Cum a trăit soția lui George Simion campania la prezidențiale. Ilinca face dezvăluiri neașteptate: ”I-am dat toate vitaminele din lume” Interviu exclusiv

Soția lui George Simion a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre cum a trăit campania pentru alegerile prezidențiale, dar și ce a impresionat-o în periplul ei prin țară, la întâlnirile cu alegătorii. La momentul discuției, nici nici Ilinca și nici George Simion nu cunoșteau rezultatele alegerilor din 24 noiembrie 2024.

Ilinca, soția lui George Simion, interviu cu câteva ore înainte de aflarea rezultatelor de la alegerile prezidențiale

Cu câteva ore înainte de finalul campaniei electorale pentru turul I al Ilinca Simion a vorbit cu FANATIK despre momentele-cheie din campania lui George Simion, , unele demontate în timp de documente oficiale, dar și de ce fel de peripeții a avut parte.

ADVERTISEMENT

Soția lui George Simion ne-a dezvăluit că partenerul ei de viață a tras din greu în tot acest timp, abia reușind să se odihnească, undeva la 5-6 ore pe noapte, însă a fost mereu acolo, lângă el, pentru a avea grijă să nu se epuizeze complet.

„Mulți, toată ziua fiind acolo, implicați, fiind toată ziua cu politica în cap, că e ca un virus politica, probabil că nu mai văd clar lucrurile”

Bună, Ilinca! L-am văzut pe George extrem de activ, de implicat, e peste tot. De unde energia asta și cum l-ai ajutat tu, moral, în toată campania? I-ai dat sfaturi? L-ai consiliat în vreun fel?

ADVERTISEMENT

Soția lui George Simion: – Noi mai glumim acasă, îi zicem că are ADHD. E turbo, efectiv, așa este și Radu. L-am susținut pe George necondiționat. I-am fost alături și o să îi fiu mereu alături în tot ceea ce-și propune. Cred că asta e cel mai important. Nu sunt nici consultant, nici consilier, poate îi mai dau sfaturi bune, îi mai dau câte o vorbă bună când e cazul.

Eu, fiind neimplicată în politică și văzând, cumva, lucrurile din exterior, am alte percepții, alte idei. Eu văd lucrurile altfel și pot să îi dau niște idei, niște traiectorii corecte. Mulți, toată ziua fiind acolo, implicați, fiind toată ziua cu politica în cap, e ca un virus politica, probabil că nu mai văd clar lucrurile.

ADVERTISEMENT

Soția lui George Simion, despre ce ar face ca Primă-Doamnă: „Sigur o să fiu mai prezentă”

La noi, instituția Primei-Doamne nu există, însă tot timpul au fost ochii ațintiți asupra soției președintelui. Ce ai face ca primă-doamnă diferit față de cele care au fost până acum?

– La noi în România, într-adevăr, nu există instituția Primei-Doamne. Cred că ar trebui ca Prima Doamnă să dea exemplu de decență și implicare. În primul rând, aș fi eu și m-aș implica, la fel ca până acum, în campanii sociale. Aș ajuta mai mult copiii. Eu de aceea am și intrat în învățământ, pentru că mi-am dorit să lucrez cu copiii. Am decis să merg pe partea asta de învățător, să fiu cu ei, să stau să fiu cu ei, să văd ce gândesc, pentru că eu sunt mai tânără și lucrurile s-au mai schimbat în ultimii ani, iar sistemul de învățământ are nevoie de oameni implicați.

ADVERTISEMENT

Te rog să-mi spui cu ce s-au implicat celelalte prime doamne de până acum, că nu prea știu. Sigur că o să fiu mai prezentă, cum am fost și până acum lângă George. Am fost prezentă lângă el la fiecare pas. Am luat legătura cu oamenii, în special cu familiile cu copilași. Am păstrat legătura cu ei și i-am ajutat cât au avut nevoie.

