Craiova în cupele europene! Patronul oltenilor, un car de emoții la meciul cu Bașakșehir. Video

Universitatea Craiova s-a calificat în UEFA Conference League după triumful în fața lui Istanbul Bașakșehir. Cum a trăit conducerea oltenilor meciul decisiv.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
29.08.2025 | 06:00
Cum a trait Mihai Rotaru calificarea istorica a Universitatii Craiova in cupele europene Patronul oltenilor un car de emotii la meciul cu Basaksehir Video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Mihai Rotaru, în extaz după Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir. Sursă foto: sportpictures

Universitatea Craiova s-a calificat în „Faza Ligii” UEFA Conference League după triumful în dublă manșă în fața lui Istanbul Bașakșehir. Cum a trăit Mihai Rotaru, patronul oltenilor, calificarea istorică în grupele europene.

Cum a trăit Mihai Rotaru finalul calificarea Universității Craiova în cupele europene după 34 de ani

După triumful din tur, scor 2-1, Universitatea Craiova a reușit să se impună în fața lui Istanbul Bașakșehir și în retur. Partida a fost trăită la maxim de fanii oltenilor, însă patronul Mihai Rotaru a avut niște sentimente cu totul aparte.

În ciuda unui start ezitant de meci, turcii marcând după o deviere nefericită a lui Badelj, Universitatea Craiova a reușit să revină în joc prin Alexandru Cicâldău. Ulterior Ștefan Baiarm, respectiv Steven Nsimba au punctat și astfel că oltenii au revenit în grupele europene după o pauză de 34 de ani.

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a fost prezent la meciul de pe „Ion Oblemenco” și trăirile au fost intense. Reporterii FANATIK prezenți la meci au surprins bucuria omului de afaceri, acesta fiind în extaz după golul marcat de Steven Nsima. Totodată, omul cu banii de la „Știința” a fost văzut extrem de emoționat, acesta gustând constant dintr-o sticlă de apă.

Universitatea Craiova, calificare în „Faza Ligii” UEFA Conference League

Pentru a ajunge în „Faza Ligii” UEFA Conference League, Universitatea Craiova a trebuit să treacă de FK Sarajevo, Spartak Trnava și Istanbul Bașahșehir. Performanța oltenilor este una admirabilă, aceștia revenind în grupele unei cupe europene după 34 de ani distanță.

Tragerea la sorți pentru „Faza Ligii” va avea loc mâine, 29 august, iar elevii lui Mirel Rădoi au asigurate cel puțin alte 6 meciuri în cupele europene. Totodată, Universitatea Craiova o duce bine și în SuperLiga, oltenii fiind lideri după primele 7 etape.

Bucuria lui Mihai Rotaru după calificarea Universității Craiova în Conference League

