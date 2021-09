Cum ar fi posibil ca şcolile să funcţioneze în format fizic, fără a deveni focare de coronavirus. Soluţiile propuse de asociaţiile de părinţi şi elevi

Posibilitatea ca școlile să rămână deschise şi după ce incidenţa dintr-o localitate trece de 6 la mia de locuitori a agitat spiritele printre elevi și părinți. Ambele tabere spun că decizia este una greșită și că sistemul hibrid trebuia pregătit mult mai bine. Mai ales că autoritățile se așteptau la o creștere semnificativă a numărului de infectări.

Groza Ana Maria, președintele Asociației elevilor din București și Ilfov crede că s-a plecat greșit încă de la început. .

Testarea în masă, singura soluție pentru un învățământ normal!

Un singur caz de COVID-19 în clasă trebuie să ducă la trecerea cât mai rapidă în sistem online, a atras atenția aceasta. „Personal mi se pare că nu este o decizie bună ca elevii să rămână peste 6 la mie în unitățile de învățământ pentru că nu este sigur, chiar și persoanele vaccinate pot să ia acest virus. În schimb, cred că anii terminali ar trebui să vină totuși la școală pentru că ei au un examen în față și trebuie să se pregătească conform.

Eu, personal, am văzut decizia aceasta de la început. Am știut că așa o să se întâmple pentru că Ministerul în vară a anunțat că există un singur scenariu în care elevii vor merge la școală și atunci eram destul de sceptică în privința acestui lucru. Și am spus că, totuși, trebuie să existe și un plan B. Și iată că scepticismul meu a fost confirmat în această privință pentru că eu nu cred că a existat concret un plan B prin care elevii să poată să meargă în sistemul online fără să existe probleme”, a explicat Groza Ana Maria pentru FANATIK

Banii reprezintă principala problemă a sistemului. Elevii consideră că bugetul alocat Ministerului Educației nu este unul suficient nici măcar pentru salariile profesorilor. Despre dezvoltarea unei platforme pentru învățământul online nu se poate pune problema

„În continuare cred că sistemul online nu este unul destul de performant pentru că nu au existat infrastructura și bugetul necesar pentru a-l dezvolta, dar sunt de părere că trebuie să venim cu o idee care să-i poată ajuta și pe elevii din ani terminali.

Eu nu sunt de acord cu acest scenariu hibrid. Adică dacă există un caz de COVID-19 în clasa respectivă mi se pare că toți elevii trebuie să treacă în online. Dar, o spun din nou, ca să putem face lucrul acesta trebuie să existe investiții”, a mai zis președintele Asociației elevilor din București și Ilfov

Ce a solicitat președintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi

Iulian Cristache a solicitat autorităților o testare în masă a copiilor. Președintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi spune că cine nu este de acord trebuie să își asume acest lucru și să accepte trecerea copiilor în online.

Cu toate acestea, Cristache a tras și un semnal de alarmă – ca să se poată desfășura această testare trebuie ca autoritățile să pună la dispoziția școlilor întreg necesarul.

„Decizia este una care suportă tot felul de comentarii pro sau contra pentru că, personal, mă uit la comentariile părinților și văd ce se întâmplă. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că se poate continua, dar în condițiile testării în masă.

Dacă ne dorim să revenim la școală și părinții sunt de acord atunci să fie testați copiii în masă și să intre în unitățile de învățământ. Dacă părinții nu sunt de acord, atunci cei care nu sunt de acord să-și lase copiii în online.

Dacă facem doar după ureche și că vrem ca școala să se închidă ultima fără să luăm în calcul că ATI-urile sunt pline și că acest virus afectează și copiii riscăm să plângem puțin mai târziu ceea ce nu îmi doresc acest lucru. Deci, ori venim și respectăm regulile și punem la dispoziția școlilor tot ce este necesar plecând de la asistență medicală, plecând de la teste care trebuie să fie deja pe stoc și nu doar să pună mâna directorul și să comande la DSP și să-i răspundă ăla de la DSP și să i le trimită peste o săptămână.

Deci dacă vrem să continuăm școala, la fel cum se întâmplă și afară, trebuie să acceptăm testarea în masă și cei care nu vor să rămână în online. Este singura variantă plauzibilă în acest moment”, a zis Iulia Cristache pentru FANATIK.

Sistemul online, deloc atractiv pentru elevi

Președintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi nu a ezitat o clipă și a atras atenția asupra sistemului online. Iulian Cristache consideră că profesorii nu sunt instruiți și nici nu există o platformă adecvată.

„Sistemul poate să ducă, dar nu poate să o facă la un nivel calitativ. Sistemul hibrid l-am mai avut și anul trecut, l-am mai avut și în primăvară, din păcate, în ultimul an și jumătate nu am învățat nimic. Atât timp cât din 200 și ceva de mii de profesori pregătești doar 50-60 de mii și mai ai și un deficit de 200 de mii, atât timp cât nu pregătești niște conținuturi adecvate pentru online și constați și acum că nu ai aceste conținuturi, atât timp cât nu ai o platformă de evaluare standardizată în online astfel încât să putem să facem și online dacă asta este situația pentru că este o situație neprevăzută și nimeni nu are o soluție minune până în momentul de față.

