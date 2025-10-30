ADVERTISEMENT

Oltenia a stat pe „un butoi cu pulbere“ în ultimele zile, cu Mirel Rădoi în prim plan, așa cum ne-a și obișnuit. Rezultatul nefast de la Clinceni, de duminică, a adus multă gălăgie în rândul fanilor sau, mai degrabă, o nemulțumire apăsătoare. Peluza Nord l-a avut în „ședință“ pe Mirel imediat după finele jocului cu Metaloglobus, s-au aruncat cuvinte, pe alocuri, negândite, multe chiar vulgare, iar de acolo au apărut celebrele speculații. Atât i-a trebuit lui Rădoi să rostească fraza – Poate atât ne e valoarea – că au și început să apară semne de întrebare privind relația sa de viitor cu Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova, „pe un butoi de pulbere“ când Mirel Rădoi „fierbe“

În mediul online s-au împărțit păreri pro și contra Mirel Rădoi, unele argumentate chiar, dar totul doar la nivel de discuție. Bineînțeles, presiunea s-a resimțit chiar și în interiorul clubului, chiar dacă patronul Mihai Rotaru a negat orice fel de problemă internă. Mai mult de atât, a și precizat că orice fel de idee privind eventuala plecare de la Universitatea Craiova a antrenorului nu este și nu va fi confirmată.

„Nu a fost nicio ședință și nici nu e programată vreuna în perioada următoare. Din punctul meu de vedere, Mirel Rădoi este antrenorul echipei, azi (n.r. marți) a fost la antrenament și a pregătit meciul cu Sănătatea din Cupa României. Echilibru, asta este ceea ce avem nevoie în momentul de față, mai întâi pentru meciul de mâine (n.r. miercuri), apoi vom vedea ce va mai fi. Nu există să fi vorbit cineva cu Mirel astăzi (n.r. marți)”, a spus Rotaru, la .

Rădoi a trecut peste scandalul de la Clinceni și s-a „mutat“ în cantonament

Lunile octombrie-noiembrie sunt extrem de aglomerate pentru Universitatea Craiova, cu meciuri din trei în trei zile, iar timp de antrenamente nu prea mai este. Totuși, printre rânduri, Mirel a reușit să mai strecoare marți o „ședință“ la nivelul gazonului cu toți jucătorii, chiar la cantonamentul Științei, o ședință care, din câte a observat FANATIK, s-a petrecut cu zâmbetul pe buze.

Marți, mai exact, Mirel Rădoi a ajuns la baza de pregătire a Universității Craiova în jurul orei 14:00, cu bolidul său, asta deși antrenamentul propriu-zis a început de abia la ora 17.00. Acesta pare că și-a „mutat“ casa la cantonamentul Științei, asta pentru că este văzut tot mai des în acel loc, de multe ori pierzând și nopțile acolo. Acest subiect a fost atins chiar și de către antrenorul alb-albaștrilor, în cadrul unei conferințe, glumind pe seama timpului prea mare petrecut la baza de pregătire: „Să rămână secret faptul că petrec mai mult timp în cantonament, după aude domnul patron și mă pune la plată!“

La antrenamentul de după „furtuna“ de la Clinceni au participat toți jucătorii Craiovei care, poate spre surprinderea multora, au părut relaxați. Ștefan Baiaram, , a fost extrem de bine-dispus înainte de ședința de pregătire. După ce toată lumea s-a strâns pe gazon, s-a dat startul antrenamentului într-o atmosferă degajată, cu râsete și voie bună. Bineînțeles, Rădoi a fost prezent pe teren (FOTO), semn că decizia de a rămâne la Universitatea era deja luată!

Rădoi a agitat, din nou, apele înainte de Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

Deşi meciul de miercuri, cu Sănătatea Cluj, din Cupa României Betano se anunţa unul liniştit pentru olteni, . Antrenorul Universităţii Craiova a refuzat să vină la flash interviul dinaintea meciului, deşi este o obligaţie contractuală.

Televiziunile care deţin drepturile de transmisie a competiţiei au făcut eforturi să îl convingă pe antrenorul oltenilor să vină la interviul obligatoriu premergător confruntării, dar Rădoi a refuzat, la fel ca şi la conferinţa de presă dinaintea meciului.

Mirel Rădoi, „stană de piatră“ pe toată perioada primei reprize cu Sănătatea Cluj

Nici înaintea startului de meci nu s-a risipit tensiunea care parcă-l urmărea pe Mirel, acesta fiind văzut pe banca tehnică îngândurat, chiar privind în gol în anumite momente. Părea că mai multe gânduri îl apăsau, că îi fugea mintea în prea multe direcții. Totuși, după minute în șir de privit spre terenul unde se pregăteau elevii săi, a decis să se ridice și să înceapă seria de indicații.

