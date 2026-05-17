Cum a votat, de fapt, publicul din Ucraina și Moldova piesa României la Eurovision. Câte puncte a obținut Alexandra Căpitănescu de la fiecare ţară în parte 

A fost o seară magnifică la Viena, în finala Eurovision 2026. România a cucerit mare parte din continent și a obținut cel mai bun scor din istoria participării sale. Alexandra Căpitănescu ne-a dus pe ultima treaptă a podiumului în marea finală, cu 296 de puncte. Organizatorii au anunțat și modul de distribuire a punctelor. Cum a votat publicul din Ucraina și Republica Moldova piesa României, „Choke Me”.

România a impresionat în acest an la Eurovision. Țara noastră, cu piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe podium. A fost egalată astfel cea mai bună clasare a țării noastre în istorie. Locul 3 a mai fost obținut la alte două ediții ale competiției: în 2005 cu Luminița Anghel și Sistem și în 2010 cu Paula Seling și Ovi.

Alexandra Căpitănescu a trecut într-o clipă de la agonie la extaz în momentul anunțării punctajelor. Astfel, după notele juriului, România era abia pe locul 13. Imediat, telespectatorii au avut cu totul și cu totul alte preferințe și au răsturnat complet ierarhia. Votul acestora a propulsat țara noastră, temporar, pe primul loc. . Cu 296 de puncte, Alexandra Căpitănescu a strâns cel mai bun scor obținut vreodată de țara noastră.

La fel ca în fiecare an, nu au lipsit discuțiile și controversele. La votul publicului, „Choke Me” fost pe locul 2. Așadar, piesa și momentul artistic au cucerit Europa. Drept dovadă au stat voturile primite de la vecinii noștri. „Frații” de peste Prut au acordat punctaj maxim României: 12. Și ucrainenii au fost impresionați de piesa Alexandrei, cu cele 10 puncte pe care le-au trimis. Tot 10 puncte ne-a dat și Bulgaria, în timp ce de la Serbia am primit 7.

Din cealaltă perspectivă, trebuie să spunem că publicul din România a acordat cele 12 puncte piesei din Republica Modova – „Viva Moldova”, cântată de artistul Satoshi. Apoi, 10 puncte au mers către piesa Serbiei și 8 către cea a Bulgariei, aceasta din urmă fiind și marea câștigătoare a competiției din Austria.

Ce „lovituri” a primit România din partea juriului din Moldova și Ucraina. Surpriză plăcută din Luxemburg

, dar nu și de juriul din țara vecină. „Choke Me” a primit doar 3 puncte de la Chișinău, asta în timp ce România a acordat Republicii Moldova 10 puncte. Cele 12 puncte, maximum, au mers din Moldova către Polonia.

Interpretarea Alexandrei Căpitănescu a fost mult mai apreciată de Luxemburg – 12 puncte, Cehia – 8 puncte și San Marino – 7 puncte. Trebuie punctat că nici juriul din Ucraina nu a fost dat pe spate de „Choke Me”. Doar 3 puncte am primit de la Kiev. Juriul din România a acordat și el doar 1 punct ucrainenilor.

Marea câștigătoare a Eurovision 2026 a fost, cu un total de 516 puncte, melodia „Bangaranga”. Piesa interpretată de Dara a cucerit inimile telespectatorilor. Tânăra a adus țării vecine pentru prima dată marele trofeu. De notat că . Înaintea României a fost Israelul, cu 343. Imediat după, pe locul 4, cu 287 de puncte, a venit Australia. Italia a încheiat pe locul 5, cu 281 de puncte.