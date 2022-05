Cum ajută criza refugiaților intrarea României în Schengen. Bogdan Aurescu explică în ce fel ţara noastră ajută Republica Moldova

Ministrul de externe a explicat în ce fel Bucureștiul a ajutat Chișinăul pentru a trece peste criza refugiaților, dar și pentru a atenua efectele economice ale războiului din Ucraina.

Bogdan Aurescu: Pentru Republica Moldova este greu

„Când ai peste 100.000 de refugiați și cheltuiești peste 1 milion de euro pe zi, e greu. . În plus, există dificultăți economice legate de situația din Ucraina, probleme cu exporturile și importurile”, a declarat Bogdan Aurescu.

„Am încercat să găsim soluții pentru securitatea enegretică a Republicii Moldova, am încercat să găsim gaz, să cumpărăm electricitate, inclusiv din Ucraina, pentru a ajuta Chișinăul”, a mai spus ministrul de externe.

„De asemenea, am făcut o conferință pentru crearea unei platforme de ajutor, s-au strâns 660 de milioane de euro pentru Republica Moldova și vom face și o conferință de follow up. În plus, mai există 10 milioane de euro ajutor direct, mai e un grant nerambursabil, tot pentru a ajuta autoritățile de la Chișinău”, a adăugat oficialul român.

Mai aproape de Schengen

Ministrul a vorbit și despre situația tranzitului de refugiați din Ucraina în Republica Moldova. „Preluăm refugiați direct din Ucraina, prin coridorul creat, astfel încât să mai luăm din povara Chișinăului. În plus, am trimis 80 de tone de diverse produse pentru refugiați, am donat 5000 de tone de păcură pentru sistemul lor energetic, încercăm să limităm efectele secundare economice și umanitare ale Republicii Moldova”, a spus el.

Aurescu a anunțat și că „avem peste 927.000 de refugiați ucraineni, la care se adaugă cetățeni din state terțe pe care i-am preluat când au fugit din Ucraina și i-am ajutat, alături de ONG-uri, de cetățeni”. În plus, a mai spus ministrul, „am procesat refugiații după regulile Schengen, am lucrat împreună cu Frontex și alte agenții europene”.

Iar „hub-ul umanitar de la Suceava e făcut cu Comisia Europeană, sunt peste 35 de convoaie care au mers în Ucraina. Toate eforturile României au fost apreciate de Comisia Europeană, 8 comisari europeni au vizitat România de la începutul acestei crize, și suntem apreciați de UE și de statele membre”.

Bogdan Aurescu mai spune că acest lucru va conta și în privința . „Cred că este un argument suplimentar, pe lângă că îndeplinim și criteriile tehnice”, a declarat ministrul. „M-am ferit să dau termene, mai ales când e vorba de dosare atât de complicate și sensibile, dar eforturile noastre continuă și sper să avem o decizie pozitivă în perioada următoare”, a adăugat el.

Ce poziție are România în privința sancțiunilor

„ e în discuție în această perioadă, se referă doar la petrol, gazul nu face parte din aces pachet, dar există un nivel de ambiție la nivelul UE să rezolvăm această problemă. Noi susținem această măsură, care presupune o perioadă de tranziție, de grație, să-i zicem, nu am încă rezultatul discuțiilor de azi de la Bruxelles, dar sper să avem un consens cât mai curând posibil, pentru că Rusia trebuie presată”, a mai spus Aurescu.

„Dar mai sunt și alte măsuri, precum scoatere altor banci din sistemul SWIFT, interzicerea unor canale media, listări suplimentare de factori de decizie din Federația Rusă, precum și masuri contra Belarus, care e complice la această agresiune a Rusiei asupra Ucrainei. Am acționat foarte constructiv în acest context”, a încheiat ministrul român de externe, la Digi 24.