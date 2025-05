Cum ar arăta România cu George Simion președinte: ”Călin Georgescu e o hologramă”

La Testul Puterii cu Denise Rifai s-au pus pe masă toate posibilitățile în fața căreia stă acum România, mai ales în contextul unor alegeri reluate și a unui guvern destrămat, cu George Simion și Nicușor Dan în turul doi și pe marginea prăpastiei din punct de vedere financiar.

Cum se împart voturile românilor între George Simion și Nicușor Dan

Pentru a diseca fiecare scenariu în parte, Andrei Caramitru a luat fiecare situație și a explicat-o din perspectiva unui analist economic și politic. Din punctul lui de vedere, România, dar și diaspora, . Pe 18 mai aceștia vor trebui să se dueleze și să aleagă președintele care va cârmui țara pentru următorii cinci ani. Nu este, însă, o alegere ușoară.

ADVERTISEMENT

„Există două Românii. E România aia care stă în București, Cluj, alte părți în care lucrurile merg bine economic, business-ul funcționează, oamenii sunt angajați, lucrează în private. Sunt vreo 20-30%. Șaptezeci 70% stau în diaspora sau stau în sate sau stau în orașe mici, gen Lupeni, Alexandria, Vaslui, etc. Unde e cu totul altă lume. Sau lucrezi la stat și câștigi bine, dar ca să lucrezi la stat te lovești de PSD, PNL. În privat nu prinzi nimic, că nu prea sunt joburi pe acolo sau primești joburi la salariu minim și ceva extra în plic sau faci combinații.

Te mai duci trei luni în Italia, te întorci trei luni cu banii ăia, mai faci o chestie, e mult la negru. Asta e realitatea, adică nu putem să spunem că nu e așa. Dar e 30%. În loc să fie cineva care să reprezinte și una și alta, cumva să pacifice cele două zone, avem un candidat care este pur din zona urbană, cu obsesiile urbane despre verde, despre poluare, despre alte teme de genul ăsta care nu interesează pe ceilalți absolut deloc. Matematician, foarte educat. Iarăși, dă bine la zona urbană, dar dă foarte rău la ceilalți.

ADVERTISEMENT

Simion e un tip super educat. Asta uităm de multe ori. Omul a terminat Lazărul și a luat Universitatea din București pe bune cu note foarte bune. Adică e peste mulți din politicienii pe care avem noi. Nu e de pe stradă, dar reprezintă cumva ceilalți 70%. Deci trebuie să spună mesajele pentru aia 70% care urăsc pe ceilalți 30%. Și atunci e o polarizare, în care și unii și alții se urăsc reciproc. În situația asta, când ai 70% contra 30%, cam cine câștigă? Să vedem”, a explicat Andrei Caramitru.

Cum ar arăta România cu George Simion președinte

Economistul a vorbit despre tablou în care oricare dintre cei doi clasați în turul doi va ieși președinte. Indiferent de numele câștigătorului, reformele sunt mai mult decât necesare, iar salvarea situației economice este un punct nevralgic în această perioadă de instabilitate financiară.

ADVERTISEMENT

„Amândoi candidații sunt candidații antisistem, au fost împreună la multe acțiuni civice în care luptau împreună pe aceleași teme. Deci e clar că sistemul actual de partide trebuie să se schimbe, nu are cum să mai estimeze cineva că va rămâne cum a fost până acum, că sistemul creat sub Iohannis va continua. Oricare din cei care câștigă are două opțiuni de joc. Poate să zică că am venit pe valul ăsta de furie, dar fac niște reforme.

ADVERTISEMENT

Dar se poate duce ultra ideologic ca să favorizeze doar bula lui, poate să meargă total antieconomic, adică să zică că ideologia bate rațiunea într-un fel. Sau poate să zică ce vrea bula lui s-audă. Unul să zică de Soroș și celălalt să zică despre rechinii imobile, dar să facă un parteneriat cu mediul de afaceri, cu oamenii care chiar produc ceva pe aici, ca să nu dăm naibii faliment, să zică, băi, uite, avem niște măsuri de luat. Hai să ne punem la masă, să facem ceva, să fie mai bine și în paralel îmi gestionez eu bula, dar o ducem într-o direcție. Dacă face asta, e mare lucru.

