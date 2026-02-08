Sport

Cum ajunge FCSB în play-off după 4-1 cu Oțelul! Toate calculele și programul celor 7 candidate din ultimele 4 etape

FCSB a câștigat cu 4-1 meciul cu Oțelul Galați și s-a apropiat de locurile de play-off. A fost o etapă bună pentru campioana României, dar top 6 e încă departe. Toate calculele și programul celor 7 candidate
Cristian Măciucă
08.02.2026 | 23:35
SPECIAL FANATIK
Cum ajunge FCSB în play-off după 4-1 cu Oțelul! Toate calculele și programul celor 7 candidate din ultimele 4 etape.
Etapa a 26-a a fost una bună pentru FCSB. Roș-albaștrii au câștigat cu 4-1 la Galați și beneficiază de pasul greșit al unor contracandidate. Totuși, campioana en-titre mai are de tras pentru a intra în primele 6 echipe ale SuperLigii.

Cum se califică FCSB în play-off după 4-1 cu Oțelul Galați

FCSB a învins-o cu 4-1 pe Oțelul Galați și a ajuns la trei victorii consecutive în SuperLiga. În acest moment, roș-albaștrii sunt pe locul 8, la două lungimi de play-off. Până la finalul sezonului regulat mai sunt de jucat 4 etape, iar nu mai puțin de 7 echipe se luptă să intre în top 6.

Dacă ocupantele primelor trei poziții, Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo nu au emoții, de la locul 4 până la locul 10 este o adevărată nebunie. Cele 7 echipe sunt comasate în doar 6 puncte și toate au șanse matematice să prindă play-off-ul.

Clasamentul locurilor 4-10. Situația actuală înainte de ultimele 4 etape

  • 4. FC Argeș – 43 de puncte
  • 5. FC Botoșani – 42 de puncte
  • 6. U Cluj – 42 de puncte
  • 7. CFR Cluj – 41 de puncte
  • 8. FCSB – 40 de puncte
  • 9. UTA Arad – 38 de puncte
  • 10. Oțelul – 37 de puncte

FCSB, în play-off cu trei victorii în ultimele patru etape!

Anul trecut, Rapid a fost ultima echipă care a prins play-off-ul, cu 46 de puncte. Este foarte posibil ca linia să fie mai ridicată în acest sezon, în condiţiile în care există o discrepanţă mai mare între formațiile care se bat la play-off şi cele din partea a doua a clasamentului

Cu încă trei victorii în cele patru etape, FCSB ar ajunge la 49 de puncte, cu care, teoretic, nu ar trebui să aibă emoţii la play-off. Campioana en-titre poate prinde şi cu mai puţine puncte, dar depinde şi de jocul rezultatelor.

Program complicat pentru FCSB. Două contracandidate la play-off plus liderul SuperLigii

Misiunea echipei lui Elias Charalambous de a ajunge în play-off e în continuare complicată. Până la finalul sezonului regulat, roș-albaștrii mai au de jucat cu Universitatea Craiova, principala favorită la titlu în acest moment, cu Metaloglobus, cu UTA Arad și cu U Cluj. Ultimele două echipe sunt adversare directe în lupta pentru play-off, astfel că FCSB nu are voie să facă vreun pas greșit, mai ales în acele meciuri.

Program FCSB: 

  • Universitatea Craiova – FCSB – 15 februarie, ora 20:00
  • FCSB – Metaloglobus – 21 februarie
  • UTA Arad – FCSB – 28 februarie
  • FCSB – U Cluj – 7 martie

Programul echipelor care se bat la play-off! 7 echipe pe 3 locuri

După etapa cu numărul 26, FCSB a scăpat de o echipă care avea aspirații la play-off. Farul Constanța a ieșit din calcule după 1-2 cu Unirea Slobozia. Totuși, roș-albaștrii sunt încă în luptă cu alte 6 echipe care râvnesc ultimele 3 poziții din top 6. Un avantaj al roș-albaștrilor poate fi faptul că sunt multe meciuri directe între contracandidatele la play-off.

Program U Cluj:

  • Csikszereda – acasă
  • Botoşani – deplasare
  • Oţelul Galaţi – acasă
  • FCSB – deplasare

Program FC Argeş: 

  • Petrolul – deplasare
  • Farul Constanţa – acasă
  • Dinamo – deplasare
  • Unirea Slobozia – acasă

Program FC Botoşani: 

  • UTA Arad – deplasare
  • U Cluj – acasă
  • Hermannstadt – deplasare
  • Petrolul – acasă

Program CFR Cluj: 

  • Hermannstadt – deplasare
  • Petrolul – acasă
  • Farul – deplasare
  • Dinamo – acasă

Program UTA Arad: 

  • FC Botoşani – acasă
  • Oţelul – deplasare
  • FCSB – acasă
  • Metaloglobus – deplasare

Program Oţelul Galaţi: 

  • Metaloglobus – deplasare
  • UTA Arad – acasă
  • U Cluj – deplasare
  • Hermannstadt – acasă
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
