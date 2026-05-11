Cum ajunge Dinamo în Conference League. Costel Orac: “FCSB bate sigur pe Botoșani?”

ADVERTISEMENT

Sezonul actual din SuperLiga se apropie de final, iar echipele știu în mare măsură pe ce loc vor încheia stagiunea. Costel Orac, fostul mare dinamovist, a vorbit despre echipa din „Ștefan cel Mare” după parcursul avut în play-off. Rămâi pe site pentru a vedea cum l-a descris pe antrenorul Zeljko Kopic, dar și ce a spus despre un baraj pentru Conference League cu rivala FCSB.

Costel Orac a vorbit despre posibilul baraj Dinamo – FCSB pentru Conference League. Ce a spus despre „roș-albaștri”

FCSB vrea să ajungă în cupele europene pe ruta barajului din play-out, după ce a ratat accederea în play-off în acest sezon. . Dinamo a făcut și ea un pas important către acest baraj , iar Costel Orac, fostul mare jucător al „câinilor”, a prefațat barajul final cu una dintre FCSB sau FC Botoșani. „Probabil că așa va fi. Vom vedea. Dacă ne uităm la evoluțiile FCSB-ului din acest an, nu știu dacă câștigă primul baraj. Ar fi interesant finala între Dinamo și FCSB. Cred că ar fi în avantajul nostru să jucăm cu Botoșani. FCSB are jucători de valoare, cu calități individuale deosebite și care pot decide un meci de unii singuri”, a spus inițial Costel Orac.

ADVERTISEMENT

Ioan Andone, convins că Dinamo poate trece de FCSB la baraj

Despre barajul final pentru Conference League s-a pronunțat în direct și Ioan Andone. Fostul fundaș central al echipei din Capitală este de părere că Dinamo are șanse mari să învingă FCSB, iar 3-4 transferuri tari ar face diferența la echipa „alb-roșie”. „Ăsta e un handicap pentru Dinamo că nu joacă pe un stadion mare. Cu toate că, știi tu, dacă tu ai juca mai multe meciuri pe același teren, că ei au jucat, Dinamo, mai multe meciuri pe Arcul de Triumf, cunoști terenul, tribunele sunt aproape, interesul, presiunea e mare. Eu cred că Dinamo poate să câștige împotriva FCSB-ului fără probleme anul acesta. Dinamo, la ora actuală, din ceea ce a construit Kopic, acolo, cu 3-4 transferuri pe posturile de titulari e foarte bine. E un pas mare de tot dacă ajung în cupele europene!”, a spus și Ioan Andone în direct.

Andrei Nicolescu, bucuros de situația în care a ajuns Dinamo în prezent

Dinamo i-a făcut cadou lui Andrei Nicolescu în ziua împlinirii a 50 de ani de viață o victorie cu FC Argeș. Președintele „câinilor” este încântat că echipa lui a ajuns în sfârșit în postura de a lupta pentru cupele europene, după ce, nu cu foarte mult timp în urmă, tremura și chiar retrograda în Liga 2. „De unde vine Dinamo, orice orice luptă pentru cupele europene este un upgrade. Venim de undeva de unde acum doi ani jumate, lumea plângea că retrogradăm în Liga 2. Acum trei ani plângeau că retrogradăm în Liga 2. De acolo venim. Și înainte de această perioadă sunt alți ani în spate de chin, de supraviețuire, de frică pentru a nu retrograda. Cred că sunt deja 10 ani de când Dinamo este sau a fost în în zone foarte, foarte mișcătoare. Și orice pas care ne duce spre cupele europene, că e și un baraj cu FCSB, este un câștig. Este un mare câștig pentru Dinamo!”, a spus și Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Costel Orac l-a lăudat public pe Zeljko Kopic

Ulterior, fostul mare atacant român a vorbit despre antrenorul Costel Orac consideră că tehnicianul croat a știut să gestioneze sezonul și să facă rezultate mai bune decât anul trecut, mai ales în condițiile în care Dinamo nu a beneficiat de o bancă de rezerve la nivelul primului 11. „Kopic a gestionat foarte bine sezonul. Chiar dacă, sincer, nici eu nu mă așteptam. Toți ne-am dat seama și am spus că Dinamo nu are încă o bancă atât de puternică pentru îndeplinirea anumitor obiective, în speță cupele europene și mai departe câștigarea campionatului. A gestionat bine.

ADVERTISEMENT

Un plus a fost ritmul din campionatul regular, unde a marcat mai mult. La început de play-off m-am temut să nu repetăm figura de anul trecut, când nu băteam pe nimeni. Lucrurile au evoluat, putem spune. Chiar dacă și aseară, jocul nu a fost așa cum mă așteptam. Locul 4 este maximul pe care Dinamo îl putea obține în acest sezon. Trebuie să ne uităm și la loturi, nu doar la primul 11”, a mai spus Costel Orac.

ADVERTISEMENT

Cum l-a caracterizat Costel Orac pe George Pușcaș după primul gol la Dinamo

George Pușcaș, atacantul adus de Dinamo în iarnă, Costel Orac își dorește să îl vadă pe atacant înapoi la forma promițătoare pe care o arăta în urmă cu câțiva ani, însă îl vede încă departe de așteptările pe care suporterii le au de la el. „Să sperăm că va reintra într-o formă bună și că va ține. Dacă ai fluctuații, nu e ceea ce își doresc suporterii. Toți știm că atacantul trebuie să fie acolo în gura porții, să marcheze. Ceilalți din echipă trebuie să îl joace pe calitățile pe care le are ca să poată da randamentul maxim. Sunt multe echipe astăzi care nu mai știu să centreze. E departe de așteptările pe care le-a avut și le are toată lumea de la el, părerea mea”.

Ce transferuri trebuie să facă Dinamo în vară, de fapt

Spre finalul intervenției sale, Costel Orac a spus unde trebuie Dinamo să aducă jucători în perioada de transferuri din vară. Fostul vârf român este de părere că echipa suferă în compartimentul median, dar și în atac. „Nu știu câți mai rămân din cei care îi are în prezent. Boateng și Gnahore, dacă pleacă, vor fi două găuri foarte mari. Depinde cum vor umple cele două găuri și abia după să ne gândim ce putem pune pe alte posturi. Dinamo cred că are nevoie în primul rând la mijloc. Dacă Cîrjan este accidentat sau are o perioadă mai nefastă, nu avem un alt jucător de profilul lui. Atacanții, care, știu că sunt greu de găsit, fără ei este greu. Este nevoie acolo, o dublură, cel puțin 3 atacanți de careu. Și pe benzi mi-aș dori jucători mult mai rapizi”, a mai spus Costel Orac la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

2017/2018 a fost ultimul sezon în care Dinamo a participat în preliminariile cupelor europene (turul 3 din Europa League cu Athletic Bilbao)

2009/2010 a fost ultimul sezon în care Dinamo ajungea în grupele unei cupe europene (grupa F din Europa League contra Galatasaray, Panathinaikos și Sturm Graz)