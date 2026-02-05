Sport

Cum ajunge FCSB în play-off după 2-1 cu FC Botoşani! Etapă excelentă pentru campioana României. Toate calculele

FCSB a câştigat cu 2-1 meciul cu FC Botoşani şi rămâne "în viaţă" în lupta pentru play-off. A fost o etapă foarte bună pentru campioana en-titre, dar "top 6" este încă departe. Toate calculele
Marian Popovici
05.02.2026 | 22:27
Cum ajunge FCSB în play-off după 2-1 cu FC Botoşani! Etapă excelentă pentru campioana României. Toate calculele.
Etapă foarte bună pentru FCSB. Campionii au câştigat cu 2-1 meciul împotriva celor de la Botoşani şi beneficiază de pasul greşit al celor mai multe dintre contracandidatele la calificarea în play-off.

Cum se califică FCSB în play-off! Îşi permite luxul să piardă cu Universitatea Craiova?!

Deşi a câştigat în ultimele două etape, FCSB urcă abia pe locul 10 în clasamentul din SuperLiga, cu 37 de puncte. Cu cinci etape înainte de final, calculele sunt destul de simple pentru echipa lui Charalambous, dar misiunea este grea.

Indiferent de rezultatele contracandidatelor, FCSB este calificată în proporţie de 96% în play-off cu patru victorii în cele cinci meciuri rămase. Astfel, campionii îşi permit „luxul” să piardă cu Universitatea Craiova, cel mai greu meci până la final, cu condiţia să câştige celelalte.

FCSB, în play-off cu patru victorii în ultimele cinci etape!

Anul trecut, Rapid este ultima echipă care a prins play-off-ul, cu 46 de puncte. Este foarte posibil ca linia să fie mai ridicată în acest an, în condiţiile în care există o discrepanţă mai mare între echipele care se bat la play-off şi cele din partea a doua a ierarhiei.

Cu încă patru victorii în cele cinci etape, FCSB ar ajunge la 49 de puncte, cu care, teoretic, nu ar trebui să aibă emoţii la play-off. Roş-albaştrii pot prinde şi cu mai puţine puncte, dar depind şi de jocul rezultatelor.

Program dificil pentru FCSB! Trei contracandidate la play-off plus principala favorită la titlu

Programul roş-albaştrilor nu este unul simplu. Duminică se dispută un nou meci cu cuţitele pe masă împotriva celor de la Oţelul Galaţi, care are 37 de puncte şi speră în continuare la play-off. Apoi, urmează deplasarea de pe „Ion Oblemenco”.

În ultimele trei etape, FCSB întâlneşte două contracandidate la play-off: UTA Arad şi Universitatea Cluj. Deşi meciul cu Metaloglobus este considerat unul facil, campionii au ratat trei puncte mari în tur cu nou-promovata.

Program FCSB: 

  • Oţelul – FCSB – 8 februarie, ora 20:00
  • Universitatea Craiova – FCSB – 15 februarie, ora 20:00
  • FCSB – Metaloglobus – 21 februarie
  • UTA Arad – FCSB – 28 februarie
  • FCSB – U Cluj – 7 martie

Programul echipelor care se bat la play-off!  Opt echipe pe trei locuri

Un avantaj al FCSB-ului poate fi faptul că sunt multe meciuri directe între contracandidatele la play-off. Acest lucru este în avantajul echipei lui Charalambous pentru că indiferent de rezultat se pierd puncte de către echipele cu care se bate FCSB, evident dacă roş-albaştrii îşi câştigă duelurile.

Program U Cluj:

  • CFR Cluj – deplasare
  • Csikszereda – acasă
  • Botoşani – deplasare
  • Oţelul Galaţi – acasă
  • FCSB – deplasare

Program FC Argeş: 

  • Hermannstadt – acasă
  • Petrolul – deplasare
  • Farul Constanţa – acasă
  • Dinamo – deplasare
  • Unirea Slobozia – acasă

Program FC Botoşani: 

  • Metaloglobus – acasă
  • UTA Arad – deplasare
  • U Cluj – acasă
  • Hermannstadt – deplasare
  • Petrolul – acasă

Program CFR Cluj: 

  • U Cluj – acasă
  • Hermannstadt – deplasare
  • Petrolul – acasă
  • Farul – deplasare
  • CFR Cluj – acasă

Program UTA Arad: 

  • Csikszereda – deplasare
  • FC Botoşani – acasă
  • Oţelul – deplasare
  • FCSB – acasă
  • Metaloglobus – deplasare

Program Oţelul Galaţi: 

  • FCSB – acasă
  • Metaloglobus – deplasare
  • UTA Arad – acasă
  • U Cluj – deplasare
  • Hermannstadt – acasă

Program Farul: 

  • Unirea Slobozia – deplasare
  • Rapid – acasă
  • FC Argeş – deplasare
  • CFR Cluj – acasă
  • Csikszerda – deplasare

Clasamentul din SuperLiga

Clasamentul din SuperLiga după FCSB - FC Botoşani 2-1
Clasamentul din SuperLiga după FCSB – FC Botoşani 2-1. Sursa: Flashscore.ro
