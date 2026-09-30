Cum ajunge echipa lui Curelea la baraj şi scenariul utopic în care se califică direct la Euro! România U21, misiune imposibilă

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Naţionala României U21 păstrează şanse teoretice de a ajunge la Campionatul European. Echipa lui Costin Curelea a avut o evoluţie sinusoidală în preliminarii şi are nevoie de un miracol pentru a prinde turneul final. Meciul cu Finlanda U21 are loc miercuri, de la ora 19:00.

Cum se califică România U21 la baraj!

, tinerii „tricolori” îşi joacă ultima şansă de calificare la Campionatul European, . Însă, în ultima etapă vom juca pe terenul Spaniei, echipă care va obţine, în proporţie de 99% calificarea, după meciul cu San Marino.

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Finlanda U21 a învins Spania U21 cu 2-1 şi a complicat calculele pentru România. Astfel, „tricolorii” au nevoie de o victorie la trei goluri diferenţă în faţa nordicilor pentru a trece peste ei în clasament. Astfel, ambele ar avea 19 puncte, dar România ar avea avantajul meciurilor directe după 0-2 în tur.

Nu e singura condiţie pentru baraj. În ultima etapă, România şi Finlanda ar trebui să facă acelaşi rezultat, doar că „tricolorii” au misiunea cea mai grea. Echipa lui Curelea joacă în Spania, în timp ce finlandezii merg în Kosovo.

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Clasamentul grupei A cu două etape rămase de disputat:

Spania U21 – 21 de puncte Finlanda U21 – 19 puncte România U21 – 16 puncte Kosovo U21 – 11 puncte Cipru U21 – 3 puncte San Marino U21 – 0 puncte

Scenariu utopic pentru calificarea la Euro!

Există şanse pur teoretice şi pentru primul loc. Dar pentru asta ar trebui ca Spania U21 să se încurce de San Marino U21, lucru extrem de improbabil. Astfel, ibericii îşi vor asigura primul loc cu o etapă înainte de final.

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Asta poate fi o veste bună pentru România, în condiţiile în care Spania U21 nu va mai forţa în ultima etapă, fiind deja calificată. La turneul final se califică toate câştigătoarele de grupă şi cea mai bine clasată echipă de pe locul 2. În acest moment, Italia ocupă acest loc cu 18 puncte în şapte meciuri, iar România dacă va urca pe locul 2 nu are nicio şansă să aibă cel mai bun punctaj.

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Aşadar, ca România U21 să obţină calificarea directă la Euro, ar trebui să bată Finlanda la o diferenţă de trei goluri, Spania să piardă cu San Marino, iar apoi în ultima etapă, România să învingă Spania la ea acasă. Un scenariu fantezist, care ne arată cât de departe suntem de turneul final.

„Tricolorii” au o mică şansă pentru baraj. Pentru asta trebuie să învingă Finlanda U21 la trei goluri diferenţă şi să facă în ultima etapă acelaşi rezultat în Spania, pe care nordicii îl vor avea în Kosovo. La cum arată lucrurile, România U21 e cu spatele la zid şi există un risc real să rateze primul Euro din 2019 încoace.

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