Cum ar arăta lumea după un război nuclear. Ce s-ar întâmpla cu alimentele și cum ar fi afectată întreaga populație

Aproape 99% din populația mondială ar putea fi afectată în cazul unui război nuclear pe scară largă între SUA și Rusia. Ce înseamnă asta și cum s-ar schimba lumea într-o singură zi?

ADVERTISEMENT

Ce s-ar întâmpla în cazul unui război nuclear

O simulare cu privire la acest subiect a fost dezvăluită recent. Practic vorbim mai degrabă despre un avertisment într-un moment în care .

Care ar fi însă rezultatul? Un astfel de război ar putea distruge atmosfera și ar provoca foamete pe scară largă. Mai mult de atât, am putea asista la niveluri de suferință fără precedent. Aici vorbim despre strămutarea a milioane de oameni, o gravă insecuritate alimentară, dar și întreruperea serviciilor esențiale.

ADVERTISEMENT

Se estimează că, în cazul unui război nuclear între SUA și Rusia, aproximativ 99% din populația țărilor beligerante, precum și din Europa și China, ar muri. Alte atacuri în întreaga lume ar putea duce la evenimente catastrofale, care ar răsturna complet structura societății.

Un nou studiu realizat de Universitatea de Stat din Pennsylvania a simulat efectele pe care le-ar avea iarna nucleară. Cercetarea a descoperit că un război nuclear global la scară largă ar putea injecta 165 de milioane de tone de cenușă în atmosferă.

ADVERTISEMENT

Lumina soarelui ar putea fi blocată

Acest lucru ar putea acționa ca un catalizator pentru a deteriora stratul protector al atmosferei, adică ozonul și pentru a bloca lumina soarelui care ajunge la suprafața Pământului, arată .

ADVERTISEMENT

La rândul său, acest lucru ar putea afecta producția globală de alimente și ar putea distruge viața a milioane de oameni. Simularea a mai arătat de asemenea că un război nuclear într-o astfel de situație ar dura aproape un deceniu.

ADVERTISEMENT

Acesta ar provoca foamete generalizată pentru cei care ar supraviețui bombardamentelor devastatoare. Radiațiile UV-B ar atinge nivelul maxim între șase și opt ani după un război nuclear, iar temperaturile globale ar scădea brusc, oprind aproape toate activitățile agricole.

Cerealele nu ar mai putea fi cultivate

Oamenii de știință au folosit porumbul, una dintre cele mai cultivate cereale din lume, ca subiect de testare. Ulterior, cercetătorii au descoperit că un război nuclear mai amplu ar putea duce la o scădere de 80% a .

În același timp, explozia și mingea de foc a exploziilor atomice produc oxizi de azot în stratosferă. Prezența oxizilor de azot și încălzirea provocată de funinginea absorbantă ar putea distruge rapid ozonul, crescând nivelurile de radiații UV-B la suprafața Pământului.

Asta ar deteriora țesutul vegetal și ar limita și mai mult producția globală de alimente, spun cercetătorii. Mai departe, simulările sugerează că ar putea dura între 7 și 12 ani pentru ca producția globală de porumb să se recupereze după iarna nucleară.

Într-adevăr, majoritatea țărilor au planuri de urgență pentru a se pregăti în cazul unui război nuclear. Chiar și așa, nimeni nu știe ce va urma și cât de catastrofal va fi.