Cum a transformat un român o Dacia Dokker în “cea mai ieftină casă” pe roți. Călătorește prin lume cu ea și nu mai plătește niciun fel de cazare

Într-o perioadă în care prețul imobilelor este unul tot mai mare, un român a ales calea inedită de a-și transforma mașina, un vehicul Dacia Dokker, într-o superbă și ieftină ”casă pe roți”. Poate călători astfel în toate colțurile Europei.

Cât l-a costat pe George să-și transforme Dacia Dokker într-o superbă ”casă pe roți”

George Ștefănescu, eroul poveștii noastre, . În 2022, după un periplu prin Europa pe bicicletă, a venit acasă și a decis să-și cumpere o mașină pe care ulterior avea să o transforme într-o veritabilă casă mobilă.

În prezent, dacă ne uităm pe platformele unde se vând rulote și auto-rulote, vedem prețuri de pornire foarte mari. Vehicule vechi de peste 20 de ani ajung și la 15.000 – 20.000 de euro. Cele mai noi, de sub 10 ani, pot trece lejer de 60.000 – 80.000 de euro, în funcție de utilități și de marcă.

Pe tânărul din România, cocheta sa casă pe roți l-a costat sub 5.000 de euro, mai exact 4.400 euro. Timp de doi ani, între 2022 și 2024, a lucrat la vehicule pentru a-l schimba într-o casă.

”Am lucrat cu foarte multe pauze, din cauza lipsei de spațiu, a frigului din timpul iernii, dar și a perioadelor în care m-am documentat”, zice George, citat de publicația .

După toate investițiile, mai exact prețul mașinii 4.400 euro, o instalație de GPL (de aproximativ 700 euro) plus materialele folosite în conversie, românul a ajuns la un cost total de aproape 8.000 de euro.

Procesul de transformare al mașinii într-o locuință, unul destul de solicitant

Pe etape, treptat, George și-a reinterpretat mașina. În primul rând, a început prin a-și curăța dubița și a elimina petele de rugină. Ulterior, a aplicat un insonorizant auto care să scadă nivelul zgomotului în timpul mersului, peste care a aplicat o izolație de lână. În cele din urmă, a pus și lambriul.

Ținta sa era clară: să aibă un camper de mari dimensiuni. Astfel, a căutat diferite layout-uri de amenajare reușite în dubițe de același tip sau dimensiuni asemănătoare. ”Am găsit varianta unui pat construit din două mini-canapele, așa că pe timpul zilei mă pot așeza pe canapea, iar seara stau în pat”, spune el.

Interiorul l-a dotat cu toate utilitățile. Are frigider, o mini-bucătărie, cu chiuvetă mică, aragaz, cuptor pliabil, plus două rezervoare de apă, un sertar cu condimente, tacâmuri, farfurii, dar și un încălzitor pe motorină care-i permite să doarmă în sezonul rece.

”Sub o canapea am multiple spații de depozitare, unde am un ventilator, mâncare neperisabilă, duș pliabil, perdele pentru duș. Sub cea de-a doua canapea am depozitat roata de rezervă, toaleta, un recipient separat pentru apă, pe care o folosesc la duș. E și bateria care alimentează toți consumatorii, de la electronice la bateria de chiuvetă, lumini, duș și încălzitor”, explică George.

”Căsuța” românului mai dispune de un detector de monoxid de carbon și unul de fum, două tipuri de lumini, două prize de 220V, trei prize de 12V, iar deasupra o marchiză auto. Nu lipsește un panou solar de 200W care încarcă bateria din interior.

Toate enumerate mai sus sunt ”opera” lui George. Bărbatul spune că nu l-a ajutat nimeni. Doar husele de saltea sunt făcute de o altă persoană. Românul s-a inspirat în lucrare de pe Facebook și YouTube.

Dacia Dokker, o veritabilă casă pe roți a românului, a ajuns deja în mai multe țări

Anul trecut, atunci când , românul a călătorit deja cu Dacia Dokker în mai multe țări. A făcut un drum de 23 de zile până în Norvegia. A traversat Ungaria, Slovacia, Austria, Cehia, Germania, Polonia, Danemarca și Suedia.

”A fost o experiență unică și o pot include în topul călătoriilor avute până acum”, zice el. În 2025 și-a programat o deplasare în mai multe colțuri ale Europei. Vrea să ajungă în Islanda, partea de sud a Norvegiei, țările Baltice, Finlanda, Turcia și Georgia.