Cum acționează, de fapt, dronele rusești în Ucraina: „Detectează căldura corpului”. Pericolul inteligenței artificiale în războiul viitorului

Dronele rusești sunt pe buzele tuturor și au devenit o amenințare importantă nu doar în Ucraina, ci și în alte țări de pe continentul european. Un reportaj realizat de publicația El Mundo scoate la iveală ce se întâmplă, de fapt, pe frontul ucrainean și cum reușesc soldații să se salveze, dar și care sunt principalele pericole dincolo de amenințarea dronelor.

Cum acționează dronele rusești în Ucraina. Detectează căldura corpului și ucid pe loc. La ce alte tehnici criminale apelează soldații lui Putin

Reportajul e deschis cu descrierea unei zile obișnuite pe front, făcută de Vasil, sergent major în Brigada 134. Soldatul spune că oamenii care luptă în război trebuie să cunoască foarte bine mediul în care se desfășoară acțiunea, altfel ar putea muri înainte să fie împușcați de ruși. „Dacă nu știi cum arată o mină sau nu știi cum să pășești, vei călca pe una și vei muri. Dacă se lasă noaptea și nu găsești o gaură unde să te adăpostești, dronele te găsesc, căci detectează căldura corpului și vei muri. Dacă nu porți mască de gaze, rușii vor elibera gaz otrăvitor în adăpost – acesta e un alt mod în care mulți pot muri”, relatează Vasil, deja obișnuit cu acest mod înfiorător de a trăi.

Sergentul mai spune că nu se întâmplă întotdeauna ca minele să explodeze atât de puternic încât să curme viețile soldaților. Sunt situații în care explozia nu e atât de puternică, dar produce răni semnificative încât militarii să nu mai fie apți să continue lupta: mulți rămân fără un picior, fără o mână sau suferă arsuri care trebuie tratate pe loc de medici, iar în multe situații, doctorii nu sunt foarte aproape.

Minele nu ucid mereu, dar nenorocesc oameni pe viață

Un soldat din Batalionul 107 a fost evacuat cu o rană mare la picior, la multă vreme după ce piciorul i-a fost sfâșiat. Când a ajuns la medici, aceștia au fost îngroziți când au văzut că deja rana era acaparată de viermi, pe care trebuia să îi îndepărteze unul câte unul, cu penseta, până la curățarea rănii.

Pe un câmp de luptă unde regulile nu mai țin cont de cum se poartă războaiele clasice, chiar și cei mai decorați soldați care au participat la teatrele de operațiuni din Irak sau Afghanistan, experți în lupta urbană, nu ar rezista mult, ar muri în câteva minute. Pentru a înainta pe teren, soldații se folosesc de hărți și busole, căci sistemul GPS nu funcționează absolut deloc. Și, chiar dacă ar funcționa dispozitivele GPS, ucrainenii sunt sfătuiți de superiori să își pună telefoanele pe modul avion, deoarece dronele rusești sunt capabile să detecteze semnalul telefonului. Soldații sunt, de asemenea, rugați să se conecteze la Wi-Fi-ul antenei Starlink abia după ce ajung în siguranță într-un adăpost.

În zona de anihilare, fiecare pas și fiecare gest poate fi determinant în salvarea propriei vieți, iar una dintre luptele pe care soldații o duc nu este doar cu inamicul, ci și cu psihicul lor. Militarii povestesc că depresia îi pândește la tot pasul, fapt pentru care sunt obligați, prin natura conjuncturii, să apeleze la umor negru, să devină cinici pentru a nu se lăsa marcați și pentru a putea rezista în continuare.

Pentru ucraineni, este cea mai sângeroasă fază a războiului, căci pierderile zilnice depășesc uneori 1.000 de morți, răniți și dispăruți. Vehiculele blindate nu mai sunt folosite, nu doar pentru că majoritatea au fost distruse, ci și pentru că sunt vulnerabile, iar în majoritatea cazurilor devin inutile.

Inteligența artificială complet autonomă, semnal de alarmă în război: „Ați văzut acei câini robotici?”

Războiul din Ucraina a schimbat destul de mult felul în care se duc bătăliile pe front și asta în primul rând pentru că tehnologia s-a dezvoltat destul de mult. Fiecare tabără a avut câte ceva de învățat, chiar și țările europene, despre modul în care operează rușii și cum pot fi integrate noile tehnologii în special dronele) pe câmpul de luptă. „Ați văzut acei câini robotici? Îi vom vedea în curând aici. Unii vor trage cu gloanțe, alții vor purta aruncătoare cu flăcări, iar unii vor intra în tranșeele inamice și se vor arunca în aer”, preconizează Maxim, un soldat ucrainean. că deja se discută, în , despre antrenarea dronelor cu inteligență artificială care sunt complet autonome, fără intervenție umană, deci, pentru patrulare.

Problema AI este că va trebui să distingă singură un de un câine sau de o altă vietate, dar și mai greu va fi să distingă un soldat rus de unul ucrainean, mai ales că ambele armate folosesc uniforme asemănătoare. Cu progresele actuale și cu dronele controlate de fibră optică cu o rază de acțiune de până la 60 de kilometri, aproape întreaga regiune Donețk va deveni în curând o zonă ucigașă. Dispozitivele produse în masă, uneori imprimate în apropierea frontului cu imprimante 3D, devin din ce în ce mai ieftine și, în același timp, letale.

Situația din Pokrovsk, critică: „Au piloți pricepuți”

În ultimele luni, apariția grupării rusești Rubicon, care luptă acum lângă Pokrovsk, a egalat terenul de joc. În timp ce Ucraina deținea anterior un avantaj, rușii au reușit să ”egaleze scorul” schimbând des tactica. „Au piloți pricepuți, mulți dintre ei civili, care atacă nu doar pozițiile noastre, ci și logistica noastră”, spune Max, un pilot ucrainean care se confruntă direct cu operatorii Rubicon. „Suntem într-o etapă crucială. Trebuie să rezistăm până anul viitor”, spune Max, sperând că războiul va fi câștigat de țara lui.