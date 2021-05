Cum ajută COVID-19 în lupta cu malaria, gripa sau cancerul. La ce lucrează oamenii de știință

Entuziasmați de succesul în realizarea unora dintre vaccinurile contra COVID-19, cercetătorii lucrează la trei vaccinuri pe bază de ARN mesager (ARNm) împotriva gripei, malariei și unor forme de cancer. Oamenii de știință sunt încurajați și de progresele în ceea ce privește testarea și aprobarea unor astfel de vaccinuri.

Cum ajută COVID-19 lupta cu malaria, gripa sau cancerul. La ce lucrează oamenii de știință

Pandemia a accelerat modul în care sunt cercetate, dezvoltate și transportate vaccinurile. Acum, oamenii de știință încearcă să utilizeze aceste îmbunătățiri pentru a dezvolta vaccinuri pentru alte boli. Acestea includ un vaccin universal împotriva gripei, un vaccin împotriva malariei și vaccinuri care vizează unele forme de cancer.

Odată ce cercetătorii au creat tehnologia de fabricație a ARNm, ei pot produce ARNm împotriva oricărei ținte. De asemenea, fabricarea vaccinurilor ARNm nu are nevoie de celule vii, ceea ce le face mai ușor de produs decât unele alte vaccinuri.

Așa că, vaccinurile cu ARNm ar putea fi utilizate potențial pentru a preveni o serie de boli, nu doar COVID-19.

Ce este ARNm?

Acidul ribonucleic mesager (sau pe scurt ARNm) este un tip de material genetic care îi spune organismului cum să producă proteine. Cele două vaccinuri ARNm pentru SARS-CoV-2, coronavirusul care provoacă COVID-19, livrează fragmente din acest ARNm în celulele organismului uman.

Odată ajuns în interior, corpul folosește instrucțiuni din ARNm pentru a produce proteine ​​SARS-CoV-2. Așadar, atunci când întâlnește din nou proteinele spike ale virusului, sistemul imunitar al organismului va avea deja un avans în ceea ce privește modul de gestionare a acestuia.

La ce vaccinuri ARNm lucrează cercetătorii?

1. Vaccin antigripal

În prezent, trebuie formulate anual noi versiuni ale vaccinului antigripal pentru a proteja de tulpinile pe care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) le prezice că vor circula în sezonul gripal. Este o cursă constantă pentru a monitoriza modul în care evoluează virusul și cum se răspândește în timp real.

Moderna își îndreaptă deja atenția asupra unui vaccin ARNm împotriva gripei sezoniere. Acest lucru ar viza cele patru tulpini sezoniere ale virusului pe care OMS prezice că vor circula.

Dar Sfântul Graal este un vaccin universal împotriva gripei, scrie Damian Purcell, profesor de virusologie la The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity de la Universitatea Melbourne, Australia.

Un astfel de ser ar proteja împotriva tuturor tulpinilor de virus (nu doar celor prezise de OMS) și, prin urmare, nu ar trebui să fie actualizat în fiecare an. Aceiași cercetători care au inițiat vaccinurile ARNm lucrează și la un vaccin universal împotriva gripei.

Cercetătorii au folosit cantități mari de date despre genomul gripei pentru a găsi codul ARNm pentru cele mai stabile structuri ale virusului. Apoi au pregătit un amestec de ARNm pentru a exprima patru proteine ​​virale diferite.

Studiile efectuate la șoareci arată că acest vaccin experimental este remarcabil de puternic împotriva diverselor tulpini de gripă dificil de vizat. Acesta este un concurent puternic ca vaccin universal împotriva gripei.

2. Vaccin împotriva malariei

Malaria apare în urma infecției cu parazitul unicelular Plasmodium falciparum, eliberat prin înțepătura de țânțar. Nu există încă un vaccin pentru această infecție.

Cercetătorii americani care lucrează cu compania farmaceutică GSK au depus un brevet pentru un vaccin ARNm împotriva malariei.

ARNm din vaccin codifică o proteină parazită numită PMIF. Prin învățarea corpurilor noastre să vizeze această proteină, scopul este de a antrena sistemul imunitar pentru eradicarea parazitului.

Au existat rezultate promițătoare ale vaccinului experimental la șoareci, iar în Marea Britanie sunt planificate studii clinice de fază 1.

Acest vaccin ARNm este un exemplu de vaccin ARNm autoamplificator. Aceasta înseamnă că sunt necesare cantități foarte mici de ARNm, deoarece acesta se fa replica odată ajuns în celulele beneficiarului.

Aceasta este următoarea generație de vaccinuri ARNm după vaccinurile ARNm „standard” dezvoltate până acum împotriva COVID-19.

3. Vaccinuri împotriva cancerului

Există deja vaccinuri care previn infecția cu viruși care provoacă cancer. De exemplu, vaccinul împotriva hepatitei B previne unele tipuri de cancer la ficat, iar vaccinul împotriva papilomavirusului uman (HPV) previne cancerul de col uterin.

Dar flexibilitatea vaccinurilor cu ARNm permite oamenilor de știință să se gândească mai pe larg la combaterea cancerelor care nu sunt cauzate de viruși.

Unele tipuri de tumori au antigene sau proteine ​​care nu se găsesc în celulele normale. Dacă sistemul imunitar ar putea fi antrenat pentru a identifica aceste antigene asociate tumorii, atunci celulele noastre imune ar putea ucide cancerul.