Dar dacă am avea o platformă securizată de standardizare evaluată atunci nu ar fi nicio problemă ca propriii copii să fie testați și în online. Dacă s-ar respecta toate regulile la unitățile de învățământ astfel încât profesorii să-și facă cu adevărat aceste ore nu ar fi nicio problemă”, a adăugat Cristache

Părinții consideră că profesorii trebuie să se adapteze timpurilor și problemelor pe care le traversăm. În sistem online, lecțiile au nevoie să fie mai atractive.

„Din păcate avem probleme la nivel de resursă umană, avem încă probleme la nivel de infrastructură, la nivel de logistică și la nivel de familie. Pentru că familiile trebuie să vină în sprijinul copiilor în această situație.

Nu este ușor nici pentru profesor să predea și în clasă, să predea și în spatele calculatorului atât timp cât dacă nu știi să îți faci o lecție plăcută, să o adaptezi conţinutului online şi chiar dacă ai de partea cealaltă a calculatorului copii cu camera închisă care fac orice mai puțin carte, atunci nu putem să vorbim despre succes, ci vorbim doar despre un eșec care este previzibil”, a mai zis Cristache.

Unde are dreptate ministrul Educației

Într-un singur lucru nu poate fi contrazis ministrul Educației. Iulian Cristache crede că Sorin Cîmpeanu are dreptate atunci când spune că elevii nu se infectează neapărat în unitățile de învățământ.

„Avem nevoie de o rată a vaccinării mult mai mare, dacă noi adulții suntem responsabili și vrem să ajutăm copiii, haideți să terminăm cu cipurile și cu oculta și să ne vaccinăm. Și atunci, dacă am fi, noi, adulții într-un proces de 80-90 la sută, cum se întâmplă în țările dezvoltate, am veni în sprijinul copiilor și n-ar mai fi așa o rată mare de infectare pentru că nu în școală se infectează cel mai mulți copii, ci, probabil, pe drumul de la școală către casă, probabil în familie, probabil la mall, la filme și la baruri, la cafenele și la terase. Trebuie să fim sinceri cu acest lucru și din acest punct de vedere îi dau dreptate ministrului.

Asta nu înseamnă că în perioada următoare de timp, copiii care se duc infectați la școală nu pot infecta în masă. Și asta este la fel de adevărat și atunci familia este responsabilă. În momentul în care copilul tău are cel mai mic simptom chiar dacă vorbim despre o simplă răceală, nu îl mai trimiți la școală.

Și alegi două variante, ori îl ții acasă și comunici și îl învoiești pe baza unor adeverințe medicale ori, dacă nu, îl trimiți la școală cu obligativitatea să fie testat. Dacă statul nu este în stare să facă acest lucru atunci mai bine stai acasă”, a punctat Președintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi.

Mai mult decât atât, pe lângă testarea care pică în responsabilitățile autorităților, oamenii trebuie să înțeleagă că pandemia de coronavirus poate fi depășită doar prin vaccinare. Este, de altfel, și apelul pe care Iulian Cristache l-a făcut pentru toți părinții.

„Eu înțeleg că un singur copil este suficient să decedeze și atunci, doamne ferește, de aceea, nici eu nu pot să vin cu o soluție minune și să spun trimiteți copiii la școală în orice situație. Nu pot să spun așa ceva pentru că n-aș putea să mă uit în ochii unui părinte care, doamne ferește, are un astfel de deces.

Dar, dacă îți asumi ca părinte și dai posibilitatea să se testeze atunci îți asumi și tu ca părinte acest risc. Vrei școală față în față? Bun, copilul este testat pentru că și dacă îl ții acasă nu înseamnă că el este securizat sută la sută. Tu ca familie te duci să muncești, te duci în mediul social, îți faci datoria, altfel mori de foame în casă, nu îți garantează nimeni că tu nu te infectezi și transmiți copilului acest virus și există același risc ca și când l-ar lua la școală”, a adăugat Iulian Cristache.

Ce decizie vor lua autoritățile în privința școlilor

Vă readucem aminte că şi după ce incidenţa dintr-o localitate trece de 6 la mia de locuitori. O decizie în acest sens va fi luată împreună cu specialiştii din domeniul sanitar până la finalul acestei săptămâni.

“La acest moment regula este clară, în localităţile unde se depăşeşte rata de infectare de şase la mie, la nivelul zilei de vineri, zi de referinţă, şcolile ar urma să treacă în online, cu excepţia şcolilor speciale, grădiniţele şi creşele urmând să rămână deschise.

Până vineri va trebui să anunţăm cât se poate de clar pentru că vineri este ziua în care anunţăm scenariul pentru săptămâna următoare, care sunt regulile, dacă rămânem pe aceleaşi reguli sau dacă, aşa cum ne dorim noi din domeniul educaţiei dacă cei din domeniul sanitar sunt de acord, vom putea să menţinem, pe modelul grădiniţelor şi şcolile deschise până la apariţia unui număr de cazuri”, a afirmat Cîmpeanu.