Ilinca și Simion au ajuns în vie, la nea Costel Dinulescu: „Omul ăsta mi-a arătat poze cu el din prin 2008, când era foarte tânăr”

Povestește-mi o întâmplare din campanie, din țară, din timpul campaniei, care te-a impresionat

Soția lui George Simion: – Am plecat cu George cu două săptămâni înainte să nasc prin județul Buzău, să ne relaxăm. Trebuia să ieșim din casă, pentru că i-am lăsat pe ai mei să văruiască, să fie casa văruită pentru venirea lui Radu, și nu se putea cu noi în casă. Am plecat și ne-am cazat într-un loc foarte frumos și, după ce am plecat a doua zi de la cazarea asta, ne plimbăm, vorbim în mașină, ne relaxăm. Nu mai știu prin ce comună eram. George a trecut pe lângă comuna asta și și-a amintit de un domn pe nume Costel Dinulescu. A pus mâna pe telefon, l-a sunat și l-a întrebat ce mai face. El zicea: ”Oo, domnule Simion, dar ce e de mă sunați?”. I-a zis George: ”Păi, hai, că sunt la matale, aici, în apropiere”. Și el i-a zis: ”Hai că te aștept, sunt în vie”. ”Unde în vie?”, l-a întrebat George. Vreau să îți zic că am mers în vie, unde domnul lucra. Ne-am dus la el acolo în vie, ne-a băgat în casă, ne-a dat să mâncăm.

Mi s-a părut foarte tare să mergi prin România și să găsești câte un om la care a fost în casă, să se oprească, să vorbească cu ei… Chiar am rămas mască, pentru că nu știam de omul ăsta. Omul ăsta mi-a arătat poze cu George de prin 2008, când era foarte tânăr. Le păstra acolo în albumul lui. El îl știa de când era cu ”Basarabia e România”. În albumul foto unde erau poze cu copiii, cu familia lui, erau și poze cu George. Asta m-a impresionat. Au trecut ceva ani de când nu se mai văzuseră.

Ilinca, farmacista familiei Simion: „Am toate pastilele cumpărate pentru el”

Cum ai avut grijă de el în toată perioada asta agitată? Bănuiesc că a fost multă oboseală la mijloc… Te-ai asigurat să mănânce, să se hidrateze destul, să doarmă suficient?

– Ultimele două săptămâni au fost cu foarte multă agitație. Nu prea se odihnește și se vede, cumva, pe fața lui când obosește. I se înnegresc cearcănele, dar am grijă de el. I-am dat toate vitaminele posibile și imposibile, i le-am pus pe față să le ia. Am toate pastilele posibile și imposibile cumpărate special pentru el, nu înțeleg de unde are energia asta și, când îl văd că vine acasă, se pune direct pe canapea de la oboseală.

Eu, mergând mult cu el prin țară, eram obișnuită cu stilul ăsta. La un moment dat, după ce am stat mai mult acasă cu Radu, să îl alăptez, simțeam că stau prea mult, simțeam nevoia să ies, să plec… Simțeam nevoie de acțiune, de activitate. Asta ziceam, că am făcut provizii aici la farmacia mea și am grijă de el să își ia toate vitaminele. De multe ori îi spun să doarmă. Doarme undeva la 5-6 ore, în condițiile în care de multe ori se trezește în timpul nopții, apoi se culcă iar. Dar el mereu se trezește înaintea ceasului. Culmea e că ceasul sună și eu nu îl aud. El se trezește primul, el pleacă ultimul de la sediu. De multe ori mă mai ascultă, îi zic să mai doarmă măcar câte o jumătate de oră. Acea jumătate de oră contează, mai ales că nu prea a avut timp de odihnă.

Soția lui George Simion, despre momentele dure din campanie

Care sunt calitățile care îl recomandă pe George ca președinte al României, din punctul tău de vedere?

Soția lui George Simion: – George este cel mai corect om pe care l-am întâlnit. George când a zis ceva așa a fost. Este foarte hotărât. Dacă își pune ceva în cap, o face. E capabil. În orice situație, e capabil și am văzut asta de-a lungul anilor petrecuți lângă el. Mă tot întrebam de unde știe atâtea chestii, dar când a avut timpul să culeagă atâtea informații?

Ce te-a afectat cel mai tare din ce s-a spus despre George Simion în campanie? Cum ai trăit toată povestea asta cum că ar fi spion rus?