Vaccinurile împotriva cancerului pot fi direcționate către combinații specifice ale acestor antigene. BioNTech dezvoltă un astfel de vaccin ARNm pentru persoanele cu melanom avansat care arată promițător. CureVac a dezvoltat unul pentru un tip specific de cancer pulmonar, cu rezultate încurajatoare în studiile clinice de fază timpurie.

Există și promisiuni pentru ARNm anti-cancer personalizate. Dacă un vaccin individualizat specific tumorii fiecărui pacient ar putea fi proiectat, sistemul imunitar al acestuia ar putea fi antrenat pentru a combate propriul cancer. Mai multe grupuri de cercetare și companii lucrează la astfel de vaccinuri.

Ce obstacole mai au de depășit vaccinurile ARNm?

Cu toate acestea, există mai multe obstacole de depășit înainte ca vaccinurile ARNm împotriva altor afecțiuni medicale să fie utilizate pe scară mai largă.

Vaccinurile actuale cu ARNm trebuie păstrate înghețate, limitându-le utilizarea în țările în curs de dezvoltare sau în zone îndepărtate. Dar Moderna lucrează la dezvoltarea unui vaccin ARNm care poate fi păstrat la frigider.

Cercetătorii trebuie, de asemenea, să analizeze modul în care aceste vaccinuri sunt administrate în organism. În timp ce injectarea în mușchi funcționează pentru vaccinurile ARNm contra COVID-19, administrarea intravenoasă poate fi mai bună pentru vaccinurile împotriva cancerului.

Vaccinurile trebuie să se dovedească a fi sigure și eficiente în studiile clinice la scară largă la om, înainte de aprobarea de către autoritățile de reglementare. Cu toate acestea, întrucât organismele de reglementare din întreaga lume au aprobat deja vaccinurile ARNm împotriva COVID-19, există mult mai puține obstacole de reglementare decât acum un an.

Costul ridicat al vaccinurilor ARNm personalizate împotriva cancerului poate fi, de asemenea, o problemă.

În cele din urmă, nu toate țările au facilitățile de a produce vaccinuri ARNm la scară largă.

Experiența COVID, un ajutor în lupta contra malariei

În Africa, malaria a provocat aproximativ de patru ori mai multe decese decât COVID-19 în ultimul an. Din fericire, noi cercetări arată că un vaccin eficient împotriva malariei ar putea fi acum mai aproape ca niciodată.

Pentru prima dată, un vaccin a demonstrat o eficacitate ridicată în studii, prevenind boala în cazul a 77% dintre beneficiari. Eficacitatea țintă a OMS pentru vaccinurile împotriva malariei este de peste 75%. Până acum, acest nivel nu a fost atins niciodată.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că au existat 229 de milioane de cazuri de malarie în 2019. La nivel global, numărul anual de decese al malariei se ridică la peste 400.000, fără nicio îmbunătățire în ultimii cinci ani. Două treimi din acest bilanț îngrozitor se înregistrează în rândul copiilor africani cu vârsta sub cinci ani.

Niciun vaccin împotriva malariei nu a fost încă autorizat pentru utilizare, deși ideea controlului malariei prin vaccinare a existat de mult timp.

Primul raport științific a fost din Alger în 1910. Studiile clinice au început în anii 1940, au devenit serioase începând cu anii 1980 și, până astăzi, peste 140 de vaccinuri candidate împotriva malariei au fost testate la oameni.

Dar niciunul nu a progresat spre aprobare și implementare. Parazitul malariei este complex, cu mai mult de 5.000 de gene. SARS-CoV-2, virusul care provoacă COVID-19, are doar 12 gene, iar proteina sa spike a fost ținta evidentă pentru oamenii de știință din domeniul vaccinurilor.

Paraziții malariei au evoluat împreună cu oamenii și strămoșii lor în ultimii 30 de milioane de ani, generând nu numai o multitudine de tulpini, ci și influențând propria noastră evoluție, cu variante genetice care au diminuat efectele malariei transmise în timp. Mai rău, acești paraziți generează infecții cronice în milioane, suprimând răspunsul imun uman pe care un vaccin încearcă să îl genereze.

Dar progresele privind dezvoltarea vaccinului împotriva malariei se accelerează, după cum se arată într-un nou raport al unui grup multinațional de cercetători, publicat în Lancet.

Echipa profesorului Halidou Tinto, cu sediul în Ouagadougou, Burkina Faso, a studiat noul vaccin împotriva malariei R21 la 450 de copii – populația cheie în care un vaccin este cel mai urgent necesar. Ei au descoperit că este sigur și are o eficacitate fără precedent la copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 17 luni.

În acest studiu controlat, 105 din cei 147 de copii care au primit un placebo au contractat malarie. Dar din cei 292 care au primit o doză de vaccin, doar 81 au contractat boala – depășind obiectivul de protecție al OMS de 75%. Un studiu de fază 3 – pentru a testa siguranța și eficacitatea vaccinului la un număr mult mai mare de oameni – a început în patru țări africane la sfârșitul lunii aprilie 2021, urmărind aprobări accelerate dacă are succes.

Fabricarea vaccinului este în curs de desfășurare la cel mai mare furnizor mondial de vaccinuri, Serum Institute of India. Acest parteneriat era deja în vigoare anul trecut, când a lovit COVID-19, permițând pivotarea rapidă către fabricarea vaccinului Oxford împotriva coronavirusului.

Un beneficiu de durată al pandemiei de COVID-19 ar putea fi astfel un drum mai rapid către un vaccin împotriva malariei.