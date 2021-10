Cum ajunge CFR Cluj în primăvara europeană din Conference League! Toate calculele înaintea meciului cu AZ Alkmaar

CFR Cluj joacă un meci important împotriva lui AZ Alkmaar, joi, de la ora 22:00, în Conference League. Este cel mai dificil meci pentru campioana României, care joacă împotriva favoritei din grupă.

Cum ajunge CFR Cluj în primăvara europeană din Conference League!

În primele două meciuri, cu Jablonec și , CFR Cluj a obținut un singur punct, împotriva danezilor, pe teren propriu. Deși s-au mai diminuat șansele de calificare pentru campioana României, echipa lui Dan Petrescu are capacitatea să recupereze handicapul.

Cu o victorie, CFR Cluj chiar ar putea trece pe primul loc în grupă, în condițiile unei remize la meciul dintre Jablonec și Randers. Însă, olandezii sunt favoriții grupei și, cel mai probabil, între celelalte trei formații se va da lupta pentru al doilea loc calificant.

Clasament:

CFR Cluj, înfrângere dureroasă la Jablonec!

CFR Cluj a pierdut trei puncte importante cu Jablonec, în prima etapă. Astfel, pentru a obține calificarea este crucial ca CFR Cluj să câștige meciul cu cehii de pe teren propriu. La fel, o victorie în deplasare la Randers este necesară pentru obținerea calificării.

În condițiile în care AZ Alkmaar își respectă statutul de favorită și nu pierde cu Randers și Jablonec, CFR Cluj ar putea chiar să se califice cu 7 puncte. Astfel, ardelenii ar rămâne în calcule și cu două înfrângeri în fața olandezilor, cel mai negru scenariu.

“Directele” cu Jablonec şi Randers ar putea fi decisive pentru calificare

Însă, totul depinde și de “directele” dintre Jablonec și Randers. Ideal ar fi ca echipele să își împartă punctele cu două rezultate de egalitate. Însă, CFR Cluj a demonstrat că poate să se bată cu granzii și poate să obțină puncte în fața celor de la Alkmaar.

După primele două etape, este o grupă foarte echilibrată, nicio echipă având punctaj maxim. Între Alkmaar (lider) și CFR Cluj (locul 4) sunt trei puncte puncte, care pot fi neutralizate în cazul unei victorii a ardelenilor.

Antrenorul lui Alkmaar, în gardă: “CFR Cluj are șanse de calificare, meciul are o mare miză și pentru ei”

Antrenorul lui Alkmaar, Pascal Jansen, a declarat înainte de meci că CFR Cluj are șanse de calificare și că meciul va avea o miză importantă pentru ei:

“Adversarii noștri au un singur punct în grupă, dar sunt lideri în campionatul României. În plus, un meci în deplasare în Europa este mereu dificil, așa că trebuie muncim din greu pentru a câștiga. CFR Cluj are șanse de calificare, meciul are o mare miză și pentru ei.

Antrenorul lor, Dan Petrescu, este un nume mare în fotbalul european. Sunt sigur că vrea să obțină maximum cu echipa sa și are jucători buni la dispoziție. Este datoria noastră să-i împiedicăm să strălucească”, a spus Jansen.

Dan Petrescu îşi face calculele: “Poți să pierzi acum și să le câștigi pe următoarele și să te califici”

De cealaltă parte, Dan Petrescu a declarat că meciul cu AZ Alkmaar nu este decisiv și susține că și în cazul unei înfrângeri, CFR Cluj are șansa de a merge mai departe, în cazul unui parcurs bun în următoarele meciuri:

“Nu văd lucrurile cum le vedeți voi, că e ultima șansă. Poți să pierzi acum și să le câștigi pe următoarele și să te califici”, este de părere Dan Petrescu.

Situaţia este tensionată la CFR Cluj. Ardelenii au pierdut meciul cu Rapid fără drept de apel, scor 0-2, şi îşi vede postul ameninţat la doar o lună după ce a preluat din nou banca tehnică.