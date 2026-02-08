Cum ajunge FCSB în play-off după 4-1 cu Oțelul! Toate calculele și programul celor 7 candidate din ultimele 4 etape

ADVERTISEMENT

Etapa a 26-a a fost una bună pentru FCSB. Roș-albaștrii au câștigat cu 4-1 la Galați și beneficiază de pasul greșit al unor contracandidate. Totuși, campioana en-titre mai are de tras pentru a intra în primele 6 echipe ale SuperLigii.

Cum se califică FCSB în play-off după 4-1 cu Oțelul Galați

și a ajuns la trei victorii consecutive în SuperLiga. În acest moment, roș-albaștrii sunt pe locul 8, la două lungimi de play-off. Până la finalul sezonului regulat mai sunt de jucat 4 etape, iar nu mai puțin de 7 echipe se luptă să intre în top 6.

Dacă ocupantele primelor trei poziții, Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo nu au emoții, de la locul 4 până la locul 10 este o adevărată nebunie. Cele 7 echipe sunt comasate în doar 6 puncte și toate au șanse matematice să prindă play-off-ul.

Clasamentul locurilor 4-10. Situația actuală înainte de ultimele 4 etape

4. FC Argeș – 43 de puncte

5. FC Botoșani – 42 de puncte

6. U Cluj – 42 de puncte

7. CFR Cluj – 41 de puncte

8. FCSB – 40 de puncte

9. UTA Arad – 38 de puncte

10. Oțelul – 37 de puncte

FCSB, în play-off cu trei victorii în ultimele patru etape!

Anul trecut, Rapid a fost ultima echipă care a prins play-off-ul, cu 46 de puncte. Este foarte posibil ca linia să fie mai ridicată în acest sezon, în condiţiile în care există o discrepanţă mai mare între formațiile care se bat la play-off şi cele din partea a doua a clasamentului

Cu încă trei victorii în cele patru etape, FCSB ar ajunge la 49 de puncte, cu care, teoretic, nu ar trebui să aibă emoţii la play-off. Campioana en-titre poate prinde şi cu mai puţine puncte, dar depinde şi de jocul rezultatelor.

Misiunea echipei lui Elias Charalambous de a ajunge în play-off e în continuare complicată. Până la finalul sezonului regulat, roș-albaștrii mai au de jucat cu Universitatea Craiova, principala favorită la titlu în acest moment, cu Metaloglobus, cu UTA Arad și cu U Cluj. Ultimele două echipe sunt adversare directe în lupta pentru play-off, astfel că FCSB nu are voie să facă vreun pas greșit, mai ales în acele meciuri.

Program FCSB:

Universitatea Craiova – FCSB – 15 februarie, ora 20:00

FCSB – Metaloglobus – 21 februarie

UTA Arad – FCSB – 28 februarie

FCSB – U Cluj – 7 martie

Programul echipelor care se bat la play-off! 7 echipe pe 3 locuri

După etapa cu numărul 26, FCSB a scăpat de o echipă care avea aspirații la play-off. . Totuși, roș-albaștrii sunt încă în luptă cu alte 6 echipe care râvnesc ultimele 3 poziții din top 6. Un avantaj al roș-albaștrilor poate fi faptul că sunt multe meciuri directe între contracandidatele la play-off.

Program U Cluj:

Csikszereda – acasă

Botoşani – deplasare

Oţelul Galaţi – acasă

FCSB – deplasare

Program FC Argeş:

Petrolul – deplasare

Farul Constanţa – acasă

Dinamo – deplasare

Unirea Slobozia – acasă

Program FC Botoşani:

UTA Arad – deplasare

U Cluj – acasă

Hermannstadt – deplasare

Petrolul – acasă

Program CFR Cluj:

Hermannstadt – deplasare

Petrolul – acasă

Farul – deplasare

Dinamo – acasă

Program UTA Arad:

FC Botoşani – acasă

Oţelul – deplasare

FCSB – acasă

Metaloglobus – deplasare

Program Oţelul Galaţi: