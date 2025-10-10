Sport

Cum ajunge FCSB să ia foarte mulți bani de la FIFA pentru calificarea la CM 2026! Doi jucători străini se bat pentru un loc la Campionatul Mondial

FCSB poate încasa o sumă importantă de la FIFA în viitorul apropiat! Mihai Stoica a oferit ultimele detalii pentru FANATIK, în dialog cu Horia Ivanovici
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.10.2025 | 16:02
Cum ajunge FCSB sa ia foarte multi bani de la FIFA pentru calificarea la CM 2026 Doi jucatori straini se bat pentru un loc la Campionatul Mondial
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali alături de jucătorii de la FCSB. Foto: colaj Fanatik

Este deja destul de bine cunoscut faptul că forul internațional premiază cluburile cu suma de aproximativ 600.000 de euro pentru fiecare fotbalist dat la Campionatul Mondial. Până de curând, cei de la FCSB se bazau pe sud-africanul Siyabonga Ngezana pentru a le băga în cont acești bani, doar că recent s-a petrecut o răsturnare de situație într-o anumită măsură.

FCSB este pe cale să încaseze o sumă importantă de la FIFA

Această națională a pierdut la „masa verde” un meci din preliminariile africane, contra celor din Lesotho, pentru că sud-africanii au folosit un fotbalist care nu era eligibil pentru acel joc. Astfel, situația Africii de Sud din grupa de calificare s-a complicat puțin, iar de această chestiune poate profita Benin.

Chiar și această situație însă este una benefică pentru FCSB. Asta pentru că un alt jucător al lor, David Kiki, este component al acestei naționale. La prima reprezentativă, el este coechipier și cu un alt fotbalist din Superliga, Yohan Roche de la Petrolul Ploiești. 

De asemenea, încă un jucător din România ar putea aduce în conturile clubului său această sumă importantă în baza calificării alături de naționala țării sale la Campionatul Mondial din 2026. Este vorba despre Joao Paulo de la Oțelul Galați, originar din Insulele Capului Verde. 

Mihai Stoica a oferit toate detaliile: FCSB are banii asigurați în oricare dintre cele două scenarii posibile în preliminariile africane

„O chestie la care probabil că nimeni nu s-a gândit. Știu că, pentru jucătorii care participă la turneul final al Campionatului Mondial, FIFA plătește sume importante cluburilor de care aparțin. Noi tot timpul, din punctul ăsta de vedere, țineam pumnii Africii de Sud, pentru că Ngezana juca acolo.

Lovitura a venit că Africa de Sud a folosit un jucător cu două cartonașe, un jucător în stare de suspendare, cu Lesotho, meci câștigat a fost pierdut, și eram în situația în care să pierdem banii. Ei bine, nu îi pierdem, pentru că, dacă nu se califică Africa de Sud, cele mai mari șanse de calificare le are Benin.

La Benin joacă David Enagnon Kiki. Ce este important că în fotbalul românesc mai este un jucător, Roche de la Petrolul, care ar fi și el salvare. Acum nici nu știu cu cine să țin (n.r. râde). Kiki este francez de cetățenie benineză.

Ngezana și Kiki, ambii de la FCSB, se luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026

(n.r. La cât s-ar ridica suma respectivă oferită de FIFA) Unii spun 600.000, o să mă interesez. (n.r. Despre faptul că Gigi Becali a spus recent că vrea să scape de Kiki) Noi nu avem cum să scăpăm de un jucător care e sub contract (n.r. râde). Vom vedea, vom vedea, important e că una dintre ele va fi.

Astăzi să vedem, o echipă joacă în Rwanda, e complicat. (n.r. Dacă ar putea să conteze această chestiune în păstrarea lui Kiki la echipă) Stai să vedem. Dacă se califică Africa de Sud, după aia se schimbă datele problemei. În continuare cele mai mari șanse le are Africa de Sud.

Normal că te gândești. (n.r. Dacă i-a spus lui Gigi Becali despre această situație) Nu înțelegeam de ce l-a transferat, că l-a luat liber, probabil că simțea el ceva (n.r. râde)”, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB în direct la emisiunea „MM LA FANATIK”. 

FCSB va da sigur un jucător la Campionatul Mondial din 2026

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
