FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, în urnele de la tragerea la sorți a grupelor Europa League și Conference League. Cine ar fi echipa cea mai avantajată în caz de calificare în play-off

Mai sunt de jucat meciurile din play-off-urile de Europa League și Conference League înainte de intrarea în faza grupelor. Dacă se va respecta calculul hârtiei și toții capi de serie se vor califica, atunci urnele pentru tragerea la sorți sunt clare.

Urnele pentru tragerea la sorți a grupelor Europa League și Conference League, în cazul care toate favoritele merg mai departe

În această situație, două dintre echipele din România ar fi sigure de prezența în faza grupelor. Este vorba de campioana FCSB, care ar prinde grupa de Europa League, și de CFR Cluj, care ar evolua în Conference League.

Cu un coeficient de 22.500, ”roș-albaștrii” ar intra în urna a treia valorică a Europa League, alături de nume importante ale fotbalului continental precum Freiburg, Nottingham Forest, Nice, Bologna sau Celta Vigo.

De partea cealaltă, CFR Cluj are un coeficient de 19.000 care o ajută să prindă ultima poziție în urna a doua valorică de Conference League, în dauna campioanei Poloniei, Lech Poznan. În această urnă se găsesc echipe de top precum Sparta Praga, Anderlecht, Dinamo Kiev, Crystal Palace sau Istanbul Bașakșehir, adversara Universității Craiova în play-off.

Cu cine joacă echipele românești în play-off-ul din cupele europene

Cea de-a treia formație din țara noastră prezentă în faza play-off-ului, Universitatea Craiova, nu a fost luată în calcul în această variantă, deoarece nu este favorită în ”dubla” cu Istanbul Bașakșehir din Conference League.

În cazul în care oltenii vor da marea lovitură și vor trece de puternica echipă din Turcia, atunci vor intra în urna a șasea valorică, ultima, la tragerea la sorți. , returul urmând să aibă loc în Bănie

În play-off-ul de Europa League, . Turul se va juca pe Arena Națională, iar returul în Scoția. . Prima manșă va avea loc în Suedia, iar returul în Gruia. Partidele din această fază se vor disputa pe 21 august (turul) și 28 august (returul).