Cum ajunge, de fapt, FCSB în play-off. Mihai Stoica a făcut toate calculele. “Dacă reuşim asta”

ADVERTISEMENT

FCSB a ieșit cu fruntea sus din Europa League. Campioana României a remizat, scor 1-1, cu puternica Fenerbahce, în ultimul meci din grupele competiției. Mihai Stoica a anunțat marele obiectiv din finalul sezonului pe care îl are echipa patronată de Gigi Becali.

Mihai Stoica anunță ce obiectiv are FCSB în finalul sezonului

În acest moment, locul de cupe europene în perspectiva sezonului viitor pare în pericol pentru FCSB. Deținătoarea trofeului din întrecerea internă este pe locul 11 după 23 de etape și tremură serios pentru o poziție în top 6. Nici prin Cupa României nu sunt speranțe prea mari.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, . În primul rând, echipa lui Elias Charalambous trebuie să intre în play-off.

„(n.r. Cum se vede Europa anul viitor pentru FCSB?) Ne dorim din toată inima să ajungem în play-off. Aici putem face orice, indiferent de distanța cu care intrăm care intrăm față de locul 1. Dar, noi suntem acum la șapte puncte și jumătate de locul 1. Și la foarte multe puncte și de locul 2 și de locul 3.

ADVERTISEMENT

Doar că dacă intrăm în play-off, asta înseamnă că vom avea un parcurs ireproșabil de acum încolo. Asta înseamnă în același timp că ne vom apropia de primele locuri, pentru că în niciun caz nu ne vom îndepărta, că dacă ne îndepărtăm, este evident că nu avem cum să ajungem în play-off. Acum trei ani, după trei etape de play-off, eram la 8 puncte de primul loc. Și am ajuns la mâna noastră. În play-off se poate întâmpla orice. Pentru că, într-adevăr, înjumătățirea e o problemă pentru echipele care au puncte multe”, a spus MM.

ADVERTISEMENT

Despre barajul din play-out şi Cupa României

Alte căi pentru ca FCSB să mai prindă anul viitor Europa sunt cele prin Cupa României și prin barajul din campionat, celebrul duel dintre locul 1 din play-out și locul 4 din play-off. Mihai Stoica spune că de preferat ar fi ca FCSB să câștige Cupa României. Explicația: așa se poate ajunge în Europa League. În opoziție, câștigarea barajului duce doar în Conference League.

„E adevărat, există încă două uși. Una între deschisă, victoria la Craiova înseamnă să mergi mai departe în Cupa României. Alta, pe care se intră mai greu, dacă ești supraponderal, și noi suntem încărcați acum cu foarte multe, avem mult balast, chiar foarte mult balast, ar fi, știu eu, să reușești să ajungi în Europa prin baraj.

ADVERTISEMENT

Doar că barajul ăla te poate duce doar în Conference League. Pe când o prezență în play- off-ul îți oferă șansa să te bați la titlu, iar să câștigi Cupa României, este un alt culoar, este Europa League, care e cu totul și cu totul altceva”, a mai punctat Stoica.

Cum ajunge FCSB în play-off. Calculele lui Mihai Stoica

, echipa lui Gigi Becali ar trebui să aibă un final de sezon regulat aproape perfect. Mai sunt de jucat 6 etape. Managerul general al campioanei a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că 6 victorii ar fi suficiente pentru ca echipa sa să ajungă în play-off. Mihai Stoica este convins că următoarele 10 zile sunt decisive.

„(n.r. 6 victorii sunt suficiente să prindeți play-off-ul?) Indiscutabil. Sunt 18 puncte în joc. Alea 6 meciuri ar însemna… Să presupunem că printre alea șase victorii ar fi victorii împotriva Galațiului, Aradului, Universității Cluj, Botoșanului. Deci clar că ar însemna play-off.

Noi batem și la Craiova (n.r. despre duelul din Bănie). Problema noastră este că, iar la 3 zile… am fost lamentabili în a doua parte a meciului cu CFR Cluj. În prima parte nu am jucat rău deloc. Au fost erorile acelea la primele 2 goluri, aproape imposibil de acceptat. Și noi mai jucasem cu 3 zile anterior și la Zagreb. Vom juca iar la 3 zile cu Csikszereda, apoi intermediară Botoșani, încă 3 zile, și joci la Galați. Acum se cam scrie soarta noastră. Următoarele 10 zile sunt decisive”, a mai adăugat oficialul FCSB.