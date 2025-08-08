Cum a vrut “fiul secret” al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața americană. Ce a scris Bujor Sion în notele de la Securitate

Ion Iliescu, primul preşedinte al României după Revoluția din 1989, a încetat din viaţă pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul ”Agrippa Ionescu”, unde a fost internat în urmă cu aproape două luni, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar. El a fost înhumat pe 7 august, la Cimitirul Ghencea 3, după o slujbă religioasă ce a avut loc la biserica Palatului Cotroceni.

Bujor Sion s-a întâlnit cu un afacerist român stabilit în SUA

Ion Iliescu și soția sa, Nina, nu au avut copii, dar fostul președinte a fost tutorele lui Mihai Bujor Sion, fiul lui Bujor Sion, un prieten de-al său, membru al Partidului Comunist Român, decedat, alături de soția sa, într-un accident aviatic care a avut loc în 1974. Sion a fost numit „fiul secret” al lui Ion Iliescu . Legătura puternică dintre cei doi este dovedită de faptul că Ion Iliescu l-a numit pe Sion în funcția de șef al Cancelariei Prezidențiale, apoi în cea de consilier prezidențial pe probleme economice.

După ce Ion Iliescu nu a mai fost președinte al României, Sion a avut o carieră în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, fiind consul sau însărcinat cu afaceri la Los Angeles, Dubai, Bangkok și Manila. Înainte de 1989, Mihai Bujor Sion a fost referent economic în cadrul Biroului Comercial Ambasadei Thailandei din București. În această calitate, în 1987, el a fost recrutat de Securitate pentru a da note informative despre angajați ai diverselor ambasade. A fost al treilea angajament semnat cu Securitatea pentru Bujor Sion, care avea numele de cod „Mișu”, după cele din 1978 și 1982.

În 2010, Mihai Bujor Sion a fost verificat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), în calitatea sa de angajat al Ministerului Afacerilor Externe, astfel că s-a eliberat o adeverință din care reiese că nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securității. Cu toate acestea, în documentul consultat de FANATIK se află relatările scrise de ofițerii de Securitate, care întocmeau rapoarte după notele informative date de Sion.

Într-una din acestea se relatează că, în ziua de 17.10.1987, cu prilejul deschiderii Târgului Internațional București, Mihai Bujor Sion s-a întâlnit cu prietenul său, T.C., cetățean român cu domiciliul în S.U.A., pe care îl cunoștea de circa 10 ani, care era vicepreședinte al firmei American Compliance Corporation. Sion a comunicat Securității că T.C. a precizat că firma americană dorește să încheie un contract cu partea română în vederea achiziționării unui număr de 6.000 de autoturisme ARO, dar că s-a arătat nemulțumit că partea română nu poate livra un număr mai mare de autoturisme și că nici nu a acceptat ca firma americană sa construiască o nouă linie de montaj în vederea măririi capacității de producție.

Firma americană realizase un film care făcea reclamă României

Sion a relatat Securității că T.C. a arătat că firma americană a realizat un film pentru reclamă în care prezintă în mod favorabil realitățile din România și în mod deosebit realizările din construcția de autoturisme. „Firma americană dorește să achiziționeze 6.000 de autoturisme în 1988, 10.000 în 1989, iar până în anul 1997 să se ajungă la 30.000 de autoturisme. T.C. i-a propus informatorului să se angajeze la reprezentanța din București a firmei American Compliance Corporation întrucât intenționează să-i rezilieze contractul numitei A.D.D. Sursa precizează că a sesizat faptul că T.C. este filat.”, se menționează în nota de la Securitate.

Mihai Bujor Sion a menționat de când îl cunoaște pe românul stabilit în SUA: ,,Informez că l-am cunoscut pe numitul T.C. în anul 1978, fiind în relații amicale până la plecarea sa din țară. De la plecarea sa și până la deschiderea Târgului nu l-am mai văzut și nu am auzit nimic de persoana dânsului. Ne-am revăzut în ziua de 16 oct. 1987 la Pavilionul american. Pe perioada Târgului ne-am văzut de câteva ori la Pavilionul american, prilej cu care am purtat discuții referitoare la activitatea sa în România”.

Sion a dat apoi detalii despre afacere. “Mi-a relatat că se află în tratative cu întreprinderea ARO pentru cumpărarea în 1988 a unui număr de 6.000 autoturisme de către firma American Compliance Corp., a cărui vice-președinte este. Firma A.C.C. ar dori să cumpere încă din 1988 un număr de 30.000 buc. autoturisme ARO, dar uzina nu-i poate oferi decât 6.000 bucăți, pentru 1988 neavând o capacitate de export mai mare. De aceea, firma A.C.C. și-a propus treptat creșterea importului, ajungând în 1997 la 30.000 bucăți”.

Americanii nu erau mulțumiți de calitatea vopselei românești

Sion a mai arătat că „firma A.C.C. ar dori să modernizeze secția de vopsitorie a fabricii ARO, nemulțumiți fiind de calitatea vopselei. În cadrul Târgului a fost prezentat filmul „România – Secretul cel mai bine păzit al Europei”, film de promovare în cadrul Programului de reclamă al automobilului ARO pe piața americană. Mi-a propus angajarea la reprezentanța din București a firmei A.C.C. întrucât intenționează să rezilieze contractul cu D.A. nemulțumit fiind de serviciile ei.”

și despre o funcționară thailandeză: “Ca toţi ceilalţi funcţionari thailandezi nici N. nu obişnuieşte să salute, să răspundă la salut, să aibă o atitudine amabilă, politicoasă, ci adoptă o atitudine rece, distantă. Nu are nicio legătură în rândul cetăţenilor români, nu se înţelege prea bine nici cu ceilalţi funcţionari diplomatici.”.

O altă notă a lui Sion, consultată de FANATIK, este despre un student din Bangladesh, S.I., de la Academia Ştefan Gheorghiu: „Este recunoscut de toţi ca un tip descurcăreţ de altfel, bișniţar cu mare experienţă prin căminele de la Ştefan Gheorghiu unde a locuit anterior, ocupă un apartament compus din trei camere în calitate de reprezentant de presă al cotidianului „Bangladesh Times”. Nu este căsătorit, dar la el se află în permanenţă femei, cetăţeni străini şi studenţi conaţionali cu care organizează petreceri”.