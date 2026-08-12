Cum a trăit tatăl lui David Popovici finala la 100 de metri liber? Mihai Popovici, cu sufletul la gură în timp ce David scria istorie

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Cum era de așteptat, David Popovici și-a respectat statutul de mare favorit și a cucerit aurul cu un timp de 46,56, reușind să-l învingă pe Egor Kornev, cu toate că rusul a obținut un timp foarte apropiat de cel al românului: 46,74. Cu toate că rusul s-a aflat în avantaj aproape toată cursa, David Popovici a revenit fabulos, cum numai el știe să o facă și a stabilit un nou record al competiției.

Cum a trăit Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, finala la 100 de metri liber

În tribune, Mihai Popovici a urmărit cursa cu sufletul la gura și a trăit cu intensitate fiecare secundă din cele 46,74 pe care fiul său le-a parcurs în apă. La fel ca și ceilalți români prezenți în sală, dar și sutele de mii care au urmărit cursa în direct la TV, Mihai Popovici a avut emoții mari în special în primele 40 de secunde, atunci când rusul Kornev conducea cursa, iar David Popovici forța revenirea.

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Descătușarea a venit la final, când și-a văzut fiul campion european. Bucuria a fost de nedescris în sectorul în care stătea Mihai Popovici alături de ceilalți fani ai campionului nostru.

Cine este Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici?

și a avut un rol esențial în gestionarea și sprijinirea parcursului sportiv al fiului său. Este cel care a decis să-și dea fiul la înot la vârsta de 4 ani, mai mult pentru a gestiona surplusul de energie caracteristic oricărui copil.

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În prezent, Mihai Popovici este cel responsabil de nutriția fiului său și cel care se ocupă de negocieri atunci când David Popovici urmează să semneze un contract, fiind expert în marketing. Este și cel care gestionează la sânge toate mutările din cariera lui David.

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. După încheierea contractului, noi am căutat să semnăm cu un alt club. Am avut mai multe discuţii în acest sens.

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Am purtat multe negocieri, dar, în cele din urmă, am ales Dinamo pentru că a fost clubul care ne-a făcut cea mai bună şi de viitor ofertă. Alături de David va veni şi antrenorul lui, Adrian Rădulescu”, explica Mihai Popovici cu ceva timp în urmă, când a explicat de ce fiul său a ajuns la Dinamo.

Într-un interviu acordat Revistei Sport, Mihai Popovici povestea cum a ajuns fiul său David să facă înot, dar și ce greșeli fac unii părinți care au copii campioni: „Dacă mă gândesc acum, primele condiții pe care le-am creat au fost în momentul în care am decis că nu va exista contextul de presiune. David mergea de plăcere la bazin. Nu pentru noi, ci pentru că vrea el. I-am întreținut foarte tare starea asta, nu l-am întrebat niciodată pe ce loc a ieșit, sau va ieși, ce a făcut sau ce va face.

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Iar prăjitura de după concurs era garantată indiferent pe ce loc ieșea în concurs, oprirea la cofetărie era inevitabilă. Era o anumită cofetărie, iar lui David îi plăcea o anumită prăjitură, pe care o căpăta de fiecare dată. Pot să vă spun că este ceva la care greșesc incredibil de mulți părinți. Că pun această presiune”.