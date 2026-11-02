Cum ar fi reacționat Gigi Becali dacă era în locul lui Dan Șucu la Rapid: „Afară în 3 secunde!”. Exclusiv

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Gigi Becali a reacționat vehement la scandalul izbucnit la Rapid în jurul lui Daniel Pancu și Andrei Șucu, fiul patronului giuleștenilor. Finanțatorul FCSB a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că l-ar fi demis imediat pe antrenor dacă s-ar fi aflat în locul lui Dan Șucu. Becali consideră că Pancu avea dreptul să refuze folosirea unui fotbalist, dar nu să critice ulterior public un membru al familiei patronului.

Gigi Becali, reacție categorică în scandalul de la Rapid: „Îl dădeam afară imediat pe Pancu!”

continuă să stârnească reacții în fotbalul românesc. Gigi Becali a intervenit în discuție și a explicat cum ar fi gestionat situația dacă ar fi fost patronul Rapidului. Finanțatorul FCSB a precizat că nu ar fi insistat ca propriul copil să joace dacă acesta nu ar fi făcut față cerințelor sportive. În schimb, s-ar fi așteptat ca antrenorul să îi comunice direct și fără ocolișuri că nu îl poate folosi. În opinia lui Becali, Daniel Pancu ar fi trebuit să își asume o poziție fermă încă de la început, chiar cu riscul de a demisiona.

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„Eu îl dădeam afară imediat pe Pancu și spun și de ce. Eu nu insistam pe copilul meu. Adică prima dată ziceam: «Vreau să-l văd, e băiatul meu». Vedeam că nu face față, iar el, Pancu, trebuia să vină să spună: «Băi, domnul Șucu. E echipa ta, ești patron, sunt banii tăi. Dacă vrei să-l bagi pe băiatul tău, atunci ori eu, ori el. Eu nu-l mai bag, dacă nu, la revedere, îmi dau demisia». Adică trebuie cu demnitate, cu bărbăție. Dar dacă l-a băgat și după să vorbească așa, eu îl dădeam afară”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Când ai ajuns la familia mea, la revedere!”. Limita peste care Gigi Becali nu ar trece

Gigi Becali a explicat că, pentru el, . Patronul FCSB susține că ar lua întotdeauna partea propriilor copii, indiferent dacă aceștia ar avea sau nu dreptate într-o anumită situație. Din acest motiv, Becali consideră că declarațiile publice ale lui Pancu ar fi suficiente pentru a pune capăt colaborării, fără să mai existe posibilitatea unei împăcări.

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„Eu accept de toate, dar când ai ajuns la familia mea, la revedere, s-a terminat. Când ajungi la fată, la ai mei, nu mai e împăcare. Chiar dacă au dreptate, chiar dacă n-au, eu merg tot pe mâna lor și trebuia să ai grijă. Ca atare, eu îl dădeam afară imediat. A criticat și public”, a continuat Gigi Becali.

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Gigi Becali nu i-ar mai fi permis lui Pancu nici să mai intre în vestiar

Finanțatorul FCSB a mers și mai departe și a susținut că decizia sa ar fi fost luată pe loc. Becali a recunoscut că reacția ar fi putut să nu fie cea mai potrivită, dar a insistat că nu ar fi procedat altfel atunci când vine vorba despre copiii săi.

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În timp ce Dan Șucu nu a anunțat o măsură de acest fel, patronul FCSB a explicat că, în cazul său, Daniel Pancu nu ar mai fi avut acces nici măcar în vestiar după incident: „Eu poate nu făceam bine, dar exact așa făceam. Când e vorba de copii sunt nebun, mă știți. În trei secunde afară, nu mai intra în vestiar. La revedere, pleacă”, a încheiat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.