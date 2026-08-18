Cum a uitat CS Dinamo timp de 15 ani să recupereze banii de la Nicolae Badea. Concluziile devastatoare ale Curții de Conturi

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Un raport recent al Curții de Conturi arată că, timp de aproape 15 ani, Clubul Sportiv Dinamo București, clubul finanțat de către Ministerul de Interne, nu a făcut niciun demers pentru recuperarea datoriilor istorice de la Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București, asociația privată controlată de Nicolae Badea, care a administrat echipa de fotbal în anii 2000 și care a intrat în faliment la finalul anului trecut.

Ce sumă are de recuperat CS Dinamo de la Asociația lui Badea

Suma totală datorată de către Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București către CS Dinamo, clubul din subordinea MAI, se ridică la circa 5,9 milioane lei, adică în jur de 1,2 milioane euro. Această sumă e împărțită în două categorii juridice distincte. Pe de o parte e vorba de circa 3,2 milioane lei, datorii vechi, care sunt însă înscrise în procedura de faliment a asociației lui Nicolae Badea.

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Acești bani provin din cotele din profit, chirii și utilități neachitate din anii 2000 și începutul anilor 2010. Din această sumă, în procesul de insolvență, instanța a recunoscut definitiv suma de 2.935.564,07 lei în tabelul de creanțe, iar pentru diferența de 244.157,93 lei CS Dinamo nu a putut prezenta explicații clare auditorilor. Practic, recuperarea acestor bani depinde de ce se poate recupera din falimentul asociației private, procedură deschisă de instanță în noiembrie 2025.

La suma de 3,2 milioane se adaugă alți 2,76 milioane lei, restanțe din perioada 2011–2017 și 2022 (2.592.599 lei neachitați + penalități de 55.305 lei), la care se adaugă alte cote de asociere și utilități neachitate (103.635 lei + penalități de 10.452 lei). În legătură cu această sumă Curtea de Conturi acuză conducerea clubului CS Dinamo, asigurată de Ionuț Adrian Popa, că nu a efectuat niciun demers pentru recuperarea ei.

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Practic, procedura de insolvență în care a intrat asociația privată a lui Nicolae Badea (2010) a înghețat doar datoriile vechi (3,17 milioane). Chiar dacă se afla în insolvență, Asociația a continuat să folosească baza din Ștefan cel Mare și în anii următori (2011 – 2017 și 2022). Pentru această perioadă,

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CS Dinamo a uitat de banii datorați timp de 15 ani

Trebuie subliniat că raportul Curții de Conturi, publicat pe site-ul instituției în această săptămână, reprezintă un raport de fallow-up la un control efectuat în anul 2012. Încă de atunci, Curtea a impus clubului finanțat de MAI să înceapă demersurile pentru recuperarea creanțelor, măsură reiterată în urma controalelor ulterioare, însă fără rezultat.

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„În concluzie, la nivelul CS Dinamo Bucureşti nu s-au efectuat demersuri în privința ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse prin Decizia nr.10/2012, în sensul că nu a fost stabilită realitatea creanțelor în sumă de 2.761.992 lei și nu au fost identificate modalitățile de încasare/recuperare a acestora”, se arată în raportul Curții de Conturi, consultat de FANATIK.

Cum s-au născut datoriile Asociației de Fotbal către CS Dinamo

Asocierea dintre CS Dinamo, clubul de stat subordonat MAI, și Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București (privată, condusă de Nicolae Badea) a fost încheiată în anul 2002. Ea venea în contextul în care, încă din anii 90, UEFA obligase secțiile de fotbal să se despartă de cluburile-mamă de stat și să devină entități private. Prin contractul de asociere, CS Dinamo punea la dispoziție baza sportivă din Ștefan cel Mare (stadionul, terenurile de antrenament), i

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Prin acest contract, asociația privată avea obligația să achite cotă parte din costurile utilităților și să vireze către CS Dinamo cota-parte din veniturile generate din activitatea fotbalistică. Așa cum menționează prezentul raport al Curții de Conturi, neregulile apărute în urma acestui contract de asociere fuseseră identificate de către Curte încă din anul 2010. Spre exemplu, în perioada 2003–2009, asociația privată fie nu a prezentat deconturile de venituri și cheltuieli către CS Dinamo, fie a introdus în deconturi cheltuieli neprevăzute în contract (cum ar fi contravaloarea muzicii de pe stadion, reparații neaprobate sau servicii de pază).

„În Procesul verbal de constatare nr. 3648/05.05.2010, încheiat ca urmare a verificării modului de gestionare a mijloacelor materiale și băneşti la Clubul Sportiv, Dinamo Bucureşti (…) s-a consemnat faptul că CS Dinamo Bucureşti nu a urmărit stabilirea realității veniturilor care i se cuvin din Contractul de asociere nr. 2640/2002 încheiat cu Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo Bucureşti şi încasarea acestora.

Cu ocazia controlului efectuat în anul 2010, s-a constatat că în contabilitatea CS Dinamo Bucureşti nu există documentele justificative prevăzute la art. 14 din contractul de asociere nr. 2640/2002, care să permită calculul cotelor de profit care se cuvin celor două părți, ca diferență între veniturile şi cheltuielile aferente asocierii.

Din verificarea deconturilor prezentate s-a constatat că Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo Bucureşti a dedus din veniturile care fac obiectul asocierii, o serie de cheltuieli (contravaloare muzică stadion, materiale reparații, servicii de protecție şi pază, etc.) care nu erau prevăzute la art. 15 din Contractul de asociere nr. 2640/2002”, se arată în raportul Curții de Conturi, consultat de FANATIK.

Concluziile Curții, acceptate de conducerea CS Dinamo

După cum am precizat, Curtea de Conturi acuză clubul finanțat de MAI că, în toată această perioadă de peste 15 ani, nu a întreprins niciun demers pentru recuperarea creanței de 2,7 milioane lei. Drept dovadă, auditorii curții menționează că abia în timpul auditului conducerea clubului CS Dinamo a dispus înființarea unei comisii în vederea demarării demersurilor legale de recuperare a creanței.

„În ceea ce priveşte realitatea sumei totale de 2.761.992 lei, entitatea nu a efectuat niciun demers, concluzie rezultată și ca urmare a faptului că, în timpul prezentei misiuni de audit, conducerea CS Dinamo Bucureşti a emis Dispoziția nr. 5627603/19.01.2026 prin care s-a constituit o comisie care până la data de 27.02.2026 trebuie să îndeplinească următorul obiectiv: „În vederea stabilirii: a) Realităţții veniturilor şi cheltuielilor rezultate din asocierea dintre CS Dinamo Bucureşti și Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo Bucureşti şi a încasării eventualelor venituri suplimentare”, se arată în raportul Curții de Conturi, consultat de FANATIK.

Documentul subliniază că actuala conducere a CS Dinamo nu a formulat vreo obiecție față de concluziile raportului Curții de Conturi.