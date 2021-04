Cum ar fi furat Zanni biscuiți la Survivor România 2021. Ipoteza prezentată de un fost concurent Exatlon

Consiliu tensionant seara trecută la „Survivor România”, după ce Zanni a recunoscut, în contextul unui conflict cu Elena Marin, că a furat un pachet de biscuiți găsit în jungla Dominicană și i-a împărțit cu unii dintre membrii echipei roșii.

Daniel Pavel l-a anunțat pe Zannidache că va lua măsuri, împreună cu echipa de producție, dat fiind faptul că Faimosul a încălcat regulamentul cu bună știință și trebuie să fie sancționat.

Fanii se întreabă cum ar fi putut fura cântărețul de 24 de ani un pachet de biscuiți tocmai în junglă, iar un fost concurent de la „Exatlon România”, Yamato Zaharia, a prezentat un scenariu posibil al furtului.

Cum ar fi furat Zanni biscuiți la Survivor România 2021

Zanni este în pericol de eliminare după ce și-a recunoscut fapta în cadrul Consiliului de eliminare de vineri seara la „Survivor România”, unde a dezvăuit că a furat un pachet de biscuiți și i-a împărțit cu unii dintre colegi, printre care și Elena Marin, cu care a avut un nou conflict.

Fostul concurent de la „Exatlon România” Yamato Zaharia a prezentat o ipoteză prin care Faimosul Zanni ar fi putut fura biscuiți în junglă.

Acesta susține că, cel mai probabil, un cameraman sau o altă persoană din producție ar fi scăpat un pachet de biscuiți, pe care Zanni, dominat de foame și de instinctul animalic, l-ar fi găsit și l-ar fi luat pentru el și colegi. Yamato îl apreciază pe Faimos pentru faptul că nu a ales să mănânce biscuiții singur, pe ascuns, și că s-a gândit și la coechipierii săi.

„PS: Tot ce se întâmplă acolo este real! Dar se mai întâmplă ca pe lângă traseu cameramanii sau persoanele de acolo să își uite biscuiții, cafeaua, țigările, etc…Când intervine instinctul animalic începi să iei tot ce găsești fără să te vadă nimeni. Este de apreciat că a împărțit cu toți și nu i-a mâncat singur”, a transmis Yamato Zaharia pe Facebook.

Alin Sălăjean a recunoscut că a furat mâncare la Survivor România

Fostul Războinic Alin Sălăjean, concurent în ediția actuală a reality show-ului de la Kanal D, a recunoscut, după eliminarea din competiție, că a furat mâncare la un moment dat, pe care a împărțit-o cu colegii săi din echipa albastră.

În cadrul unui videoclip aături de Iancu Sterp, fostul concurent a recunoscut că a recurs la un astfel de gest de dragul coechipierilor și că a „păcălit” echipa de producție.

„Nu am mâncat din gunoaie, pentru că am fost unul dintre concurenții care au rezistat cu brio lipsei de mâncare. Am furat. Sunt bărbat și sunt asumat.

Am furat două sandviciuri și două napolitane de la producție. Ce am făcut cu ele? M-am dus la echipa mea și am împărțit frățește această captură. Eu am părăsit competiția Survivor din punct de vedere medical și nu din alte motive”, a dezvăluit recent Alin Sălăjean.