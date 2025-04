Cum ar fi murit, de fapt, căpitanul Titanicului. O nouă carte încearcă să rezolve misterul

Felul în care a murit căpitanul Titanicului rămâne un mister pentru toată lumea. O carte apărută recent încearcă să rezolve, însă, această enigmă. Autorul a respins controversele privind o posibilă sinucidere.

Adevărul despre cum și-a pierdut viața căpitanul Titanicului. Au apărut mai multe teorii până acum

La mai bine de , Titanicul continuă să îi fascineze pe oameni, care își pun întrebări și caută răspunsuri. A apărut, recent, o carte în care sunt explorate controversele privind soarta căpitanului Edward Smith înainte de scufundare, potrivit

În volumul “Titanic Legacy: The Captain, The Daughter and The Spy”, autorul Dan E. Parkes încearcă să ofere răspunsuri în legătură cu moartea căpitanului Smith. În carte sunt respinse zvonurile potrivit cărora comandantul și-ar fi pus capăt zilelor.

La câteva zile după scufundarea Titanicului, presa de la acea vreme a publicat mai multe articole despre moartea comandantului. De exemplu, pe 18 aprilie 1912, Los Angeles Express scria “Căpitanul E.J. Smith s-a împușcat”. Publicația britanică Daily Mirror scria, a doua zi, “Căpitanul Smith se împușcă pe puntea de comandă”.

Parkes susține, în cartea sa, că nu există dovezi clare care să demonstreze sinuciderea căpitanului. Acesta a sugerat, însă, că pasagerii au auzit, probabil, focuri de armă, trase pentru a putea controla mulțimea panicată. Aceștia ar fi putut presupune, apoi, că Edward Smith s-a împușcat.

Ce au spus supraviețuitorii despre căpitanul Smith

Mărturiile despre soarta căpitanului au fost diferite în cazul mai multor supraviețuitori ai tragediei. De exemplu, Robert Williams Daniel, a declarat, pentru New York Herald, următoarele: “L-am văzut pe căpitanul Smith pe punte”, în timp ce vasul se scufunda.

“L-am văzut pe căpitanul Smith smuls de pe punte de valuri, apoi înotând în apă. Era încă în uniformă, cu chipiul pe cap. Un bărbat de pe plută a încercat să-l ajute, dar căpitanul a refuzat și a strigat: «Aveți grijă de voi, băieți.» Nu știu ce s-a întâmplat cu el după aceea, dar presupun că s-a scufundat”, a declarat Isaac Maynard, un bucătar de pe Titanic.

Alți supraviețuitori l-au prezentat pe Smith ca pe un erou deoarece a salvat un bebeluș înainte de a se scufunda. Frederick Harris, un fochist, a spus că “l-a văzut pe căpitan sărind în apă și apucând un copil, pe care l-a plasat pe o plută. Nu l-a mai văzut după aceea”, a declarat acesta pentru The Western Daily Mercury.

Autorul Dan E. Parkes a descris acuzațiile aduse lui Smith ca fiind nedrepte și, în același timp, nefondate. Acesta a respins zvonurile potrivit cărora căpitanul ar fi consumat alcool în mod excesiv. De altfel, autorul nu este de acord nici cu zvonurile despre faptul că Smith ar fi ignorat avertismentele privind aisbergurile.

Argumentul autorului a fost faptul că, în urma tragediei, supraviețuitorii au căutat un vinovat. Astfel, au dat vina pe căpitan, iar familia acestuia a avut de suferit din cauza acuzațiilor, și anume soția sa, Elanor, și fiica lor, Mel, în vârstă de 7 ani atunci.

după moartea căpitanului. La trei luni de la scufundarea Titanicului, un bărbat din Baltimore spunea că Smith a supraviețuit, de fapt, și a trăit sub o identitate falsă. După mai mulți ai, publicația Life Magazine scria despre un om fără adăpost din statul Ohio, care pretindea că este căpitanul.

Cum ar fi murit căpitanul

După ce a analizat mărturiile, dar și dovezile disponibile, Parkes a ajuns la concluzia că nu a fost vorba despre o sinucidere în cazul lui Edward Smith. Autorul susține că acesta ar fi murit înecat sau înghețat în apele Oceanului Atlantic, împreună cu ceilalți pasageri și membri ai echipajului care și-au pierdut viețile.

Parkes a scris despre Smith că era un comandat devotat. Acesta și-a îndeplinit datoria până în ultimul moment. “Ei bine, dacă cel mai mare vas din lume se scufundă, eu mă voi scufunda cu el”, au fost cuvintele căpitanului Smith, atribuite de Chicago Tribune, menționate și de autor, notează .

În cartea sa, Parkes a încercat să clarifice misterul morții căpitanului și să restabilească reputația acestuia. Autorul nu a fost de acord cu acuzațiile nefondate, care implică sinuciderea.

Soarta căpitanului a rămas, însă, unul dintre mistere tragediei din 1912, în care peste 1400 de persoane au murit. Mulți își pun și acum întrebări în legătură cu tragedia care a marcat istoria navigației. Cartea lui Dan E. Parkes oferă o nouă perspectivă asupra lucrurilor.