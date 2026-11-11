Cum a trecut Maica Ecaterina de la gimnastică la călugărie. A terminat o facultate la Iași și azi are grijă de peste 150 de copii

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A trecut de la gimnastică la călugărie, iar acum Maica Ecaterina se ocupă de creșterea și educarea copiilor care nu au familie. Femeia a terminat o facultate după Revoluție, însă pașii i s-au îndreptat spre o altă chemare.

Cine este, de fapt, Maica Ecaterina

Maica Ecaterina de la Bogdana din Rădăuți este femeia care are în grija sa mai bine de 150 de copii. A renunțat la cariera sportivă când avea doar 25 de ani pentru a-și dedica viața lui Dumnezeu. Pe numele ei real Cristina Lichi, acesta a practicat gimnastica în urmă cu multă vreme, dar a urmat și alte cursuri.

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A absolvit o facultate din Iași în anul 1995 și apoi, a obținut diploma de asistentă medicală. De asemenea, deține o diplomă în psihologie și are studii economice. Dorința de a intra la mănăstire a determinat-o să lasă în urmă lumea și să se apropie mai mult de Divinitate. A făcut acest pas după căderea regimului comunism.

Revoluția din 1989 a fost un punct important pentru că tot mai multe mănăstiri și-au redeschis porțile. În momentul de față susține că sportul practicat în copilărie i-a fost de mare ajutor în formarea din Mănăstire. Mai mult, consideră că experiențele din acea perioadă au contribuit la conturarea caracterului său.

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„Dacă mă uit în spate îmi dau seama că tot ce s-a întâmplat în viața mea a avut un rol. Gimnastica, pe care am făcut-o în perioada copilăriei, și-a pus amprenta asupra caracterului meu, asupra formării mele. Eu am intrat în mănăstire în 1995, după ce am absolvit facultatea la Iași. Am vrut, L-am iubit pe Dumnezeu. Ideea de a intra în mănăstire a fost imediat după Revoluție. Atunci s-au redeschis mănăstiri. Atunci, în zona Moinești, de unde sunt eu, s-a deschis o mănăstire, oamenii erau flămânzi de dorința de a se lucra liberi, fără cenzură. Am mers la facultate, m-am îndrăgostit de Bucovina. Din 1995 sunt la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți”, a povestit Maica Ecaterina, într-un interviu pentru TVR.

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Crește și educă peste 150 de copii

În momentul de față Ecaterina, care este stareța Așezământului „Sfântul Ierarh Leontie” de la Rădăuți, își desfășoară activitatea în preajma copiilor. Are sub supravegherea sa peste 150 de suflete pe care se asigură că le crește și le educă pentru a se descurca în societate. Scopul ei este să îi pregătească pentru viața de familie pentru că aceștia nu au părinți și nu înțeleg conceptul de unitate. Din păcate, nu au un model pe care să-l urmeze, însă fosta sportivă joacă un rol esențial în această privință și încearcă să le insufle valori și principii pe care să le folosească mai departe. Cel mai mic copil care locuiește în centrul din Rădăuți are 7 ani, iar cel mai mare are 25 de ani. Unii dintre ei provin din familii în care au fost abuzați sau au fost abandonați.

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Pentru fiecare dintre aceștia Maica Ecaterina încearcă să fie ca o mamă, o soră sau o prietenă. Se transformă în funcție de ceea ce vor aceștia pentru a le fi de folos. Susține că este doar „un pion prin care Dumnezeu vrea să facă ceva pe pământ”. Acest lucru arată că are o legătură foarte apropiată cu cei mici.

Mai mult decât atât, le cunoaște problemele, îi ascultă constant și încearcă să le ofere sprijin emoțional, indiferent de situația prin care trec. Totodată, îi strânge în brațe atunci când plâng sau râd, fiind în permanență în preajma lor.

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”Binele trebuie să simți că-l faci”

„Fiecare copil care a pășit pe poartă, nu a fost întâmplător să vină aici. Atunci misiunea mea este că eu să fac ceva pentru el. Primii au ajuns aici acum 12 ani. Au fost cazați în căsuțele colorate în care se gospodăresc, își fac teme și planuri.

Nu cred că m-am culcat vreodată fără să mă gândesc la ei sau la ce mi s-a întâmplat sau ce face sau celui care e plecat în familie sau copii care au plecat de la noi. Binele trebuie să simți că-l faci, misiunea omului este de a face bine în general. Binele face parte din ființa noastră”, a mai spus Maica Ecaterina.