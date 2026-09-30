Sport

Cum ajunge echipa lui Curelea la baraj şi scenariul utopic în care se califică direct la Euro! România U21, misiune imposibilă

România U21 riscă să rateze calificarea la Campionatul European U21 după patru prezenţe consecutive. Echipa lui Curelea joacă meciurile decisive cu Finlanda U21 şi Spania U21.
Marian Popovici
30.09.2026 | 14:30
Cum ajunge echipa lui Curelea la baraj si scenariul utopic in care se califica direct la Euro Romania U21 misiune imposibila
SPECIAL FANATIK
Cum ajunge echipa lui Curelea la baraj şi scenariul utopic în care se califică direct la Euro! România U21, misiune imposibilă. Sursa: sportpictures.eu
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Naţionala României U21 păstrează şanse teoretice de a ajunge la Campionatul European. Echipa lui Costin Curelea a avut o evoluţie sinusoidală în preliminarii şi are nevoie de un miracol pentru a prinde turneul final. Meciul cu Finlanda U21 are loc miercuri, de la ora 19:00.

Cum se califică România U21 la baraj!

După victoria cu 3-0 în Cipru, tinerii „tricolori” îşi joacă ultima şansă de calificare la Campionatul European, pe teren propriu împotriva Finlandei. Însă, în ultima etapă vom juca pe terenul Spaniei, echipă care va obţine, în proporţie de 99% calificarea, după meciul cu San Marino.

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Finlanda U21 a învins Spania U21 cu 2-1 şi a complicat calculele pentru România. Astfel, „tricolorii” au nevoie de o victorie la trei goluri diferenţă în faţa nordicilor pentru a trece peste ei în clasament. Astfel, ambele ar avea 19 puncte, dar România ar avea avantajul meciurilor directe după 0-2 în tur.

Nu e singura condiţie pentru baraj. În ultima etapă, România şi Finlanda ar trebui să facă acelaşi rezultat, doar că „tricolorii” au misiunea cea mai grea. Echipa lui Curelea joacă în Spania, în timp ce finlandezii merg în Kosovo.

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Clasamentul grupei A cu două etape rămase de disputat: 

  1. Spania U21 – 21 de puncte
  2. Finlanda U21 – 19 puncte
  3. România U21 – 16 puncte
  4. Kosovo U21 – 11 puncte
  5. Cipru U21 – 3 puncte
  6. San Marino U21 – 0 puncte

Scenariu utopic pentru calificarea la Euro!

Există şanse pur teoretice şi pentru primul loc. Dar pentru asta ar trebui ca Spania U21 să se încurce de San Marino U21, lucru extrem de improbabil. Astfel, ibericii îşi vor asigura primul loc cu o etapă înainte de final.

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Asta poate fi o veste bună pentru România, în condiţiile în care Spania U21 nu va mai forţa în ultima etapă, fiind deja calificată. La turneul final se califică toate câştigătoarele de grupă şi cea mai bine clasată echipă de pe locul 2. În acest moment, Italia ocupă acest loc cu 18 puncte în şapte meciuri, iar România dacă va urca pe locul 2 nu are nicio şansă să aibă cel mai bun punctaj.

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Aşadar, ca România U21 să obţină calificarea directă la Euro, ar trebui să bată Finlanda la o diferenţă de trei goluri, Spania să piardă cu San Marino, iar apoi în ultima etapă, România să învingă Spania la ea acasă. Un scenariu fantezist, care ne arată cât de departe suntem de turneul final.

„Tricolorii” au o mică şansă pentru baraj. Pentru asta trebuie să învingă Finlanda U21 la trei goluri diferenţă şi să facă în ultima etapă acelaşi rezultat în Spania, pe care nordicii îl vor avea în Kosovo. La cum arată lucrurile, România U21 e cu spatele la zid şi există un risc real să rateze primul Euro din 2019 încoace.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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