Cum ar fi revoluționat Dumitru Dragomir fotbalul românesc dacă ar fi rămas președintele LPF: „Obligam Federația să facă asta!”

Dumitru Dragomir ar fi avut planuri mari, dacă ar fi rămas președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Ce avea de gând să facă și cum ar fi revoluționat fotbalul românesc.
Mihai Dragomir
09.10.2025 | 11:29
Dumitru Dragomir încă urmărește cu atenție fotbalul, indiferent de competiții. Fostul șef al LPF a dezvăluit că ar fi obligat Federația Română de Fotbal (FRF) să construiască trei centre de copii și juniori. „Oracolul din Bălcești” ar fi angajat nu mai puțin de 40 de antrenori de fotbal.

Fără dubii! Cum avea de gând Dumitru Dragomir să revoluționeze fotbalul românesc

Dumitru Dragomir este ferm convins că fotbalul românesc are nevoie de o infrastructură puternică pentru a putea ajunge la un nivel ridicat. Fost președinte al LPF în perioada 1996-2013, Mitică Dragomir susține că primul pas ar fi fost construirea unor centre de copii și juniori.

„Obligam Federația Română de Fotbal să facă 3 centre de copii și juniori, cu 30-40 de antrenori, nu profesori de educație fizică, ci foști fotbaliști. Fără carnet de antrenor, care au fost mari fotbaliști și care au avut mari antrenori. Unul la Craiova, unul la Cluj și unul la Constanța. Cu 15 terenuri, nu așa…

Cu 5-6 terenuri sintetice, restul numai iarbă. Cu selecție de la 3 ani, o să ziceți că am înnebunit. De la 3 ani, cu mingea, de la 3 la 10 ani să facă ce vrea cu mingea. Îi dădeam medicamentație puternică, pregătire, cine rezistă, rezistă, cine nu, nu! Nu se poate altfel. Bază sportivă, hrană extraordinară”, a declarat Dumitru Dragomir, la „Profețiile lui Mitică”.

Ce decizie drastică ar fi luat Dumitru Dragomir, dacă nu avea rezultate cu planul său revoluționar

În cazul în care nu avea rezultate cu planul său măreț, Dumitru Dragomir ar fi fost dispus să plece din fruntea LPF. Obiectivul lui „Don Corleone” era să aducă echipele naționale pe primul loc.

„Ceream 7 ani, nu mai mult. Trăgeam linie după 7 ani. Dacă nu aveam toate 3 echipele naționale pe primul loc, să mă expulzeze din țară. Ceream 7 ani. Îi luam la 5 ani, eu la 7-8 ani îmi dădeam seama dacă e ceva cu el”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Câte academii de fotbal există în România

În anul 2023, FRF a anunțat că în România activau 115 academii de juniori. Majoritatea însă se află în marile orașe, precum București sau Cluj-Napoca, iar copiii din mediul rural au, în mod clar, un mare dezavantaj. Părinții trebuie să-i ducă și să-i aducă de la antrenamente de mai multe ori pe săptămână.

