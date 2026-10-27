Cum ar fi arătat Universitatea Craiova cu George Cîmpanu! Cota i s-a dublat și are cifre spectaculoase

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George Cîmpanu traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei, departe de fotbalul românesc. Fostul mijlocaș al Universității Craiova s-a impus rapid la Chongqing Tonglianglong, în China, unde a adunat 7 goluri și 7 pase decisive în 27 de apariții. Evoluțiile sale au fost însoțite de o creștere importantă a cotei de piață, de la 550.000 la un milion de euro. Cifrele sale readuc în discuție o întrebare interesantă pentru suporterii olteni: cum ar fi arătat actuala Universitatea Craiova dacă George Cîmpanu ar fi rămas în Bănie?

George Cîmpanu impresionează în China! 14 contribuții decisive în 27 de meciuri

La 26 de ani, pentru a-și pune în valoare calitățile ofensive. După mai multe experiențe în SuperLiga, mijlocașul român a ales să își continue cariera în China, la Chongqing Tonglianglong. Adaptarea la un campionat diferit, într-o țară cu o cultură fotbalistică și un stil de viață distincte, nu l-a împiedicat să devină unul dintre jucătorii importanți ai formației sale.

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Cîmpanu a fost utilizat în 27 dintre cele 29 de etape disputate, iar 7 goluri și 7 assisturi. Practic, fostul fotbalist al Craiovei a contribuit direct la 14 goluri, ceea ce înseamnă, în medie, o contribuție decisivă la aproximativ fiecare două apariții. Pentru un jucător aflat la prima experiență în afara României, cifrele reprezintă un progres important și confirmă că mutarea în China chiar i-a oferit continuitatea de care avea nevoie.

7 goluri și 7 pase de gol are George Cîmpanu în China, în actualul sezon

Cota lui George Cîmpanu a explodat după plecarea din România

Evoluțiile mijlocașului român se reflectă și în valoarea sa de piață. Potrivit evaluărilor publicate de Transfermarkt, George Cîmpanu era cotat la 550.000 de euro în momentul despărțirii de FC Botoșani, la finalul sezonului 2025-2026. Acum, valoarea sa a ajuns la un milion de euro, o creștere de 450.000 de euro, echivalentă cu aproximativ 82% din cota pe care o avea înaintea transferului.

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Astfel, valoarea mijlocașului s-a apropiat de dublul celei înregistrate la plecarea din SuperLiga, într-un interval relativ scurt. Saltul este cu atât mai interesant cu cât Cîmpanu nu a plecat din România după un sezon în care să fi fost în centrul atenției, ci după o perioadă în care a evoluat la mai multe echipe.

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550.000 de euro era cota lui Alexandru Cîmpanu la momentul plecării în China

1 milion de euro este valoarea lui Alexandru Cîmpanu pe transfermarkt

Cum ar fi arătat Universitatea Craiova cu George Cîmpanu

Înainte să ajungă în China, George Cîmpanu a avut cea mai lungă și importantă perioadă a carierei sale la Universitatea Craiova. Mijlocașul a evoluat timp de patru sezoane consecutive pentru formația din Bănie, unde a strâns 119 meciuri, 12 goluri și 7 pase decisive. Acum, după cele 14 contribuții decisive reușite în 27 de partide la Chongqing Tonglianglong, apare întrebarea: cum ar fi arătat actuala echipă a Craiovei cu Cîmpanu în lot?

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În sistemul 3-4-3 folosit de Filipe Coelho, fostul jucător al oltenilor ar fi putut evolua în flancul stâng al atacului, în locul lui Ștefan Baiaram. David Matei ar fi rămas titular în partea dreaptă, inclusiv pentru respectarea regulii U21, iar Assad Al-Hamlawi și-ar fi păstrat poziția de atacant central.

Un posibil prim 11 al Universității Craiova cu George Cîmpanu în echipă ar arăta în felul următor: Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu – Matei, Assad, George Cîmpanu.

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Ar fi fost, evident, o concurență dificilă cu Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Craiovei. Tocmai de aceea, includerea lui Cîmpanu în primul 11 reprezintă un exercițiu ipotetic, nu o certitudine. Totuși, cele 7 goluri și 7 pase decisive din China sugerează că mijlocașul de 26 de ani ar fi putut aduce un plus de eficiență în ofensiva Științei.

O altă variantă ar fi fost ca George Cîmpanu să evolueze în partea dreaptă a atacului, pe poziția ocupată de David Matei. În acest scenariu, tânărul fotbalist al Craiovei ar fi putut fi retras în centrul liniei de mijloc, în locul unuia dintre Băluță sau Cicâldău. Astfel, Filipe Coelho i-ar fi putut folosi simultan pe Cîmpanu, Baiaram și Matei, păstrându-l pe ultimul în teren și respectând regula U21.