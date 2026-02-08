Cum ajunge FCSB în play-off după 4-1 cu Oțelul! Toate calculele și programul celor 7 candidate din ultimele 4 etape

Etapa a 26-a a fost una bună pentru FCSB. Roș-albaștrii au câștigat cu 4-1 la Galați și beneficiază de pasul greșit al unor contracandidate. Totuși, campioana en-titre mai are de tras pentru a intra în primele 6 echipe ale SuperLigii.
FCSB a învins-o cu 4-1 pe Oțelul Galați și a ajuns la trei victorii consecutive în SuperLiga. În acest moment, roș-albaștrii sunt pe locul 8, la două lungimi de play-off. Până la finalul sezonului regulat mai sunt de jucat 4 etape, iar nu mai puțin de 7 echipe se luptă să intre în top 6.
Dacă ocupantele primelor trei poziții, Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo nu au emoții, de la locul 4 până la locul 10 este o adevărată nebunie. Cele 7 echipe sunt comasate în doar 6 puncte și toate au șanse matematice să prindă play-off-ul.
Anul trecut, Rapid a fost ultima echipă care a prins play-off-ul, cu 46 de puncte. Este foarte posibil ca linia să fie mai ridicată în acest sezon, în condiţiile în care există o discrepanţă mai mare între formațiile care se bat la play-off şi cele din partea a doua a clasamentului
Cu încă trei victorii în cele patru etape, FCSB ar ajunge la 49 de puncte, cu care, teoretic, nu ar trebui să aibă emoţii la play-off. Campioana en-titre poate prinde şi cu mai puţine puncte, dar depinde şi de jocul rezultatelor.
Misiunea echipei lui Elias Charalambous de a ajunge în play-off e în continuare complicată. Până la finalul sezonului regulat, roș-albaștrii mai au de jucat cu Universitatea Craiova, principala favorită la titlu în acest moment, cu Metaloglobus, cu UTA Arad și cu U Cluj. Ultimele două echipe sunt adversare directe în lupta pentru play-off, astfel că FCSB nu are voie să facă vreun pas greșit, mai ales în acele meciuri.
După etapa cu numărul 26, FCSB a scăpat de o echipă care avea aspirații la play-off. Farul Constanța a ieșit din calcule după 1-2 cu Unirea Slobozia. Totuși, roș-albaștrii sunt încă în luptă cu alte 6 echipe care râvnesc ultimele 3 poziții din top 6. Un avantaj al roș-albaștrilor poate fi faptul că sunt multe meciuri directe între contracandidatele la play-off.