Asta e speranța mea, că oricine va veni la guvern va avea un șoc că nu ne putem plăti pensile și salariile. Și dacă nu poți să plătești pensile și salariile, nu prea reușești să mai exiști prea mult în România. Până și Trump. A venit cu ideologia lui cu tarifele. Evident că a creat tensiune și ce s-a întâmplat? Dobânzile au crescut peste 5% la sută, care pentru americani e cum ar fi la noi 15% la sută. În momentul ăla, a făcut zece pași în spate. Deci automat bursa a început iar să crească, a lăsat o baltă. N-ai cum să te bați cu realitatea economică.

Deci cred că se vor lovi de realitatea economică foarte rapid. Și poate asta ne va duce la un fel de reformă către ceva care oricum trebuia reformat. Pericolul la Simion e să nu fie preluat de zona Georgescu. Securiști, ruși, ce naibii ori fi, care habar n-au ce să mai întâmplă în lumea reală. Dacă mergem în direcția asta, suntem în faliment clar și s-a terminat. Dacă vin niște oameni de afaceri deștepți în jurul lui Simion care îl direcționează, poate să fie ok, mai bine. Nu mai bine decât acum, dar nu ne ducem în cap”, este de părere analistul Andrei Caramitru.

Cine stă în spatele câștigătorului turului unu

Întrebat cine crede că se află în spatele candidatului George Simion, Caramitru a spus că nu este un om, ci un întreg sistem format din mai multe grupări care, de-a lungul timpului, s-au coordonat pe șeful AUR. Ulterior, odată cu apariția lui Călin Georgescu, mișcarea suveranistă pusă în scenă de George Simion în România a căpătat alte nuanțe.

„Sunt mai multe grupări, cum sunt și în spatele lui Nicușor Dan, cum sunt și în spatele PSD-ului sau în spatele PNL-ului. Deci nu există un om. Lumea care crede că există un om, un fel de Soroș care gestionează lucrurile, e defazat. Totdeauna sunt mai multe grupuri de influență, oameni care au idei diferite, e normal. Până să apară Georgescu, era o grupare clară de oameni de afaceri local, de diverse oameni de prin servicii mai tinere, care cumva au zis, dom’le, creăm o chestie suveranistă la noi, că vedem valul cu Trump și mai pro-business.

Se împrietenise cu Meloni, adică a intrat într-un anumit establishment de dreapta. A apărut Georgescu, care pentru ei a fost un șoc. Era clar din afară, altă zonă de influență. Și după aceea l-au cooptat pe ăla cumva și probabil că se vor bate între ei. Va depinde cine va câștiga sau cum va fi echilibru. Rațional vorbim, e posibil ca oamenii chiar să aibă mega-încredere din zona lui în Călin Georgescu și mai puțin în el.

S-ar putea să fie o politică de-asta de electoral înainte de vot ca să ia voturile alea să rămână la el. După aceea să scape de el că nu ai nevoie de al doilea lider suveranist. Întotdeauna e un lider, ai un Mussolini, ai un Trump. Trump nu poate să împartă, până și Musk a încercat după șase luni, a fost cam dat la o parte. Adică nu poți să împarți puterea cu unul care e mai șmecher decât tine”, a continuat analistul.

”Călin Georgescu e o hologramă”

Invitatul realizatoarei Denise Rifai a vorbit și despre posibilitatea ca fostul candidat Călin Georgescu să fie implicat tot mai mult în planul prezidențial al lui George Simion. S-a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca . Caramitru a analizat pe scurt acest scenariu cu Simion președinte și Georgescu prim-ministru.

„Probabilitatea a unu că e o chestie tactică. Probabilitatea a doi e ca gruparea din spate lui Călin Georgescu, că Călin Georgescu e o hologramă, e cineva pus în față de alții, evident, adică nu putea să ajungă undeva. Să nu fi preluată ăia puterea acolo între ei și să-l direcționeze. Dacă e cazul doi, e prost. Dacă e cazul unu, mai e o mini-microscopică șansă să nu fie atât de mare dezastru. Speculez complet, nu-mi dau seama ce se întâmplă acolo.

Vorbește de Georgescu, poate să fie Georgescu, adică poate să facă o chestie de genul ăsta, îl pune pe Georgescu, face totul praf. A doua posibilitate este Ponta în ideea să facă tandem cu PSD-ul și așa se iau foarte mulți primari, poate. A treia să fie cineva de sacrificiu, nu știu, de pe acolo, poate să fie un primar. Mai e posibilitatea să pună un guvern semi-tehnocrat, ca ăștia să ia măsurile mai dure, să nu deconteze, deci calculele sunt multiple”, a conchis economistul la Testul Puterii cu Denise Rifai, emisiune ce poate fi vizionată în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18.00, live, doar pe .