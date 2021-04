Cum a trecut Gică Hagi peste rivalitatea istorică dintre Real și Barcelona: „Am vrut să lucrez cu Cruyff”

Gică Hagi este singurul fotbalist român care a jucat și pentru Real Madrid și pentru Barcelona. Pentru a lucra cu Johan Cruyff, Hagi nu a ținut cont de rivalitatea istorică dintre cele două cluburi.

Desemnat ”Fotbalistul român al secolului XX”, Hagi a povestit recent, într-un interviu acordat publicației AS, că nu i-a fost deloc greu să accepte oferta Barcelonei, din 1994.

Deși evoluase pentru marea rivală Real Madrid între 1990-1992 și gestul său putea fi catalogat drept o ”înaltă trădare”, fostul decar al României a declarat pentru sursa amintită că oferta Barcelonei era de nerefuzat, dintr-un singur motiv.

Gică Hagi a trecut peste rivalitatea istorică dintre Real și Barcelona: ”De la Cruyff am învățat cele mai multe ca jucător”

Gică Hagi a semnat cu Barcelona în vara anului 1994, după un Mondial de vis în Statele Unite, unde România a obținut cea mai mare performanță din istorie, prin calificarea în sferturile de finală. Telefonul lui Johan Cruyff a contat mai mult decât muntele de bani oferit de Tottenham.

”Eram la Cupa Mondială din 94. Cel care m-a sunat atunci a fost Johan Cryuff, care a fost idolul meu când eram tânăr. Dacă Ramon Mendoza (fost președinte la Real Madrid – n.r.) a venit primul să mă caute, al doilea a fost Johan în persoană.

Am vrut să îmi întâlnesc idolul, să vorbesc cu el, să lucrez cu el. Cruyff a fost cel care m-a învățat cele mai multe ca jucător. La Real Madrid, am învățat să vreau întotdeauna să fiu cel mai bun și cu Cruyff, la fel. Era mentalitatea clubului și a lui Johan ca antrenor”, a povestit Hagi, pentru AS.

Gică Hagi și-a desemnat „urmașii” în actualele garnituri ale Realului și Barcelonei

În același interviu Gică Hagi a nominalizat jucătorii din actualele loturi ale Barcelonei și Realului, pe care îi consideră ”urmașii” lui … Hagi.

”Benzema și Messi. Francezul este foarte versatil. Le are pe toate. E complet. Nu e doar vorba despre gol, ci și despre joc. E creativ, știe cum să se miște în spații deschise. Iar despre Messi nu mai pot să spun nimic din ce nu s-a spus. Are multe goluri. Pasele lui imposibile”, a adăugat amuzat Hagi, pentru sursa menționată.

Real Madrid – FC Barcelona se întâlnesc, sâmbătă, de la ora 22:00, în ”El clasico”, confruntarea cu numărul 279 din istorie. Înaintea acestei partide Barcelona este pe 2 în La Liga, cu 65 de puncte, unul mai puțin decât liderul Atletico, iar Real este pe 3 cu 63 de puncte.

