Sport

Cum ar fi încercat idolul fotbalului din Ucraina să obțină cetățenia română. Acesta se apără: ”Am una singură”

Idolul fotbalului din Ucraina, un fotbalist adulat ani la rândul de fani, a ajuns acum un ”trădător” în țara vecină. Acesta e acuzat că ar fi agent FSB (fostul KGB) și că a încercat să obțină cetățenia română.
Adrian Baciu
26.06.2026 | 12:00
Cum ar fi incercat idolul fotbalului din Ucraina sa obtina cetatenia romana Acesta se apara Am una singura
Fotbalistul din Ucraina care ar fi trădat pentru Rusia rupe tăcerea: ”Am o singură cetățenie și nu este română”. Sursa foto: hepta.ro
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Continuă scandalul și acuzațiile în jurul lui Anatoliy Tymoschuk (47 de ani), idolul fotbalului din Ucraina. Odinioară un jucător extrem de apreciat în țara vecină, acesta a ajuns în prezent să fie considerat un mare trădător și să fie hulit de toți ucrainenii. Pe numele său au fost aduse acuzații extrem de grave în ultimii ani. S-a spus că ar fi agent FSB (fostul KGB) și că a încercat să obțină cetățenia română. Fostul mijlocaș se apără.

De ce a fost numit un trădător în Ucraina Anatoliy Tymoschuk

Înainte de invazia pe scară largă declanșată de Vladimir Putin în 2022 în Ucraina, Anatoliy Tymoschuk a fost unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ucraineni ai generației sale. Acesta fost căpitanul naționalei în aproape 150 de selecții și a participat la Cupa Mondialp 2006, unde Ucraina a ajuns până în sferturile de finală (cea mai bună performanță din istoria naționalei)

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La nivelul echipelor de club, Tymoschuk a avut succese la Șahtior Donețk și ulterior la Bayern Munchen, ceea ce i-a consolidat statutul de vedetă. Apoi, după începerea războiului din 2022, imaginea sa în Ucraina s-a deteriorat radical. Motivul principal a fost faptul că a ales să rămână antrenor secund la Zenit Saint Petersburg în Rusia, echipa din orașul lui Putin. În plus, ucraineanul nu a condamnat public invazia rusă, așa cum sperau conaționalii săi.

La un an după ce Rusia a invadat Ucraina, autoritățile de la Kiev au luat măsuri dure împotriva fostului jucător din națională. În ianuarie 2023, împotriva lui Tymoschuk au fost introduse sancțiuni personale pe o perioadă de 10 ani. I s-a interzis intrarea în Ucraina și i-au fost retrase toate distincțiile de stat. În plus, toate activele sale (financiare, mobile și imobile) au fost blocate.

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Tymoschuk ar fi încercat să obțină cetățenia română printr-o ”bunică” din Bucovina

Cu aceste interdicții pe numele său, fostul jucător a început să caute modalități pentru a ieși cumva de sub sancțiunile Ucrainei. Presa din țara vecină a publicat o serie de documente din care reieșea că antrenorul de la Zenit încerca să obțină cetățenia română. Jurnaliștii de la TSN.ua scriu că la serviciul de migrație al României a ajuns un dosar cu arborele genealogic al lui Tymoschuk. Potrivit acestor documente, fostul fotbalist ar fi de fapt bucovinean. Mai exact, bunica lui s-ar fi născut în 1929 pe teritoriul României.

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Adevărul, mai scrie sursa citată, este acela că în documentele ucrainene o astfel de bunică nu există. În plus, rudele fotbalistului nu știu nimic despre existența ei. ”Ce români, ce tot vorbiți? Are o singură bunică. Ea locuiește în apartamentul de lângă părinții lui. Înainte locuia în Novovolînsk, pentru că bunicul era miner. Toți sunt din Volînia”, spune fosta soție a fotbalistului, Nadiya. Ea adaugă că în familia Tymoschuk nu au existat niciodată rude din Bucovina. Ba mai mult, acum zece ani, când căutau posibilități de a obține drept de ședere în UE, el căuta rude în Belarus și Polonia, iar despre România nu era vorba deloc.

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Este agent FSB Anatoliy Tymoschuk? Cum se apără acesta de toate acuzațiile.

În afară de acuzațiile cu ”bunica” româncă, s-a mai scris că Anatoliy Tymoshchuk ar fi agent al Serviciilor Secrete din Rusia. Fostul jucător de la Bayern a negat vehement toate acuzațiile. Despre ”bunica” din Bucovina, el a negat povestea și a spus că are doar cetățenie ucraineană, ”cu siguranță nu română”.

Nu am de gând să comentez fake news-uri absurde. Nu văd niciun sens în asta. Știu cine le răspândește. Încerc să nu le citesc și să nu le urmăresc. Uneori însă ele ajung și la mine. Iar cetățenia, am doar una singură și cu siguranță nu este română”, a declarat Tymoshchuk. Din 2017, acesta muncește ca antrenor secund la Zenit Sankt Petersburg, club pentru care a jucat anterior.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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