– Știi care e treaba? Logic că nu avea cum să fie spion la 18-20 de ani. Pe mine mă deranjează că s-a etichetat. Unii au rămas cu impresia asta despre el. Eu care nu sunt în politică, care nu știu politică, de ce această denigrare în masă? Probabil de frică. Pe mine m-a deranjat, mai ales la început, puneam la suflet toate articolele apărute, toate lucrurile. Când deschideam televizorul vedeam că e spion rus, că e spion rus… Apoi a apărut răspunsul ăla, căci nimeni nu își dorea să îi dea drumul.

Ce spune Ilinca despre afirmația Dianei Șoșoacă referitor la orientarea sexuală a soțului ei: „De ce n-a spus când era în AUR?”

O altă acuzație, lansată de Diana Șoșoacă, a fost că George e, de fapt, homosexual, și apără familia tradițională. De unde povestea asta?

– Nu știu de ce făcea asta și face afirmația asta. Nu știu de ce, nu că își permite, aduce acuzațiile astea. Adică… Leagă-te de orice altceva, leagă-te de felul în care face politică, leagă-te de felul în care vorbește, dar să ajungi să te legi de invenții mi se pare rușinos și absurd, mai ales să faci asta în prag de alegeri. De ce n-a spus astea când era în AUR? Fiecare cu părerea lui, dar nu mi se pare în regulă și nici moral, dar nu mai există nicio moralitate în politică, din păcate.

Ai în familie sau în cercul de apropiați persoane care gândesc diferit politic? Cum gestionezi discuțiile în contradictoriu pe tema asta?

– Primesc încontinuu poze de la verii noștri că au votat. Toți prietenii mei, care nu-l știau dinainte, care sunt tineri, își doresc o schimbare și ei. Prietenele mele de la facultate sunt votante AUR. Toți oamenii cu care țin legătura sunt votanți AUR. Asta mi-au spus ei, că vor o schimbare.

Ilinca l-a surprins pe un taximetrist care s-a gândit să voteze cu Nicolae Ciucă

Și, totuși, bănuiesc că ai întâlnit oameni care nu îl simpatizau neapărat pe Simion…

Soția lui George Simion: – Uite, eu n-am permis de conducere, merg cu taxi. Taxi, nu ride-sharing. Acum, fiind perioada alegerilor, de multe ori intru în discuție cu taximetriștii, dar nu îi întreb cu cine votează, mă întreabă ei. O dau în politică inevitabil, pentru că politica e în orice. M-a întrebat zilele trecute un domn taximetrist și i-am zis că nu știu, că votul e confidențial. I-am zis că ies la vot ca să nu-mi fure votul.

El mi-a zis că s-a hotărât și eu l-am întrebat: ”Păi cu cine votezi? Că sunt curioasă!”. Mi-a zis: ”Eu votez cu generalul”. Mi-a zis apoi că nu știe cu cine să aleagă, apoi a zis că ar fi vrut să voteze cu Simion, dar nu credea că iese. Apoi mi-a zis: ”Păi am văzut o știre că iese din cursă”. Și i-am zis că nu iese, că e în cursă, candidează. I-am zis sigur, că eu sunt chiar soția lui George și s-a uitat omul la mine…

Ilinca l-a băgat pe un șofer într-un live cu soțul ei

Ai întâlnit printre taximetriști și fani de-ai lui Simion?

– Da, într-un alt taxi, eram în taxi și eram într-un live al lui George. Și îmi zice: ”Sunteți pe live-ul lui Simion?” Și zic, da, îl votez, e bărbatul meu, e normal. Mi-a zis că nu îi vine să creadă că sunt soția lui și mă plimb cu taxiul. Apoi l-am ajutat pe taximetrist să intre în live și George când m-a văzut acolo mi-a zis: ”Ce faci, iubito?”.

A fost tare rău! După aceea m-a întrebat George cum am ajuns să intru în live și i-am povestit că l-am ajutat pe acel taximetrist, eu plecasem să îi iau lapte lui Radu. El voia să intre în live, dar nu știa să folosească TikTok-ul.