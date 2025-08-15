Cum a uitat Ministerul Culturii de „Casa Vernescu”, imobilul monument de pe Calea Victoriei ajuns cazinou de lux. Care e chiria lunară percepută și cine încasează banii

Curtea de Conturi susține într-un raport de audit că Ministerul Culturii nu și-a îndeplinit prerogativele în ceea ce privește clădirea, monument istoric, de pe Calea Victoriei, Casa Vernescu. Documentul menționează că acest monument a ajuns să găzduiască un cazinou și un restaurant de lux, fiind acoperită aproape în întregime de afișe publicitare, în condițiile în care ministerul avea prerogative să intervină și să reintre în posesia clădirii monument.

ADVERTISEMENT

Cum a fost transformată Casa Vernescu în cazinou

Casa Vernescu, construită în anul 1821 și recunoscută ca şi monument istoric de importanță națională dinainte de anul 1989, a fost vândută statului român după moartea lui Gheorghe Vernescu. Înainte de 1989, imobilul a găzduit sediul Ministerului Economiei Naționale, al Ministerului Industriei şi Comerțului şi chiar al Guvernului României.

În ianuarie 1990, Guvernul Român a transferat imobilul fără plată și pe termen nelimitat „către o organizație profesională de creatori literari”, după cum notează Curtea de Conturi. În anul 2000, printr-o hotărâre de guvern imobilul era transmis în administrarea Ministerului Culturii și dat în folosință gratuită, pentru o perioadă de 49 de ani, aceleiași organizații de creatori literari. Mai exact, este vorba de Uniunea Scriitorilor din România.

ADVERTISEMENT

Ultimul episod legislativ se consumă în anul 2015, atunci când, printr-o altă hotărâre de guvern, s-a prevăzut că organizația „poate beneficia de fructele civile ale imobilului, cu condiția utilizării acestora în scopul realizării obiectului de activitate prevăzut în Statutul propriu”. Mai mult, era prevăzută clar și obligația de a comunica ministerului culturii, anual, un raport „cu privire la cuantumul şi modalitatea de utilizare a fructelor civile culese pentru anul anterior”.

Raportul Curții subliniază că în cele două HG (din 2000 și 2015) nu s-a prevăzut faptul că imobilul este un monument istoric, „iar hotărârile de guvern nu conțin prevederi privind utilizarea şi protejarea bunului imobil”. În plus, cele două HG nu au fost actualizate cu prevederile din Codul Administrativ referitoare la faptul că folosința g

fi transmisă, nici oneros şi nici cu titlu gratuit unei alte persoane.

ADVERTISEMENT

Ce chirie plătește cazinoul din Casa Vernescu

Momentul cheie se consumă în anul 2015, atunci când Uniunea Scriitorilor închiriază imobilul pentru suma de 22.000 euro pe lună unui operator economic care a transformat clădirea de patrimoniu în cazinou și restaurant de lux.

ADVERTISEMENT

„Beneficiarul folosinței gratuite a închiriat, în septembrie 2015, pentru suma de 22.000 euro/lunar, bunul imobil monument istoric (integral corpul A şi parțial corpul B, cu excepția unor birouri) unui operator economic, în scopul desfăşurării activităților de jocuri de noroc şi de alimentație publică”, se arată în raportul Curții de Conturi.

ADVERTISEMENT

Astăzi, , firmă deținută de patru cetățeni ruși. Anul trecut, firma a raportat o cifră de afaceri de 71 milioane lei și un profit net de 16 milioane.

Curtea de Conturi spune că acest contract de închiriere a fost încheiat în mod nelegal, fără respectarea prevederilor legale. Mai exact, „fără ca organizația să fie titularul dreptului de administrare; fără a exista o hotărâre de guvern privitoare la închirierea bunului imobil; fără ca beneficiarul folosinței gratuite să fi organizat licitație publică (închirierea făcându-se în mod netransparent); fără a respecta durata maximă de închiriere de 5 ani, contractul fiind încheiat pentru o perioadă de 20 de ani şi respectiv fără a menționa în cuprinsul contractului de închiriere faptul că bunul imobil închiriat este monument istoric şi există obligația protejării acestuia”.

În anul 2015, președintele Uniunii Scriitorilor din România era Nicolae Manolescu, care îndeplinea această funcție începând cu anul 2005. Astăzi, Uniunea Scriitorilor este condusă de fostul parlamentar, Varujan Vosganian, ales în iunie 2024.

Raportul Curții precizează că Uniunea Scriitorilor a depus în noiembrie 2024 o solicitare către Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucureşti (DCMB) pentru „schimbarea destinației din construcții administrative şi social culturale (destinația actuală) în destinația activități de jocuri şi alimentație publică precum şi alte domenii conexe acestora”. Această solicitare avea să fie respinsă de către DCMB, instituția subordonată ministerului.

Cum a uitat Ministerul Culturii de Casa Vernescu

Totuși, raportul Curții de Conturi arată că Ministerul Culturii nu a depus eforturi pentru conservarea și promovarea valorii imobilului din Calea Victoriei. În primul rând, Ministerul Culturii, prin DCMB, „nu a întocmit documentul obligatoriu prin care sunt precizate condițiile şi regulile de utilizare sau de exploatare și de întreținere a bunului imobil în cauză” și nici nu a fost instituită zona sa de protecție, prin care să se asigure conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului istoric şi a cadrului său construit.

Mai mult, auditorii Curții subliniază că au cerut în mod repetat Rapoartele cu privire la cuantumul şi modalitatea de utilizare a fructelor civile culese pentru anii 2023 şi 2024 (sau ultimul raport transmis ministerului culturii potrivit HG de transmitere în folosință gratuită), ce ar fi trebuit întocmite anual de către beneficiarul folosinței gratuite şi transmise ministerului, fără însă a le primi. Raportul menționează că există suspiciunea că „respectivele documente nu sunt în posesia Ministerului Culturii”.

Mai mult, auditorii Curții vorbesc și despre felul în care se prezintă astăzi Casa Vernescu, plină de bannere publicitare și cu anunțul (fals) că este vorba de „proprietate privată”.

„La data prezentei misiuni, echipa de audit a observat faptul că imobilul monument istoric de importanță națională „Casa Vernescu”, transformat în Cazinou şi restaurant de lux, este acoperit de bannere şi afişe, care îi modifică aspectul şi pentru care ministerul nu a prezentat echipei de audit documente din care să rezulte existența vreunui aviz emis în acest sens, potrivit Legii nr. 422/2001.

Mai mult decât atât, la data auditului, imobilul are un panou la intrare pe care este scris „Proprietate privată”, se arată în raportul Curții.

Documentul citat afirmă că Ministerul Culturii nu a luat măsuri pentru a proteja acest imobil, subliniind că autoritățile au chiar posibilitatea de a lua înapoi clădirea istorică.

„Ministerul Culturii nu a uzat de prerogativele sale de protejare a monumentului istoric, conferite de Legea 422/2001, şi nici nu şi-a îndeplinit obligațiile prevăzute de Codul administrativ, întrucât nu a procedat la verificarea modului în care sunt respectate condițiile de folosință, precum şi de conservare și protejare a monumentului istoric, stabilite de lege, şi, ca atare, nu a luat nicio măsură în acest sens, deşi potrivit Codului Administrativ, în cazul în care ar fi considerat că interesul public legitim o impune, ar fi avut posibilitatea de a solicita încetarea folosinței

gratuite şi restituirea bunului”, se mai arată în raportul Curții de Conturi.