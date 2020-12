Simona Halep a dezvăluit cum a trecut peste infectarea cu coronavirus, campioana dezvăluind că a trăit cu teamă timp de zece zile, din fericire aceasta neavând parte de simptome grave.

De asemenea Simona Halep a încercat să evite cât mai mult infectarea cu COVID-19, rămânând cât mai mult cu putință izolată.

Din nefericire pentru ea acest lucru s-a petrecut, însă campioana noastră a trecut cu bine peste acest moment, recuperând-se rapid.

Cum a trecut Simona Halep peste infectarea cu coronavirus: “Am trăit cu teamă zece zile”

“Mie mi-a fost teamă de acest virus încă de când a apărut. Am încercat să mă izolez cât de mult am putut. Nu am mai mers aşa de des la Constanţa ca în trecut. Am avut grijă de mine, dar din nefericire l-am luat.

Nu am avut simptome mari, am trăit cu teamă timp de zece zile. Mă bucur că am trecut cu bine peste acest moment. A fost foarte greu să stau în casă. Am făcut câteva exerciţii de mobilitate.

Am început cu mici alergări şi după zece zile am început să dau în minge. Am avut o stare ok, fără greutăţi. De două săptămâni am ajuns la nivelul maxim. Îți spun un secret! Înainte de fiecare meci sunt emoționată și emotivă. Simt un nod în stomac, dar totul dispare după cinci sau 10 minute și sunt pregătită de joc”, a declarat Simona Halep la emisiunea Aşii Tenisului de pe Digi Sport.

Simona Halep despre adversarele pe care le întânlește: “Când joci cu o favorită ești relaxată”

“Simt că sunt multe jucătoare mai relaxate când joacă împotriva mea. Când joci cu o favorită ești relaxată. Așa mi s-a întâmplat și mie acum câțiva ani. Mă așteptam să fiu învinsă și nu aveam nimic de pierdut.

Presiunea este strict pe favorită. Unii spun că este o surpriză, dar nu este…. Toate jucătoarele se antrenează foarte tare și își dau viața pe teren Nu-mi place să vorbesc nu cred că aş fi un comentator bun de tenis.

Îmi place să simt acest sport, mai puţin să vorbesc despre el”, a mai adăugat numărul 2 mondial Simona Halep.