Pe tot parcursul primei părți Rădoi a fost ca o „stană de piatră“ pe margine. Neclintit, nici măcar din punct de vedere emoțional odată cu primirea golului din minutul 44, a continuat să fie un Mirel din alt „film“. Mâna de la nivelul gurii nu i-a lipsit, așa cum ne-a obișnuit și în celelalte partide, dar remarcant a fost nivelul de calmitate de care a dat dovadă. De la Rădoi, cel care a avut mai multe crize de nervi în anumite meciuri și a lovit cu pumnii băncile de rezerve, la un Mirel parcă stăpân pe sine, care știe cum să-și gestioneze sările și trăirile. Nu a schițat nimic, pe tot parcursul primei reprize, niciun zâmbet, nicio încruntare, absolut nimic! S-a dus liniștit spre cabine, ca și cum știa deja ce avea să le spună băieților.

De la revenirea de la cabine s-a putut observa o altă echipă în teren a Universității Craiova, mai ambițioasă, dar și un Rădoi ceva mai mobil, mai maleabil. Au fost nu mai puțin de patru reușite în dreptul echipei sale, dar, de fiecare dată, a decis să se bucure pentru el, nu să-și facă cunoscute sentimentele. Totuși, au apărut mai multe mișcări pe margine, indicații, strigăte către jucători. A fost mult mai multă implicare, iar acest lucru s-a resimțit, pe deplin, și în teren.

Rădoi, „mișcat“ de fanii Universității la finalul meciului cu Sănătatea Cluj

Finalul meciului a adus momente de descătușare pentru tehnicianul oltenilor. Acesta s-a năpustit în teren alături de ceilalți sportivi de pe margine și nu a ezitat să le strângă mâna tuturor participanților. De această dată, un zâmbet mare a fost mai mult decât vizibil pe fața lui Mirel, cel care s-a și pozat alături de elevii săi și jucătorii Sănătății Cluj, la mijlocul terenului.

În drumul spre vestiare, Rădoi a avut parte de un moment pentru „suflet“. Acesta a fost aplaudat și strigat la scenă deschisă de fanii din spatele băncilor de rezervă, fani care l-au și implorat să nu părăsească Universitatea Craiova: „Mirele, te iubește orașul ăsta. Nu ne lăsa!“, au fost vorbele câtorva suporteri. În tot acest timp, tehnicianul îi privea insistent, le-a făcut semne de mulțumire și de apreciere, iar apoi și-a văzut de drum spre vestiare, de unde nu a lipsit voia bună și hohotele de râs.

Mirel Rădoi rămâne la Universitatea Craiova: „Sunt sigur de poziția mea!“

Seara de miercuri s-a încheiat cu o conferință de presă, una în care Rădoi a clarificat pe larg cum stau lucrurile între el și Universitatea Craiova. Antrenorul oltenilor a explicat că nu se pune problema în acest moment să se despartă de club și că simte susținere totală din partea conducerii. De asemenea, a transmis și că nu poate să comenteze fiecare speculație vizavi de el făcută în spațiul public.

„Am auzit acum, după meci, că au fost zvonuri multe. Nu pot să confirm sau să infirm. Cine dă veștile astea trebuie să-și asume. Nu mă gândesc la așa ceva. Contează ce vom face de mâine dimineață pentru meciul de duminică. Îmi asum tot ce spun, chiar dacă de multe ori greșesc. Fiecare e dispus la greșeală, iar dacă nu ar exista și astfel de probleme, nu am putea face diferența între bine și rău.

Eu sunt și prietenul și fratele mai mare și tatăl jucătorilor. De multe ori trebuie să mai ridici și tonul, e normal asta. Dacă eu am puterea să fac o greșeală publică, mi-o asum și îmi cer scuze în vestiar. Sunt sigur de poziția mea, pentru că sunt în fața voastră. Eu și cu acționarii avem puterea de a ne spune în față tot ceea ce dorim. Simt că sunt susținut! Suntem într-o poziție bună, zic eu“, a punctat Mirel Rădoi.

Astfel, cu acest discurs, Rădoi a încheiat orice fel de altă posibilă întrebare legată de viitorul lui la Universitatea Craiova. A spus-o clar și răspicat, pe un ton degajat și cu multă încredere în el. Putem spune că Mirel parcă a „reînviat“!