Cum ajunge FCSB în play-off după 2-1 cu FC Botoşani! Etapă excelentă pentru campioana României. Toate calculele

Etapă foarte bună pentru FCSB. şi beneficiază de pasul greşit al celor mai multe dintre contracandidatele la calificarea în play-off.

Cum se califică FCSB în play-off! Îşi permite luxul să piardă cu Universitatea Craiova?!

Deşi a câştigat în ultimele două etape, FCSB urcă abia pe locul 10 în clasamentul din SuperLiga, cu 37 de puncte. Cu cinci etape înainte de final, calculele sunt destul de simple pentru echipa lui Charalambous, dar misiunea este grea.

Indiferent de rezultatele contracandidatelor, FCSB este calificată în proporţie de 96% în play-off cu patru victorii în cele cinci meciuri rămase. Astfel, campionii îşi permit „luxul” să piardă cu Universitatea Craiova, cel mai greu meci până la final, cu condiţia să câştige celelalte.

FCSB, în play-off cu patru victorii în ultimele cinci etape!

Anul trecut, Rapid este ultima echipă care a prins play-off-ul, cu 46 de puncte. Este foarte posibil ca linia să fie mai ridicată în acest an, în condiţiile în care există o discrepanţă mai mare între echipele care se bat la play-off şi cele din partea a doua a ierarhiei.

Cu încă patru victorii în cele cinci etape, FCSB ar ajunge la 49 de puncte, cu care, teoretic, nu ar trebui să aibă emoţii la play-off. Roş-albaştrii pot prinde şi cu mai puţine puncte, dar depind şi de jocul rezultatelor.

Programul roş-albaştrilor nu este unul simplu. Duminică se dispută un nou meci cu cuţitele pe masă împotriva celor de la Oţelul Galaţi, care are 37 de puncte şi speră în continuare la play-off. Apoi, urmează deplasarea de pe „Ion Oblemenco”.

În ultimele trei etape, FCSB întâlneşte două contracandidate la play-off: UTA Arad şi Universitatea Cluj. Deşi meciul cu Metaloglobus este considerat unul facil, .

Program FCSB:

Oţelul – FCSB – 8 februarie, ora 20:00

Universitatea Craiova – FCSB – 15 februarie, ora 20:00

FCSB – Metaloglobus – 21 februarie

UTA Arad – FCSB – 28 februarie

FCSB – U Cluj – 7 martie

Programul echipelor care se bat la play-off! Opt echipe pe trei locuri

Un avantaj al FCSB-ului poate fi faptul că sunt multe meciuri directe între contracandidatele la play-off. Acest lucru este în avantajul echipei lui Charalambous pentru că indiferent de rezultat se pierd puncte de către echipele cu care se bate FCSB, evident dacă roş-albaştrii îşi câştigă duelurile.

Program U Cluj:

CFR Cluj – deplasare

Csikszereda – acasă

Botoşani – deplasare

Oţelul Galaţi – acasă

FCSB – deplasare

Program FC Argeş:

Hermannstadt – acasă

Petrolul – deplasare

Farul Constanţa – acasă

Dinamo – deplasare

Unirea Slobozia – acasă

Program FC Botoşani:

Metaloglobus – acasă

UTA Arad – deplasare

U Cluj – acasă

Hermannstadt – deplasare

Petrolul – acasă

Program CFR Cluj:

U Cluj – acasă

Hermannstadt – deplasare

Petrolul – acasă

Farul – deplasare

CFR Cluj – acasă

Program UTA Arad:

Csikszereda – deplasare

FC Botoşani – acasă

Oţelul – deplasare

FCSB – acasă

Metaloglobus – deplasare

Program Oţelul Galaţi:

FCSB – acasă

Metaloglobus – deplasare

UTA Arad – acasă

U Cluj – deplasare

Hermannstadt – acasă

Program Farul:

Unirea Slobozia – deplasare

Rapid – acasă

FC Argeş – deplasare

CFR Cluj – acasă

Csikszerda – deplasare

Clasamentul din SuperLiga