Sport

FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, în urnele de la tragerea la sorți a grupelor Europa League și Conference League. Cine ar fi echipa cea mai avantajată în caz de calificare în play-off

Se știe componența urnelor pentru tragerea la sorți a grupelor de Europa League și Conference League, în cazul în care nu va exista nicio surpriză în play-off.
Traian Terzian
15.08.2025 | 11:14
FCSB CFR Cluj Universitatea Craiova in urnele de la tragerea la sorti a grupelor Europa League si Conference League Cine ar fi echipa cea mai avantajata in caz de calificare in playoff
SPECIAL FANATIK
Cum ar arăta urnele la tragerea la sorți a grupelor Europa League și Conference League dacă s-ar califica toate favoritele. Sursă foto: colaj Fanatik

Mai sunt de jucat meciurile din play-off-urile de Europa League și Conference League înainte de intrarea în faza grupelor. Dacă se va respecta calculul hârtiei și toții capi de serie se vor califica, atunci urnele pentru tragerea la sorți sunt clare.

ADVERTISEMENT

Urnele pentru tragerea la sorți a grupelor Europa League și Conference League, în cazul care toate favoritele merg mai departe

În această situație, două dintre echipele din România ar fi sigure de prezența în faza grupelor. Este vorba de campioana FCSB, care ar prinde grupa de Europa League, și de CFR Cluj, care ar evolua în Conference League.

Cu un coeficient de 22.500, ”roș-albaștrii” ar intra în urna a treia valorică a Europa League, alături de nume importante ale fotbalului continental precum Freiburg, Nottingham Forest, Nice, Bologna sau Celta Vigo.

ADVERTISEMENT

urne tragere la sorți grupe Europa League Conference League

De partea cealaltă, CFR Cluj are un coeficient de 19.000 care o ajută să prindă ultima poziție în urna a doua valorică de Conference League, în dauna campioanei Poloniei, Lech Poznan. În această urnă se găsesc echipe de top precum Sparta Praga, Anderlecht, Dinamo Kiev, Crystal Palace sau Istanbul Bașakșehir, adversara Universității Craiova în play-off.

urne tragere la sorți grupe Europa League Conference League

Cu cine joacă echipele românești în play-off-ul din cupele europene

Cea de-a treia formație din țara noastră prezentă în faza play-off-ului, Universitatea Craiova, nu a fost luată în calcul în această variantă, deoarece nu este favorită în ”dubla” cu Istanbul Bașakșehir din Conference League.

ADVERTISEMENT
Avertisment pentru românii care au vizitat Italia: Actele de identitate scanate la recepție,...
Digi24.ro
Avertisment pentru românii care au vizitat Italia: Actele de identitate scanate la recepție, furate de hackeri

În cazul în care oltenii vor da marea lovitură și vor trece de puternica echipă din Turcia, atunci vor intra în urna a șasea valorică, ultima, la tragerea la sorți. Meciul tur din play-off se va disputa în deplasare, returul urmând să aibă loc în Bănie

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul...
Digisport.ro
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie

În play-off-ul de Europa League, FCSB va întâlni Aberdeen. Turul se va juca pe Arena Națională, iar returul în Scoția. Vicecampioana CFR Cluj va da piept în ultimul tur de calificare din Conference League cu Hacken. Prima manșă va avea loc în Suedia, iar returul în Gruia. Partidele din această fază se vor disputa pe 21 august (turul) și 28 august (returul).

ADVERTISEMENT
1.45 este cota Betano pentru ”goluri prima repriză: peste 0.5” la Rapid - FCSB
Gigi Becali i-a schimbat postul lui Dennis Politic pentru derby-ul Rapid – FCSB
Fanatik
Gigi Becali i-a schimbat postul lui Dennis Politic pentru derby-ul Rapid – FCSB
Decizia luată de Universitatea Craiova înainte de marele meci din play-off-ul Conference League....
Fanatik
Decizia luată de Universitatea Craiova înainte de marele meci din play-off-ul Conference League. Ce se întâmplă la partida cu Csikszereda
Detinătorul drepturilor tv din SuperLiga demontează varianta atacului cibernetic la Drita – FCSB....
Fanatik
Detinătorul drepturilor tv din SuperLiga demontează varianta atacului cibernetic la Drita – FCSB. De ce ar fi căzut de fapt Voyo + semne mari de întrebare înainte de startul Premier League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
S-au speriat de Craiova? Cei de la Bașakșehir au trimis o cerere către...
iamsport.ro
S-au speriat de Craiova? Cei de la Bașakșehir au trimis o cerere către Federația din Turcia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!