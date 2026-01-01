Sport

Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă! M-au turnat la Postelnicu”

Mitică Dragomir a povestit cum, în anii ’80, era gata să fugă din România comunistă, având asupra lui aproape două milioane de dolari. Dezvăluiri spectaculoase despre Postelnicu.
Alex Bodnariu
01.01.2026 | 16:56
Cum a vrut Mitica Dragomir sa fuga din tara pe vremea lui Ceausescu Aveam 18 milioane de dolari in geanta Mau turnat la Postelnicu
EXCLUSIV FANATIK
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: "Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă! M-au turnat la Postelnicu"
Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a făcut o dezvăluire spectaculoasă despre perioada comunistă. „Oracolul din Bălcești” a povestit cum, în anii ’80, a fost la un pas să fugă din România, în timp ce avea asupra lui aproape două milioane de dolari.

Mitică Dragomir, tentat să fugă din țară în urmă cu 40 de ani. Poveste fascinantă

Mitică Dragomir are zeci, dacă nu sute, de povești fascinante, parcă desprinse din filme. Fostul șef de la LPF a fost trimis, în urmă cu mulți ani, în Elveția pentru a aduce în țară o sumă uriașă de bani, însă a avut un moment în care s-a gândit serios să nu se mai întoarcă în România.

„Să fiu sincer, în America aș fi plecat. Eram gata să fug. Acum 40 de ani. Aveam două milioane de dolari la mine. Mă cheamă Postelnicu și îmi zice: ‘Te duci la München și iei o fată de acolo. Îți dă o mașină cu număr de Germania, te duci la Zurich și iei banii lui Dinamo și ai celor de la Victoria pentru drepturile de televiziune’. Jucau în cupele europene. Era un impresar italian care a cumpărat drepturile.

El voia să plătească cash. Dinamo avea două milioane, noi, la Victoria, un milion patru sute. M-am dus, mi-a dat mașina cu o ascunzătoare în scaun, ceva ingenios. Apăsai pe volan. Nu eram singur, eram cu colonelul Deleanu”, a început povestea Mitică Dragomir.

Ce putea face Mitică Dragomir cu banii din Elveția

Aventura lui a continuat la Zurich, unde totul părea să decurgă conform planului. „Am ajuns la Zurich. Șeful Taromului era acolo. Soția lui s-a ocupat de cazarea noastră. Știa că luăm banii. Ne-a dat banii în geantă. Aveam un milion opt sute de mii de dolari în geantă. Eu m-am dus în gară la Zurich, am băgat într-o casetă de siguranță”, a rememorat fostul șef al LPF.

În acele zile, Dragomir a fost tentat să nu se mai întoarcă. „Un bătrân mi-a cerut două milioane de dolari pe o afacere în sudul Franței. Avea 800 de hectare de vie, un castel… Erau bani mulți, dar mă durea la bască. M-am urcat cu moșul în mașină, plecam. Ne-am oprit la casa unde a stat Regele Mihai.

Nu am putut să ajung la el pentru că nu era în localitate. Am stat de vorbă cu fetele lui. Ne-am dus în Franța și am văzut bogăția aia”.

Dumitru Dragomir s-a răzgândit de frica lui Postelnicu

Planul de fugă era aproape gata. „Dacă ai pașaport diplomatic, nu te caută nimeni în geantă. M-am gândit să rămân. Am zis că îi dau banii cash. Am bătut palma și m-am dus să aduc banii. Pe drum m-am gândit: ‘Mă aleargă Postelnicu în toată lumea și îmi omoară tot neamul’. M-am dus și am luat banii, i-am băgat în ascunzătoarea din mașină și am venit până în România. Am depus banii”.

Câteva zile mai târziu, a înțeles că aventura nu trecuse neobservată. „A patra sau a cincea zi mă cheamă Postelnicu și mă întreabă ce fac, ce am mai făcut în deplasare. Mi-am dat seama imediat că m-a turnat cineva. I-am povestit tot. I-am spus că am fost la o cramă, să văd și eu. Că ăla a crezut că o cumpăr. M-a felicitat și mi-a spus că sunt un patriot nemaipomenit”, și-a amintit el în podcastul Profețiile lui Mitică.

DEZVALUIRI | Mitica Dragomir A VRUT SA-SI IA PODGORIE in Franta cu banii pentru Dinamo si Victoria

Alex Bodnariu
